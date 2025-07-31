FREE+晋升周销“黑马”，知音8月上市追击，岚图跑出生死时速！

据最新数据，岚图汽车在第30周(7月22日-28日)以单周3300辆的销量强势攀升至新势力榜单第8位，超越蔚来、持平极氪。其43.5%的环比增速高居新势力榜首，成为当周最大黑马。

这一跃升的核心动力源自两大爆款车型的协同发力：岚图梦想家单周销量1720辆，蝉联新能源MPV周销冠军，市占率达33%。7月前四周累计销量中，梦想家以6420辆稳居MPV市场榜首，拥有绝对统治力;

另一台岚图FREE+上市即引爆市场，单周贡献1370辆，首次跻身“20-30万元混动SUV销量TOP3”，成就品牌增长新引擎。

FREE+逆袭密码：华为生态赋能+屠夫式定价

岚图FREE+的逆袭绝非偶然。一台全系标配华为“满血”乾智驾ADS 4+鸿蒙座舱5.0，采用前双叉臂后多连杆全铝底盘+EDC魔毯空悬+听劝内饰设计+终身免费三电质保，以及后驱入门仅21.99万元、四驱满配仅24.99万元的中大型混动SUV。

既有华为全生态深度赋能，又有冰箱沙发彩电满配豪华，更有震惊行业的“屠夫式”定价，岚图在FREE+以破釜沉舟的决心和勇气，实现了三年磨一剑的厚积薄发。

全新知音8月上市：趁胜追击，纯电协同

有了FREE+打响第一枪，岚图很快又宣布全新知音即将上市，剑指20万级纯电市场。

近日，岚图内部透露，全新岚图知音将于8月底正式上市，新车将全系标配800V高压平台以及5C倍率快充。

新车全面基于FREE+的经验进行了换代大改。前脸采用贯穿式灯带+智慧灯幕+发光LOGO，搭配头顶192线激光雷达，突显科技豪华;

车身侧面，该车长4810mm宽1900mm高1636mm，轴距2925mm，与竞品极氪7X、小鹏G7、阿维塔07等比例空间接近，全新多幅式轮毂样式搭配暗金色车漆更具高级感;车尾贯穿式尾灯前后呼应，华为ADS红标格外吸睛。

内饰部分，全新岚图知音用料更高级，氛围更简约，搭载鸿蒙座舱5.0，座舱布局与FREE+如出一辙，大面积采用真皮包覆、PVD镀铬金属饰条、以及麂皮绒顶棚，质感营造放眼同价位顶级水准。

动力方面，全新岚图知音仅配备单电机后驱版，峰值功率230kW，搭配不同电池包可实现600km和650km两种纯电续航里程。

既有华为智驾+鸿蒙座舱，又有FREE+成功在前，知音的最终定价必然也会震惊全场。

实现新势力突围，岚图的生死时速

尽管FREE+已经成功打造出爆款单品，但岚图所面临的严峻挑战同样不小。

首先，全新岚图知音仍需等到8月底才会最终发布，能否延续FREE+的爆火，要取决于岚图内部的决断。另外，FREE+订单已经超过2万台，8月知音上市后岚图将面临产能爬坡与交付的双重压力，必须未雨绸缪，做好准备。

其次，相比新势力第一梯队，岚图品牌认知度较低，渠道下沉成为关键。尽管官方已经启动渠道与服务升级，表示今年三季度将新增120家门店，同时App直连工程师团队，打造“问题秒回、服务直达”的敏捷体系，但效果如何仍等待实际验证。

最后，华为技术窗口期正快速收窄。随着长安深蓝、广汽传祺等更多传统车企快速搭载华为乾技术生态，岚图必须持续强化自身的差异化特色，避免陷入产品同质化与价格战当中不可自拔。

一时的爆款很难令品牌起死回生。产品层面的颠覆最终还是要回到品牌和用户。岚图以FREE+为起点，知音为延续，这场从单品爆款到体系化全面改革的战役，将决定岚图能否突围而出，真正改写新势力格局。