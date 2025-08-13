配齐”担当 华系首款家用纯电SUV 全新岚图知音预售价22万元起

8月13日，岚图汽车CEO卢放通过个人微博发布全新岚图知音预售信息，宣布全新岚图知音正式开启预售，预售价22万元起，同步推出包括2000元订金抵扣5000元尾款，价值万元预售升级礼等预售权益。新车将于8月底正式上市。

作为华为系首款家用纯电SUV，全新岚图知音由岚图与华为双方团队历经13个月深度协同、联合调试而成，是面向家用纯电SUV市场打造的高竞争力产品。卢放在微博中直言：“岚图深知务实的意义，所以用户应该享有的配置，我们力所能及统统配齐!”全新岚图知音以22万元起的预售价格，配齐华为全家桶、5C超级快充等越级配置，力求为家庭用户提供一款配置无短板、体验全方位升级的纯电SUV。

空间“配齐”，超宽敞、超舒心

全新岚图知音在空间打造上实现“统统配齐”，无论是日常通勤、家庭出行还是装载需求，都能从容应对。依托2925mm超长轴距与优化布局，全新岚图知音实现远超行业水平的90.8%高得房率，在同等车身尺寸下，将用户实际可支配的“有效空间”推向新高度，打造5.2O超大实得空间。

秉承“机械空间最小化，生活空间最大化”的设计哲学，全新岚图知音让每一寸空间都服务于人的需求。具体来看，新车后排腿部空间达1038mm，前排头部空间1030mm、横向肘部空间1545mm，后排头部空间995mm、座椅宽度1380mm，为全车乘员提供宽敞舒展的乘坐体验。652L魔术后备厢最大可拓展至1588L，配合全车33处储物空间及4处拓展接口，满足家庭多场景出行需求。

舒适“配齐”，超贴心、超平等

全新岚图知音将“配齐”落到实处，从细节处构建全场景舒适体验。2.26O超大天幕观星窗搭配电动遮阳帘，营造通透而舒适的座舱氛围;同级领先的副驾星眠零重力座椅，以NASA太空舱标准打造 “移动舒睡舱”，带来深度放松的休憩体验;全车4座均配备通风、加热及按摩功能，有效舒缓驾乘疲劳，让每一位家庭成员都能平等享受高品质舒适体验;同级最大的16.4O软包面积，搭配OEKO-TEX母婴级亲肤面料，全方位打造奢适座舱。

不止于座椅与空间的奢适营造，全新岚图知音在静谧性与实用配置上同样统统配齐。四门6mm双层隔音玻璃、后排隐私玻璃等，提供安静的休憩环境;新车全系标配同级唯一的7L冷暖控温冰箱，支持- 6℃至50℃宽域调温，能够随时为家人提供冰镇饮品或暖心热饮，灵活适配多元出行场景。

智能“配齐”，更便捷、更可靠

作为全球首批搭载华为乾智驾ADS4系统的量产车，全新岚图知音借助于29颗高性能传感器，配合先进智能算法，能够实现全天候、全域的深度感知，采用的WEWA架构能够实现决策至制动延时降低50%、通行效率提升20%、系统冗余率下降30%。结合岚图品牌一直以来领先的底盘技术优势，搭载EDC智能可调阻尼悬架、LFC超级舒适电驱等，为用户带来轻松愉悦、省心更安心、智能平稳的驾驶体验。

座舱交互方面，全新岚图知音乾版搭载新一代鸿蒙座舱HarmonySpace5，形成“驾驶-交互”的双重智能优势。车内中控屏、AR-HUD、仪表屏等实现五屏联动，配合四个音区语音互动，保障人车高效交互。Voyah SOUND剧院级音响(20个发声单元)及小憩、露营等情景模式，进一步丰富座舱体验。

作为统统配齐的“超空间华系纯电SUV”，全新岚图知音与小猪佩奇达成跨界联名，围绕“让宠爱配齐”的理念展开深度合作。前者是高品质家庭的智能出行优选，后者承载着亿万家庭的温馨记忆，二者的携手不仅是品牌温情的具象表达，更诠释了全新岚图知音 “为家庭而来”的初心。8月底，全新岚图知音将正式上市，并将为岚图品牌的市场表现提供新的增长极。