·çÔÆX3ÏµÁÐË«³µÉÏÊÐ£¬Èý´óºÀ»ªÍ¬Ô´8.99ÍòÔªÆðÊÛ¼Û¼«¾ß¾ºÕùÁ¦

8ÔÂ16ÈÕ£¬ÆæÈðÆû³µÆìÏÂ·çÔÆÆ·ÅÆÈ«ÐÂ·½ºÐ×Ó²úÆ·ÐòÁÐ¡ª¡ª·çÔÆX3Óë·çÔÆX3 PLUSÕýÊ½Ðû¸æÉÏÊÐ¡£·çÔÆX3ÏµÁÐ»ùÓÚiCAR 03ÏµÁÐ»ÀÐÂÉý¼¶¶øÀ´£¬ÔÚÔìÐÍÉè¼Æ¡¢¶¯Á¦ÐÔÄÜ¡¢ÖÇÄÜ¿Æ¼¼¡¢¹¦ÄÜÅäÖÃ¼°¹¤ÒÕÆ·ÖÊµÈÎ¬¶ÈÊµÏÖÈ«·½Î»Ô¾Éý¡£
´Ë´Î½«iCAR 03ÏµÁÐ»ÀÐÂ²¢Èë·çÔÆÐòÁÐ£¬¶¨ÃûÎª·çÔÆX3¼Ò×å£¬ÊÇÆæÈðÆû³µÉî»¯Ï¸·ÖÊÐ³¡²¼¾Ö¡¢ÓÅ»¯²úÆ·¾ØÕóµÄ¹Ø¼ü¾Ù´ë¡£´Ë¾ÙÖ¼ÔÚ½øÒ»²½ÍØ¿í·çÔÆÆ·ÅÆµÄ²úÆ·Æ×ÏµÓëÓÃ»§¸²¸Ç·¶Î§£¬ÓÐÁ¦ÍÆ¶¯·çÔÆÆ·ÅÆÏò¡°°ÙÍò·çÔÆ¡±µÄºêÎ°Õ½ÂÔÄ¿±êÂõ½ø¡£
·çÔÆX3ÒÔ¼«¾ß³ÏÒâµÄ8.99ÍòÔªÆðÊÛ¼ÛÈëÊÐ£¬·çÔÆX3 PLUSÔò¶¨Î»10.99ÍòÔªÆð¡£ ÅäºÏ³¬ÖµÉÏÊÐÈ¨Òæ£¬·çÔÆX3¼Ò×åÒÔÈç´Ë¡°´ó·½¡±µÄ¶¨¼Û²ßÂÔ£¬ÊÆ±Ø½«ÎªÖÐ¹ú·½ºÐ×ÓÏ¸·ÖÊÐ³¡Ê÷Á¢È«ÐÂµÄ¼ÛÖµ±ê¸Ë¡£
·çÔÆX3Ê±ÉÐ»§Íâ·½ºÐ¼Ò×å£¬¿ªÆô³öÐÐÐÂÌåÑé
·çÔÆX3ÏµÁÐ¶¨Î»¡°Ê±ÉÐ»§Íâ·½ºÐ¼Ò×å¡±£¬ÕûºÏÆæÈð¼¯ÍÅÓÅÊÆ×ÊÔ´ÇãÁ¦´òÔì¡£ÆäºËÐÄÓÅÊÆ¾Û½¹ÓÚ£º¡°´ó·½ÃÀÑ§Éè¼Æ¡±£¬ß¢È¡¶«·½ÃÀÑ§Áé¸Ð£¬ÈÚºÏÏÖ´úÊ±ÉÐ±í´ï;´îÔØ¡°Èý´óºÀ»ªÍ¬Ô´¼¼Êõ¡±£¬½«°ÙÍò¼¶ºÀ»ª»ùÒò×¢Èë²úÆ·ÄÚºË;²¢ÓµÓÐ¡°Îå´óÔ½¼¶²úÆ·Á¦¡±£¬È«·½Î»³¬Ô½Í¬¼¶±ê×¼£¬ÖÂÁ¦ÓÚÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ß¼ÛÖµµÄÈ«ÄÜ³öÐÐ½â¾ö·½°¸¡£
ÆäÖÐ£¬·çÔÆX3¶¨Î»¡°¾«ÃÀÊ±ÉÐ»§Íâ·½ºÐ¡±£¬Õë¶ÔÊ±ÉÐÄêÇáÈºÌå/Å®ÐÔÓÃ»§£¬Ìá¹©´¿µçÁ½Çý²úÆ·¡£·çÔÆX3½«×÷Îª¡°Å®ÐÔ/ÄêÇáÈËµÄµÚÒ»Ì¨·½ºÐ×Ó¡±£¬½µµÍÓ²ÅÉ·ç¸ñ·½ºÐµÄÈëÃÅÃÅ¼÷£¬Âú×ã³ÇÊÐ´ú²½»ù´¡ÐèÇó¡£Ïà±ÈiCAR03£¬·çÔÆX3ÔÚÔìÐÍ¡¢¶¯Á¦¡¢ÖÇÄÜ¡¢ÅäÖÃ¡¢Æ·ÖÊµÈ6´ó·½Ãæ´ó·ùÉý¼¶£¬¹²°üº¬100ÏîÉý¼¶µã¡£
