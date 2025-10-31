±ÈÑÇµÏº£Ê¨06Ë¢ÐÂÈ«Æ·ÀàÏúÁ¿ÆÆÊ®Íò×î¿ì¼ÍÂ¼£¬¶¨ÒåÐÂÒ»´úÈ«ÄÜÉñ³µ£¡
10ÔÂ31ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏº£ÑóÍøÆìÏÂ¡°¸ßÄÜ³¬ÏíSUV¡±º£Ê¨06ÔÚÉÏÊÐµÚÒ»°ÙÌì£¬ÕýÊ½ÓÀ´µÚÊ®ÍòÁ¾Õû³µÏÂÏß¡£ÕâÒ»Àï³Ì±®µÄ´ï³É£¬±êÖ¾×Åº£Ê¨06²»½ö³ÉÎªÈ«Æ·Àà³µÐÍ×î¿ìÍ»ÆÆÊ®ÍòÁ¾µÄÏÖÏó¼¶²úÆ·£¬¸üÒÔÁîÈË¾ªÌ¾µÄ¡°º£Ê¨06ËÙ¶È¡±£¬ÏòÊÐ³¡Õ¹Ê¾ÁËÆäÎÞ¿ÉÕùÒéµÄ±¬¿îÊµÁ¦£¬Îª¾ºÕù°×ÈÈ»¯µÄÖ÷Á÷SUVÊÐ³¡Ê÷Á¢ÆðÈ«ÐÂ¼ÛÖµ±ê¸Ë¡£
ÉÏÊÐ¼´±¬¿î£¬¡°º£Ê¨06ËÙ¶È¡±Ú¹ÊÍ¹Ú¾üÊÆÄÜ
×Ô7ÔÂµ×ÉÏÊÐÒÔÀ´£¬º£Ê¨06±ãÒÔ¡°È«ÄÜÉñ³µ¡±Ö®×Ë£¬¿ªÆôÁËÒ»¶ÎÏúÁ¿¿ñìÀú³Ì¡£ÆäÊÐ³¡±íÏÖ²¢·Çµ¥µã±¬·¢£¬¶øÊÇ³ÖÐøÎÈ¶¨µÄÇ¿ÊÆÅÊÉý£ºÔÚÊ×¸öÍêÕûÏúÊÛÔÂ8ÔÂ£¬±ãÒÔ30,483Á¾µÄ¾ªÈË³É¼¨Ò»Ãù¾ªÈË;Ëæºó¸üÊÇÊÆÈçÆÆÖñ£¬9ÔÂÈÈÏú30,901Á¾£¬³ÖÐøÎÈ¶¨ÔÚ3ÍòÔÂÏú¡£¸üÄÑÄÜ¿É¹óµÄÊÇ£¬º£Ê¨06×ÔÉÏÊÐÆð³ÖÐøÃ¿ÖÜ²õÁªA¼¶SUVÖÕ¶ËÏúÁ¿¹Ú¾ü£¬½öÓÃ°ÙÈÕ±ãÊµÏÖÁË´ÓÁãµ½Ê®ÍòÁ¾µÄ¿çÔ½¡£Ç¿´óµÄÖÕ¶Ë±íÏÖ£¬Ö¤Ã÷ÁËº£Ê¨06µÄÈÈ¶È²¢·ÇÐé»ð£¬¶øÊÇ»ùÓÚÉîºñ²úÆ·Á¦µÄ±ØÈ»½á¹û¡£¡°º£Ê¨06ËÙ¶È¡±µÄ±³ºó£¬ÊÇÁîÈËÐÅ·þµÄ¡°º£Ê¨06ÊµÁ¦¡±¡£
È«Î¬¸ßÄÜ½ø½×£¬¶ÍÔìÊ®ÍòÓÃ»§Ñ¡ÔñµÄÓ²ºËµ×Æø
º£Ê¨06ÎªºÎÄÜÈç´ËÑ¸ËÙµØÓ®µÃÊ®ÍòÓÃ»§ÐÅÀµ£¿´ð°¸ÔÚÓÚÆä³¬Ô½Í¬¼¶¡¢È«Ãæ¾ùºâµÄÈ«ÄÜ²úÆ·Á¦£¬ËüÒÔ¼¼Êõ¸³ÄÜÌåÑé£¬¾«×¼Âú×ãÁËµ±´úÓÃ»§¶ÔÊæÊÊ¡¢ÖÇÄÜ¡¢°²È«¡¢¾¼ÃµÄÈ«ÃæÐèÇó¡£
»ùÓÚ¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄÈ«³¡¾°³öÐÐÐèÇó£¬º£Ê¨06½«ÊæÊÊÓë¼ÝÈ¤ÈÚÈëÃ¿¸öÏ¸½Ú¡£Ö÷¸±¼Ýµç¶¯µ÷½Ú¡¢Í¨·ç¼ÓÈÈ¡¢µç¶¯Ñü³ÅÒÔ¼°ÀäÅ¯Á½ÓÃ³µÔØ±ùÏäµÈ£¬ÈÃÃ¿´Î³öÐÐ¶¼³ÉÎªÒ»ÖÖÏíÊÜ¡£Õë¶Ô²»Í¬¶¯Á¦ÏµÍ³£¬º£Ê¨06DM-i²ÉÓÃÇ°Âó¸¥Ñ·ºó¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬º£Ê¨06EVÔò²ÉÓÃÁËÇ°Ë«ÇòÍ·Âó¸¥Ñ·ºóÎåÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬ÓÅÐãµÄµ×ÅÌµ÷½ÌÔÙÅäºÏÈ«Ïµ±êÅäµÄÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³£¬Îª³µÁ¾´øÀ´¼æ¹ËÊæÊÊÓëÔË¶¯µÄ¶¥¼¶¼Ý¿ØÖÊ¸Ð£¬ÈÃÈ«¼Ò³öÐÐÓÖÎÈÓÖÊæ·þ¡£
