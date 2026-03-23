2025年，是传统豪华品牌备受煎熬的一年，电动化、智能化转型突破的问题，影响愈发深远。以前买豪华车，大家盯着车标看就行，BBA就是标准答案，各自特点鲜明。但现在不一样了，电动化和智能化技术日新月异，大家买豪华车，免不了陷入“品牌光环”和“价值体验”的取舍难题。

简单来说，实用性、科技感、情绪价值等，这些正在取代“Logo”，成为消费者更加在意的因素。

3月23日，享界旗舰9系轿旅双车焕新上市。这次升级，刚好卡在了市场变化的关键节点上。

星玫粉和月绒白，让寰宇美学更出彩

享界S9T推出的星玫粉新色，不是那种抢眼的亮粉，而是低饱和的柔雾玫瑰色，阳光下泛着淡淡的金属光泽。女生开着通勤，温柔不张扬;男生开着带朋友周末出游，同样有格调。这种粉色，不挑人，又跟寰宇美学格外搭，很有新时代豪华的气质。

享界S9新增的月绒白也亮点十足，带着点温润感，像月光晕开的感觉。商务接待不失豪华档次感，家用够大气，放在不同的用车场景里，都能适配。

轮毂同样新增全新样式，享界S9T新增了20英寸双五辐星环轮毂，同时有20英寸双五辐星玫粉专属轮毂可选，另可搭配黑曜套件，个性值拉满。享界S9新增了20英寸双十辐星熠轮毂，进一步强化豪华气场。

内饰上，全新星云红内饰搭配灰色麂皮顶，红色热烈，灰色克制，坐进去不会觉得压抑，也不会过于张扬。长途开车惬意舒适，日常通勤也有仪式感。这些颜值升级，其实就是为“悦己”而来，让自己与家人享受每一次出行。

896线激光雷达，超高清、超精准、超远距

这次焕新，享界旗舰双九均推出了搭载896线双光路图像级激光雷达的版本，该雷达拥有业界车规级量产的最高线数规格。这话可能有点技术，翻译过来就是：它看得更远、更清、更准。

举个例子，它在120米外就能识别一个14厘米高的小障碍物。高速上突然掉个轮胎，或者晚上乡间小路突然窜出只黑狗，120米外就能识别。对低反射率的黑色轮胎，识别距离提升了190%;对异型障碍物，提升了77%。如此一来，整车的主动安全能力，以及华为乾智驾 ADS 4 高阶版的控制能力，都获得了十足提升。

用料上，该激光雷达的视窗用的是业界首创的钢化膜玻璃，硬度提升25%，耐久能力提升2倍。技术团队在模拟沙尘暴风沙测试中，经过30 小时 3000 公里严苛考验仍无损坏。城市通勤、户外自驾，都能扛得住。

真正的辅助驾驶，始于感知，忠于安全，归于用户体验。享界这颗896线双光路图像级激光雷达，含金量不言而喻。

为用户需求而进阶，持续冲击豪华轿车市场

享界这些升级并非凭空而来，而是基于用户进阶需求。享界车主多为事业有成的精英人群，大多来自BBA用户，有品位、有格调，为科技、颜值买单。并且，现如今“悦己”正在取代传统的“家庭导向”或“身份导向”，成为豪华市场购车更核心的决策逻辑。

从这个角度出发，星玫粉/月绒白新车色、星云红内饰、新样式豪华轮毂，个性化选择更丰富，情绪价值也更足;896线双光路图像级激光雷达把感知能力拉到了行业顶端，让整车的科技体验、安全性又往上提升了一大截。

这就让我们可以预见，享界旗舰双九在连续5个月拿下30万以上新能源轿车销冠基础上，销量或许还将持续攀升。

写在最后：

享界旗舰双九这次焕新，可以说颜值科技再度刷新了30万级豪华轿车上限。现如今，豪华车的定义正在快速改变，谁能真正让用户觉得“这车适合我、开着舒心、用着放心”，谁就能抢得这场变革先机。享界这次焕新，已然做得相当到位。

未来，享界还会有SUV、MPV新车型陆续亮相。它的颠覆攻势，才刚刚拉开序幕!