·çÔÆX3PLUS¶¨Î»¡°ÖÇÈ¤Ê±ÉÐ»§Íâ·½ºÐ¡±£¬Õë¶Ô¿Æ¼¼°®ºÃÕß/¶¼ÊÐÐ¡¼ÒÍ¥ºËÐÄÓÃ»§ÈºÌå£¬Ìá¹©´¿µçÁ½Çý/ËÄÇý²úÆ·£¬´ø¸øÓÃ»§¡°¼ÒÍ¥³öÓÎÐÂ´î×Ó¡±¡£Ïà±ÈiCAR03T£¬·çÔÆX3PLUSÔÚÔìÐÍ¡¢¶¯Á¦¡¢ÖÇÄÜ¡¢ÅäÖÃ¡¢Æ·ÖÊµÈ7´ó·½Ãæ´ó·ùÉý¼¶£¬¹²°üº¬110ÏîÉý¼¶µã£¬ÒÔ¡°6´óÍ¬¼¶µÚÒ»¡¢6´óÍ¬¼¶Î¨Ò»¡¢8´óÈ«Ïµ±êÅä¡±ÁìÏÈÓÅÊÆ£¬ÒÔ¡°ÖÇÄÜÅã°é¡±ºÍ¡°ÎÞÓÇÌåÑé¡±¹¹½¨³öÐÐÐÂÌåÑé£¬³Ç½¼ÓÎÍæ£¬¸üÒ°¸üÖÇÄÜ¡£
iCAR03»ÀÐÂÉý¼¶Îª·çÔÆX3£¬³ÐÔØ·çÔÆÆ·ÅÆÐÂÊ¹Ãü
·çÔÆX3ÏµÁÐ»ùÓÚiCAR03ÏµÁÐ»ÀÐÂ´òÔì£¬ÊµÏÖÔìÐÍ¡¢¶¯Á¦¡¢ÖÇÄÜ¡¢ÅäÖÃ¡¢Æ·ÖÊµÈ·½Ãæ´ó·ùÉý¼¶¡£½«iCAR03ÏµÁÐÉý¼¶¸üÃûÎª·çÔÆX3ÏµÁÐ£¬ÊÇ³öÓÚÆæÈðÆû³µÏ¸·ÖÊÐ³¡¶¨Î»ÏÂµÄ²úÆ·²¼¾Öµ÷Õû¡£·çÔÆX3ÏµÁÐµÄ¼ÓÈë£¬½«½øÒ»²½ÍêÉÆ·çÔÆÆ·ÅÆ¡°´¿µç+»ì¶¯+Ôö³Ì¡±µÄÐÂÄÜÔ´ÉúÌ¬£¬¸üÔÚÔ½Î³µ¡¢SUV¡¢MPVµÄ»ù´¡ÉÏÔö¼ÓÁË·½ºÐ×ÓÆ·Àà£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§¶àÔª»¯µÄÓÃ³µÐèÇó¼°¶àÎ¬³¡¾°ÌåÑé¡£·çÔÆX3ÏµÁÐ½«ÖúÁ¦·çÔÆÆ·ÅÆÊµÏÖ¡°°ÙÍò·çÔÆ¡±µÄºê´óÔ¸¾°¡£
×ÅÑÛÎ´À´£¬iCARÆ·ÅÆ½«¶Ô²úÆ·ÐòÁÐ½øÐÐÕ½ÂÔÐÔ¾Û½¹¸üÐÂ¡£ iCAR 03ÏµÁÐ½«ÕýÊ½ÍË³öiCAR²úÆ·ÐòÁÐ£¬Î´À´iCARÆ·ÅÆ½«¸ü¼Ó×¨×¢ÓÚÂú×ãÄêÇáÓÃ»§µÄ¸öÐÔ»¯ÐèÇóºÍÆ·Àà´´ÐÂ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì¸ü¶à¶À¾ßÌØÉ«µÄÈ¤Î¶³µÐÍ¡£Õë¶ÔÏÖÓÐiCAR 