ÔÚÖÇÄÜÁìÓò£¬º£Ê¨06È«Ïµ±êÅäÌìÉñÖ®ÑÛC-¸¨Öú¼ÝÊ»ÈýÄ¿°æ£¬Ìá¹©¸ß¿ìÁìº½¸¨Öú¡¢È«³¡¾°ÖÇÄÜ²´³µ¸¨ÖúµÈÖÇ¼Ý¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬´ó·ùÌáÉý¼ÝÊ»°²È«ÐÔ¼°±ãÀûÐÔ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100ÒÔÆäÁ÷³©µÄ½»»¥ºÍ·á¸»µÄÉúÌ¬£¬´òÔì³ö¼«¾ß¸öÐÔ»¯µÄÊý×Ö¿Õ¼ä¡£
º£Ê¨06È«Ïµ³µÉí¸ßÇ¿¶È¸ÖÕ¼±È78.7%£¬±êÅä7¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬¹¹½¨ÆðÈ«ÓòÎÞÓÇµÄÖÇÄÜ·À»¤¡£ÓÈÎªÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬×÷Îª±ÈÑÇµÏÊ×´îTSC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆÏµÍ³µÄ³µÐÍ£¬º£Ê¨06¼´±ãÔÚ×î¸ß140km/hµÄ¸ßËÙ±¬Ì¥ÇéÐÎÏÂ£¬Ò²ÄÜ±£³Ö³µÉíÎÈ¶¨£¬ÎªÓÃ»§³öÐÐ°²È«±£¼Ý»¤º½¡£
¾¼ÃÐÔ·½Ãæ£¬º£Ê¨06µÄÄÜÐ§±íÏÖÓÈÎªÍ»³ö£¬ÎªÏû·ÑÕßÌá¹©Ë«¶¯Á¦Ñ¡Ôñ¡£º£Ê¨06 DM-i´îÔØµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬NEDC¹¤¿ö°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ3.5L£¬ÂúÓÍÂúµç×ÛºÏÐøº½Àï³Ì1670km£¬¼«´ó½µµÍÁËÈÕ³£Í¨ÇÚµÄ³É±¾ºÍ³¤Í¾Ô¶ÐÐµÄÀï³Ì½¹ÂÇ¡£º£Ê¨06 EV»ùÓÚeÆ½Ì¨3.0 Evo´òÔì£¬²»½öÐøº½ÔúÊµ¿É¿¿£¬¸üÊµÏÖÁË¼«ËÙ¿ì³äÌåÑé£¬30%~80%SOC³äµçÊ±¼ä½öÐè18min£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô³Ç¼Ê³öÐÐ¡£
Ê®Íò½öÊÇÆðµã£¬ÒâÒåÉîÔ¶ÒýÁìÊÐ³¡ÐÂ¸ñ¾Ö
º£Ê¨06¡°°ÙÈÕÊ®Íò¡±µÄ³É¾Í´ï³É£¬ÆäÒâÒåÔ¶²»Ö¹ÓÚÒ»¸ö¾ªÈËµÄÊý×Ö¡£ËüÈÃ¸ü¶àÓÃ»§ÒÔÖ÷Á÷µÄ¼Û¸ñ£¬ÏíÊÜµ½³¬Ô½Ô¤ÆÚµÄ¼¼ÊõºìÀûºÍÉý¼¶ÌåÑé¡£¸üÎªÖØÒªµÄÊÇ£¬´Ë´ÎÊ®ÍòÁ¾ÏÂÏß£¬ÈÃÖÐ¹úÆû³µÊÐ³¡ÓÀ´Ò»¸öÈ«ÐÂÀï³Ì±®£¬ÔÙ´ÎÓÐÁ¦ÍÆ¶¯ÁËÊÐ³¡ÐÂÄÜÔ´ÉøÍ¸ÂÊ£¬¶øº£Ê¨06È«ÄÜÔ½¼¶µÄ²úÆ·Á¦£¬Ò²½«ÍÆ¶¯Æû³µÐÐÒµÏò¸ü¸ß¼ÛÖµÎ¬¶È¾ºÕù¡£
Ê®ÍòÁ¾£¬ÊÇº£Ê¨06»Ô»ÍÕ÷³ÌµÄµÚÒ»¸ö×¢½Å£¬µ«¾ø·ÇÖÕµã¡£×÷Îª±ÈÑÇµÏº£ÑóÍøµÄºËÐÄÕ½Á¦£¬º£Ê¨06½«¼ÌÐø³ÐÔØ¸ü¶àÏû·ÑÕßµÄÐÅÀµÓëÆÚ´ýÆÆÀËÇ°ÐÐ£¬ÒÔ¸ü¾ß¼ÛÖµ¡¢¸ü¾ß÷ÈÁ¦µÄÐÂÄÜÔ´³öÐÐÌåÑé£¬³ÖÐøÍÆ¶¯ÖÐ¹úÖÇÔìÏòÉÏÍ»ÆÆ£¬ÊéÐ´ÊôÓÚÖÐ¹úÆû³µµÄ´«ÆæÐÂÆª!
