岚图梦想家上市4周年之际，岚图汽车面向2026款岚图梦想家及岚图梦想家冠军版推出限时购车权益。2026款岚图梦想家可享价值2.3万元核心礼遇：10,000元现金抵扣、8,000元保险补贴、5,000元置换补贴以及50%首付起3年0息。同时，岚图梦想家冠军版推出限时升舱计划，仅需6,000元即可享价值19,900元豪华升舱包，包含前排电吸门、电动隐私帘、AI自适应悬浮座椅等超15项豪华配置。

2.3万补贴配合三年免息，减少用户购车成本

当前，高端MPV市场竞争白热化，新品密集投放、价格频繁调整。然而，在愈发理性的消费变革中，越来越多的消费者转向品质更好、口碑更好的产品。一位武汉的岚图梦想家车主给出了他的答案：“家里其实有辆宝马，但还是想买台MPV，主要是全家出门方便。选梦想家，第一个就是冲着质量和安全去的。我专门查过，它车身用料特别扎实，孩子坐第三排我也放心。底盘开着也稳，爸妈坐后面不晕车。”

岚图梦想家4周年限时权益，降低了高端MPV的入手门槛。对于消费者而言，购车支出绝不仅仅是裸车价本身，还涵盖了保险溢价、金融利息以及旧车置换折损等一系列隐性成本。通过整合现金抵扣、保险补贴和三年免息等组合措施，岚图梦想家能够一次性降低用户的购车负担，让用户更省心地选择爱车。

安全舒适全能首选，买MPV先看岚图梦想家

2026款岚图梦想家凭借豪华配置与产品口碑稳守基本盘，以技术断代领先构筑护城河。它搭载800V智能超混系统，配备62.5kWh电池组，纯电续航达到350公里，5C超快充可在12分钟内将电量从20%补充至80%，把长途出行的充电时间压缩到了一杯咖啡的时间。前双叉臂后五连杆独立悬架，配合智能魔毯空气悬架与智能电动四驱系统，兼具豪华与韧性，过弯不侧倾、坏路不颠簸。全球首搭智能后轮转向技术，使5.3米车身实现紧凑级轿车般转弯半径，真正做到了“大车好开”。

岚图梦想家冠军版作为同价位唯一搭载华为乾智驾的MPV，它配备前排电吸门、二排电动隐私帘、AI自适应座椅等超15项越级豪华配置，系统性解决了30万级MPV在智能、安全、舒适方面的核心痛点，交付量持续攀升，成为高端家用MPV热门首选。

岚图梦想家全系车身安全维度采用2000MPa超高强度笼式车身，是国内首个通过110km/h超美标高速追尾测试的MPV，填补了传统MPV第三排安全防护薄弱的行业短板，是首款获得C-NCAP五星安全认证的新能源MPV。驾驶辅助方面，岚图梦想家搭载华为乾智驾ADS4.1系统，具备全场景智能领航辅助能力。同时配备全维防碰撞CAS 4.0系统，能全方位监测碰撞风险;AEB主动安全系统可在130km/h速度下实现刹停，构建起全方位安全体系，其安全体系已经获得四年超20万用户的实证。

4年口碑认证，20万高净值用户信任推荐

近三十年来，合资品牌一直占据着我国高端MPV市场的定价权与话语权。然而，旧秩序下的产品供给难以满足用户日益进阶的品质诉求。传统燃油MPV安全标准缺失，操控笨重迟缓;早期混动车型则存在续航短、补能慢的问题。直到2022年岚图梦想家上市，凭借原生电动架构与前沿技术，逐一击穿了用户痛点，打破了合资品牌的长期垄断，让国人真正获得高端MPV应有的体验。

凭借4年积累的智能、舒适、安全的产品实力，岚图梦想家在销量、口碑、质量三大维度全面领跑，每卖出3台高端MPV，就有1台是岚图梦想家。作为高端MPV“三冠王”，岚图梦想家累计交付突破20万辆。用户净推荐值连续两年位居新能源MPV榜首，J.D. Power新车质量研究摘得插电混动MPV第一，55%换购用户来自BBA等传统豪华品牌，以绝对实力持续引领中国高端MPV发展。

不仅得到高净值用户的信赖，岚图梦想家更频频成为国家级活动与顶级盛会的指定用车。自2022年以来，岚图梦想家连续多年成为达沃斯论坛、博鳌论坛等各项重大活动的官方指定用车，并成为阿拉伯国家联盟驻华代表处、尼加拉瓜共和国驻华大使馆等官方指定工作用车。岚图梦想家证明，在高端MPV领域，经得起高频次、高标准、多场景反复淬炼的产品力，才是赢得用户长期信任之根本。