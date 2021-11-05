腾讯宣布进入汽车行业，不造车，也不碰硬件，那腾讯要做什么？

作者：千年

众所周知，智能汽车已经成为新的风口，成为资本竞相追逐的蓝海。今年上半年，360、小米等互联网公司宣布进入汽车行业，并亲自下场造车。现在，国内互联网第一巨头腾讯也宣布要探索汽车相关领域，但只涉及软件，不参与硬件开发。

腾讯副总裁、腾讯智慧交通与出行总裁钟翔平在2021腾讯数字生态大会・智慧出行论坛上再次明确了腾讯在汽车产业链价值重构背景下的定位：不碰硬件，不造车，只专注所长三件事。

第一，提供云、图为核心的“数字基建”能力;第二，发挥“以人为中心”的连接价值;第三，促进产业生态共创。

腾讯希望，以云、图为核心，融合AI、大数据、LBS、5G、安全等技术，帮助车企打通数字化的“任督二脉”。

同时，进一步发挥C2B连接价值，帮助车企更好地理解用户和连接用户，建立起“以人为中心”的服务模式，探索新的商业价值。

俗话说，术业有专攻，不贸然进入自己不熟悉的领域显然是明智的选择，但为什么汽车行业会成为许多互联网公司押注的赛道？

这主要原因是汽车行业正在经历电气化和智能化。

目前国内已经建立起成熟的电动汽车产业链，互联网企业造车的门槛已经大大降低，这也是为什么许多互联网企业敢于投身造车行业的原因。

汽车行业另一个明显的趋势是智能化。许多厂商都认为，汽车智能化的基础是计算机，车是计算机控制的外室。如果将汽车看作是未来的移动电脑的话，那么未来每一辆车都是流量入口，就像智能手机是移动互联网入口一样。

移动互联网时代，智能手机养活了大批互联网企业，甚至催生了不少互联网巨头。那么智能汽车时代，除了会大幅增加新入口以外，新的使用场景可能还会催生更多新赛道，而腾讯作为移动互联网时代的巨头，必须为即将到来的智能出行时代做好万全准备。

那么，腾讯具体要做什么呢？

目前在国内智能汽车赛道上，理想、小鹏、蔚来三家造车新势力采用“软件+硬件+服务”的模式，并且已经获得市场认可。但市场上已经不缺新势力，缺一张“网”，一张覆盖我们生活方方面面的网。

在移动互联网时代，腾讯利用QQ、微信等平台为消费者编织了一张大网，我们的衣食住行等基本需求都可以在这张大网上得到解决，可以说连接了各行各业与消费者。而未来，这张大网会从手机上延伸到智能汽车、交通系统，即将腾讯生态从手机端向汽车端推动。

在这一思路指导下，腾讯公布了全新升级的智慧出行业务版图，发布了智能座舱、自动驾驶、数字营销、出行服务、汽车云数字化解决方案等涵盖产业链各环节的产品及解决方案。

在移动互联网时代，腾讯生态的价值已经得到巨大体现，其软件服务涵盖了所有细分产业链，可以说优势巨大，而腾讯未来要做的事情就是将这种优势继续延伸下去。