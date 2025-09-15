享界S9T旅拍模式实测，向往的诗和远方“一台就够”！

说起时下最炙手可热的新车阵营，非鸿蒙智行莫属。从今年秋季开始，鸿蒙智行旗下迎来了一轮产品大爆发，其中最具格调的当属旅行车――享界S9T。新车以32.8万元的起售价开启预售，并全面搭载华为智能科技。就在近日，享界S9T发布旅拍模式实测，引来诸多关注!

在9月16日，享界S9T即将迎来正式上市。这一次，其能否打破旅行车在国内市场的“小众魔咒”？借旅拍模式发布的契机，我们赶紧再来一探究竟。

旅行车，就该是多样又好玩的

虽然电动化、智能化，包括颜值、空间都极其出色，但享界S9T也没有忘本，全能的背后一大产品价值就在于让用户可在城市奔忙的闲暇之际，自驾去看看大山大河。而现在随着自媒体，剪辑软件越来越发达，大家都很愿意在出行的时候自己拍拍大片，不管是日后回忆，还是分享出去，都很享受。

享界S9T旅拍模式的核心，正是基于全车36个高精度传感器，用户可以轻松拍摄多视角的Carlog。在旅途之中，用户想要记录美景或是拍一些动态，只需动动嘴让小艺帮忙，车辆开启“旅拍模式”后，就能调用车内外的摄像头开始拍大片。

同时，享界S9T的“旅拍模式”还很贴心地准备了三大模式，让用户既能拍车外，还能车内外结合着拍。这就像是带了一个很专业的摄像师，提前就在车内外架好了十多台机器，随时准备多机位记录旅途美景。

而且“旅拍模式”还有一大隐藏好处，让用户随时可以开拍，不会错过任何旅途中的精彩瞬间。即便是在大西北突然碰到一些壮观的景色，有一个很好的角度，或是突然碰到野生动物，都能直接记录，不用担心因为没法停车而错失拍摄良机。此外，用户导出视频也很容易，直接靠华为设备互联就能轻松导出，从而可在移动设备上剪辑处理。

看起来，对于享界S9T的“旅拍模式”，我们用“旅拍神器”来形容或许更加贴切，这也完全体现了新车的科技豪华造诣。

让旅行车不再是“孤傲的玩物”

不同于欧洲，在国内旅行车总处于不温不火的尴尬境地，特别是豪华旅行车领域，“叫好”的人不少，掏出真金白银入手的又不多。这背后自然是有价格因素、配置因素等。享界S9T的入局，重新让豪华旅行车回归大众视野，初亮相的纯正豪华旅行车高颜值加上享界的家族式寰宇美学，已是让很多用户都为之着迷。

不同于传统豪华旅行车，享界S9T又把华为的产品定义能力，加上智能黑科技全家桶的优势尽数发挥。车内空间完全能媲美同级SUV，特别像后排一键放倒后，能秒变2.2m的观星大床房，还能靠着智能投影巨幕系统2.0，在户外看大片。同时，其还标配空气悬架、连续可变阻尼减振器，悬架足足能升高50mm，走点烂路、爬点大坡都不在话下，还有最新华为途灵平台，堪称是目前智能车身控制的第一梯队选手。

当然不得不提的是，享界S9T同样将标配华为最新最顶级的乾智驾ADS 4辅助驾驶系统问世，不仅有着丝滑流畅的控制能力，就连车位到车位领航辅助都是小菜一碟，用户能一键直达目的地停车场，还能让车自己去停。这一套组合拳打下来，享界S9T完完全全让豪华旅行车脱胎换骨，或许我们用“全能座驾”来形容会更贴切一些。

而从预售来看，享界S9T开订24小时，订单就突破了2万台，可谓是开订即热销，销量够稳，也让业内外对其上市后销量更加期待!看来华为大全套加持，享界S9T旅行车的逆袭开始了!