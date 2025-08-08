一汽奥迪全面搭载华为乾 引领“油电同智”新时代

8月7日，一汽奥迪联合华为乾打造的豪华智能电动旗舰SUV一汽奥迪Q6L e-tron家族及豪华燃油轿车一汽奥迪A5L正式上市。奥迪是全球首个搭载华为乾智驾技术的百年豪华品牌，奥迪的德国精工与华为乾的智能科技深度融合，打破“油电边界”，开创性地实现了跨动力形式的“油电同智”，为行业树立了智能化发展的新路径和新标杆。

华为智能科技+奥迪德国精工，以技术创新实现“油电同智”

当前，智能化已经成为汽车产业无可争议的核心趋势。但对豪华品牌而言，一直存在一个困局，就是与新势力品牌相比，传统豪华品牌的车型不够智能，尤其是燃油车，更是无法支持高级辅助驾驶。针对这一市场痛点，一汽奥迪携手华为乾发挥各自优势，实现破局，让“油电同智”落地，打造了既拥有奥迪豪华品质，又具备领先辅助驾驶的旗舰之作。

在发布会现场，华为智能汽车解决方案BU Marketing与销售服务部副总裁冷江涛深入讲解了背后的技术逻辑。他指出，一汽奥迪践行“油电同智”战略，开发了全新的PPE豪华电动平台和PPC豪华燃油平台，以及两个平台共享的E³ 1.2 电子电气架构，这不仅为纯电车型打造了高效智能底座，更为燃油车构建了与电动车同级的硬件土壤。

技术融合方面，华为乾智能驾驶系统作为“大脑”负责决策，一汽奥迪VMM(车辆运动管理系统)作为“小脑”执行控制，双系统协同实现了精准的车辆运动控制，同时完美保留了奥迪的驾控体验。

在硬件创新方面，华为乾为一汽奥迪定制了隐藏式的曲面双激光雷达，在保证精准感知的同时，保持了奥迪标志性的流线型外观。此外还开发了激光雷达恒温自清洁系统，让激光雷达可以无惧路面尘土和脏污，兼顾美学与实用性。

“一汽奥迪与华为的团队，经过1000多个日夜的共同奋战，将奥迪的德国精工与华为的智能科技深度融合，让百年机械基因实现智能升华!”冷江涛表示，辅助驾驶将不再是电车和新势力的专属，无论是喜欢电动车还是燃油车，都既可以拥有卓越的操控性能，还能体验到最好的高级辅助驾驶，真正实现“油电同智”!

为什么一汽奥迪选择华为乾？一场豪华与智能的双向奔赴

一汽奥迪是豪华汽车品牌的领跑者，在智能化转型的重要战略节点，选择华为乾智能技术解决方案，有三方面的考量：一是双方理念契合，一汽奥迪的理念是“突破科技 启迪未来”，华为乾的理念是“把智能带入每一辆车”，双方的合作是德国精工与智慧科技的完美融合;二是华为乾是智能科技的引领者，在汽车智能化领域，一直立足底层核心技术，并保持高强度研发投入，一汽奥迪可以通过融合顶尖外部技术资源，保持豪华品牌的技术领先性;三是双方对于产品质量都有极致的追求，注重对用户体验和需求的满足，而华为乾已经用真实的用户数据验证，它是真正好用、消费者爱用的辅助驾驶系统。

冷江涛在现场介绍，截至2025年7月底，华为乾辅助驾驶总里程达到40.5亿公里，辅助泊车累计使用了2.6亿次。2025年7月份，人均辅助驾驶里程达到699公里，是业内平均水平的2-4倍。

此次正式上市的一汽奥迪Q6L e-tron家族和A5L，搭载华为乾智驾，具备高速领航辅助、城区领航辅助、泊车辅助等核心功能。其中，高速领航辅助可支持1000多公里不干预，让用户的长途旅行更轻松;在城区场景，华为乾是最懂中国城市路况的系统，搭载乾智驾技术的一汽奥迪Q6L e-tron家族和A5L，能够轻松驾驭城区各种复杂路况，让出行更舒心;泊车场景中，不管是断头路车位、逆向斜列车位，还是窄车位等，泊车辅助功能均可做到“可见即可泊”，泊车成功率高达99%。此外，代客泊车辅助功能还可实现跨层停车;如果遇到断头路，或者窄路会车，循迹倒车辅助功能支持120米超长倒车路线，让用户“进退自如”。

当前，智能化大潮汹涌澎湃，华为乾与一汽奥迪的此次合作，验证了辅助驾驶系统与百年机械工艺的融合路径和可行性，有望成为传统豪华品牌智能化转型的典范，为整个汽车产业的智能化进程注入新动能。