03ÓÃ»§µÄ·þÎñ±£ÕÏ³ÐÅµ£º ÆæÈðÆû³µ¼°iCARÆ·ÅÆÖ£ÖØ³ÐÅµ£¬ÏÖÓÐµÄiCAR 03ÓÃ»§½«¼ÌÐøÏíÊÜÓÉiCARÍêÉÆÊÛºó·þÎñÌåÏµÌá¹©µÄÈ«·½Î»¡¢¸ßÆ·ÖÊ·þÎñ¡£ ÔÓÐµÄ·þÎñ±ê×¼¡¢·þÎñÌõ¿î¼°ËùÓÐÓÃ»§È¨Òæ¾ù±£³Ö²»±ä¡¢ÎÞ·ìÏÎ½Ó¡£ÕâÒ²³ä·ÖÌåÏÖÁËÆæÈð×÷Îª³ÉÊì³µÆó¶ÔÓÃ»§³ÖÐø¸ºÔðµÄ·þÎñÀíÄîÓë±£ÕÏÓÅÊÆ¡£·çÔÆX3ÏµÁÐÓÃ»§·þÎñ±£ÕÏÈ«ÐÂÉÏÊÐ·çÔÆX3ÏµÁÐµÄÓÃ»§£¬½«ÔÚ·çÔÆÆ·ÅÆ³ÉÊì¡¢×¨ÒµµÄÊÛºó·þÎñÌåÏµÖÐ£¬×ðÏíÍ¬ÑùÍêÉÆ¡¢ÓÅÖÊµÄ·þÎñÌåÑé¡£
·çÔÆX3¼Ò×åÈ«Ïµ±êÅä°ÙÍò¼¶È«ÂÁ³µÉí£¬8.99ÍòÔªÆðÊÛ¼Û¼«¾ß¾ºÕùÁ¦
·çÔÆX3¼Ò×åÅä±¸ºÀ»ªÈ«ÂÁ³µÉí£¬´øÀ´ºÀ³µÍ¬Ô´µÄÔ½¼¶ÌåÑé£¬8.99ÍòÔªÆðÊÛ¼Û¼«¾ß¾ºÕùÁ¦¡£
·çÔÆX3ÐòÁÐ±êÅäµÄÈ«ÂÁ³µÉíÓÉÆæÈðÆû³µµÄÎßºþÖÇ»Û¹¤³§ÇãÁ¦´òÔì¡£¾ÝÏ¤£¬È«¹ú½ö4×ù¹¤³§ÄÜ¹»ÖÆÔìÈ«ÂÁ³µÉí²úÆ·£¬·çÔÆX3ÐòÁÐÒò´Ë³ÉÎªÍ¬¼¶Î¨Ò»µÄÈ«ÂÁ³µÉí²úÆ·£¬Óë½Ý±ªÂ·»¢¡¢ÎµÀ´¡¢¿µÏÀ¿ËÕâÑùµÄºÀ»ªÆ·ÅÆ¹²ÏíÈ«Çò³µÉí¼¼ÊõÌì»¨°å¡£
·çÔÆX3ÏµÁÐÖ÷Ìå²ÉÓÃº½¿Õ¼¶ÂÁºÏ½ð£¬²»½öÖÊÁ¿ÇáÓ¯£¬¶øÇÒÈÍÐÔ¼«Ç¿£¬ÎüÄÜÐ§¹û³öÉ«£¬À£ËõÄÜÁ¦Ïà±ÈÆÕÍ¨²ÄÁÏÌáÉý20%¡£AÖù¡¢BÖùÒÔ¼°ÃÅ°å¼ÓÇ¿½îµÈ¹Ø¼ü²¿Î»Ê¹ÓÃÈÈ³ÉÐÍ¸Ö£¬ÓÐÐ§µÖµ²²àÃæ×²»÷£¬Ê¹³µÁ¾µÄ²àÅö·À»¤ÄÜÁ¦ÌáÉý60%£¬Îª³µÄÚÈËÔ±Ìá¹©¸ü¿É¿¿µÄ°²È«±£»¤¡£ÕâÑù°ÙÍò¼¶µÄÓ²ºËÅäÖÃ£¬×Ý¹ÛÕû¸öÖÐ¹ú·½ºÐ×ÓÊÐ³¡£¬¿ÉÎ½Ç°ËùÎ´ÓÐ¡£
Î´À´£¬·çÔÆX3ÏµÁÐ½«³ÐÔØ·çÔÆÆ·ÅÆµÄÊ¹Ãü£¬Éî¶È¸ûÔÅÊ±ÉÐ»§Íâ·½ºÐ×ÓÆû³µÈ«ÐÂÈüµÀ£¬ÖúÁ¦¶àÔª»¯²úÆ·¾ØÕó²»¶ÏÍêÉÆ£¬ÎªÈ«ÇòÓÃ»§´´ÔìÃÀºÃµÄ·½ºÐ×Ó³öÐÐÉú»î¡£
