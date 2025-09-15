华为北汽战略升级落地，享界S9T 9月16日上市，定义旗舰9系新高度

随着北汽与华为合作升级为战略共同体，双方在技术与产品层面的深度协作正式落地。作为旗舰9系的巅峰之作，享界品牌全新车型享界S9T，将于9月16日在杭州正式上市，这款车型承载着品牌对科技豪华的最新理解，更将“9”系列旗舰的技术精髓进行延展，让用户全维体验上，感受到超越同级的科技豪华感。

北汽与华为的战略共同体，意味着双方在技术研发、生态互通以及用户体验上的全面升级。享界S9T的问世，是这种战略信任和技术沉淀的直接体现。预售价32.8万元起的享界S9T，在开订24小时内订单突破2万台的热销表现，也展示了市场对其旗舰水准的高度认可。

9系旗舰，巅峰力作

享界S9T的命名本身，就昭示着其在享界产品矩阵中的旗舰地位。车型不仅承袭9系旗舰的设计理念，更在多个关键配置上进行了超越与延展：标配空气悬架与连续可变阻尼减振器，使车辆在应对城市拥堵、长途旅行及高速过弯时，都能兼顾舒适与稳定;升级六合一全域融合架构和华为途灵平台，让整车在动力响应、智能驾驶与全域协同方面表现更加沉稳自如;后排尊享的MagLink Mini控制屏，搭配全新星云尾灯与流光银、仙踪绿等专属色彩方案，让享界S9T在视觉和操作体验上都充满仪式感。

五座大空间，沉浸式舒享体验

享界S9T豪华大五座布局，标配副驾甄享零重力座椅，支持通风、加热和按摩，为前排乘客提供长途旅程的舒适感;后排配备MagLink Mini屏幕与智能娱乐系统，满足全家或团队出行时的互动与娱乐需求。全车八块双层夹胶隔音玻璃，配合NVH优化设计和全景天幕，为用户营造出沉浸式的静谧空间。

储物和拓展能力同样出色。后排座椅一键放倒后，拓展空间可达1677L，无论是运动装备、露营用具还是家庭长途行李，都能轻松容纳。220V外放电与6000W外放电功能，让车辆不仅是出行工具，更能成为移动生活场景的中心。

智慧交互，让科技融入生活

享界S9T首批搭载的华为乾智驾ADS 4，搭载1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达、3分布式4D毫米波雷达矩阵、2个4D毫米波雷达等36个高精度传感器。

实现从车位到车位、跨城市的辅助驾驶体验。得益于全新WEWA技术架构，车辆的辅助操作更贴近驾驶员的自然判断，让驾驶者在长途或复杂路况中依然轻松从容，减少频繁干预的压力。

车内座舱不仅是信息控制中心，更是旅途中的伙伴。享界S9T搭载鸿蒙智能座舱，16.1英寸智能中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏以及全新的MagLink Mini后排控制屏幕，构建起全新的互动体验。

超长续航，实现高效能量管理

享界S9T提供纯电与增程两种能源平台选择，纯电版标配100kWh巨鲸电池包，CLTC综合续航最长可达801km，支持15分钟快速充至80%;增程版更可实现CLTC综合续航1305km，同时保持油电切换的无感顺畅。这样的续航表现，不只是数字的攀升，更意味着用户可以更自由地规划出行，不必有续航焦虑。

从设计到科技，从操控到续航，享界S9T无一不是以“旗舰9系”为核心进行打造。其高颜值、大空间、超智慧、长续航、超好开、真安全的全维科技豪华体验，不仅满足了用户对智能化和舒适性的期待，也在实际出行中提供了切实可感的便利与愉悦。

随着9月16日的上市，享界S9T将正式面向市场，以旗舰之姿为用户带来全新的科技豪华体验，也为未来双方在智能出行领域的持续创新奠定了坚实基础。凭借享界S9T产品力的全面升级，享界品牌将进一步巩固其在高端智能汽车市场的领先地位，为用户带来更多惊喜与价值。