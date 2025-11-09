11月7日，“第一届自动驾驶出行生态论坛”在深圳成功举办。论坛以“共建自动驾驶新生态 共创自动驾驶新价值”为主题，由车百会研究院与深圳引望智能技术有限公司联合主办。

论坛汇聚了政府相关领导、产业专家与引望、科拓、万帮数字能源、途虎养车、中国人保、支付宝、闪送等企业代表，以及顺易通、神舟路路通、平安财险、蔚景科技、车电网络、滴水科技、太平洋产险、海梁科技等生态伙伴参会，形成跨领域对话阵容。深圳市交通运输局党组成员、副局长徐炜，车百会理事长张永伟，引望智能驾驶产品线总裁李文广出席会议。论坛由中汽中心首席专家、中国汽车战略与政策研究中心副主任方海峰主持。

论坛现场紧扣产业痛点与前沿趋势，围绕自动驾驶生态构建展开探讨。主题演讲环节，车百会理事长张永伟发表《汽车产业竞争力新三角与“两化” 协同发展》主题演讲。他表示，服务生态正在成为继汽车制造、数字与AI技术以外的汽车产业第三大竞争力。汽车服务业到2028年将形成超8万亿的市场规模，成为第二个汽车产业。智能化将是汽车服务业的重要发展方向。应当通过利用数字与AI技术，依托自动驾驶企业牵引生态聚合，建立试点示范，打造全国性国际化的服务商来推动汽车智能化与服务智能化协同发展。

在“打通自动驾驶出行生态”专题讨论中，引望智能驾驶产品线总裁李文广，科拓股份总裁孙龙喜，万帮数字能源CEO李宏庆，途虎养车联合创始人、总裁兼执行董事胡晓东等嘉宾围绕停车、充电、养车等典型应用场景展开深入对话。

李文广表示全球正加速推进自动驾驶产业走向商用，中国也在多城市有序推进自动驾驶商用进程，预计2026年实现高速L3规模商用，2027年实现城区L4规模商用，2028年实现无人干线物流商用。他强调，自动驾驶落地将会重塑出行生态，带来新的产业空间。为了更好地支持生态伙伴，引望将会推出乾智驾生态开放平台，开放行业套件供生态伙伴集成开发，同时还将构建智驾生态OpenLab, 从开发到测试到方案提供全流程的指导和赋能。

在“构建自动驾驶服务体系”专题环节，深圳市建设科技促进中心正处级调研员岑岩、中国人保个人非车保险部副总经理倪宏、支付宝数字车生活业务部总经理韩振威、闪送副总裁杜尚T等嘉宾就自动驾驶保险体系建设、支付服务创新、出行保障体系搭建等议题展开探讨。

现场嘉宾观点精彩纷呈，直击自动驾驶落地痛点，从技术视角延伸至商业与服务体系。与会嘉宾一致认为，自动驾驶出行生态的建设是一项系统工程，需要政策、标准、企业与用户的多方联动。

论坛期间，《自动驾驶出行生态2025》报告正式发布，并举行自动驾驶出行生态共建行动启动仪式，共同见证产业生态建设新篇章。

报告系统梳理了自动驾驶在多个领域的应用价值：

在停车领域，将终结“寻找车位”的世纪难题，形成停车统一规范，助力停车运营商提升资源利用率和用户体验。

在充电行业，最终实现自动充电，自主选择在电价低谷时前往最优充电站，进一步提升运营商运营效率;甚至在未来成为移动的储能单元，实现车与能源网络的动态平衡。

在车后服务领域，车辆可以自主预约并在非高峰时段前往服务网点，实现“无感”的保养与清洁;将来可基于长期的驾驶习惯和车辆状态数据，为车主精准推荐保养项目、轮胎更换、漆面护理等增值服务。

在地产物业领域，可优化空间规划、基础设施设计与改造，构建“车-空间-人”协同的智慧地产物业新生态。

在保险领域，基于自动驾驶系统产生的全生命周期数据，风险评估将转变为基于机器驾驶算法的可靠性与运行环境，催生自动驾驶保险服务，进一步为自动驾驶的健康有序发展保驾护航。

在地图服务生态，以车路云协同架构为基础，通过实时生成式地图、端云协同、海量数据闭环和多场景技术融合构建覆盖全出行场景的智能驾驶服务体验。

此次论坛的落幕，不仅为自动驾驶产业搭建了跨领域协同的交流平台，更以《自动驾驶出行生态 2025》报告明确了应用方向、以共建行动凝聚了产业合力。随着政策、技术、服务、场景的深度融合，自动驾驶将加速从 “技术试验” 走向 “规模化落地”，逐步重塑出行方式、优化城市治理，为智慧交通与数字经济发展注入新动能。