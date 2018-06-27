别死盯C端，容大智造告诉你：B端市场做电动汽车才是大格局

提到电动汽车，我们首先想到的是：特斯拉Model S、宝马i3、比亚迪等这样的乘用车辆。其实在商用和特种车领域，电动汽车也有着巨大的市场空间。以比亚迪的电动大巴为例，2017年销售1.4万辆，出口至日本、英国、美国这样的发达国家。而在国内的物流细分市场，一个不那么让人熟知的品牌――容大智造，在过去8个月，共计销售了1万台电动物流货车。即使在乘用车市场，达到1万台销量也是一个可观的数字。这个长度只有4米5，重量不过两吨的轻型电动货车，获得了包括阿里在内的众多物流客户青睐，究竟是什么魔力，能让容大智造的迈图货车如此火爆？

原因一：刚需，物流货运需要变革。

引用现场嘉宾的一句话：中国的电商、新零售已引领世界，使用了最先进的技术。但服务于新零售和电商的物流还很low。

物流最后一公里，是快递小哥用电动三轮完成的。而中型社区物流和配送，使用的还是传统厢式货车。大城市对机动车的环保政策愈发严格，燃油货车是受限最多的，城市道路限行，时间限行等种种问题，限制了物流效率。而电动三轮的载货量太小，安全方面也存在隐患，这些都是现代城市物流的痛点。

迈图II物流货车

容大智造的迈图II物流货车完全为解决这些痛点而来：纯电动，可挂绿牌，不受限行影响;安全可靠，有效改善快递小哥的工作环境;满电状态下最大行驶里程可达300km，运输成本低;再加上可编程自动驾驶的特点，可以优化物流效率，减少人工投入。

可以说，迈图II的定位，深深扎入了每一个物流老板的心。

原因二：优秀的产品力，较高的性价比。

迈图II的另一个优势，是产品的高度可定制化，可以根据物流业主的要求，进行相应的定制和修改。比如给盒马鲜生配送海鲜的物流公司，之前找了很多车厂，但没有一家愿意为其设计水箱，但容大智造就根据其要求，专门生产了运输鲜活水产品，带有水箱的货车。

迈图II可定制化的灵活解决方案

迈图II的售价更是让人惊讶，作为一款拥有40KWh电池、可续航300km、载重量可达一吨、拥有8立方米货厢的物流货车，其售价为8.9万元。要知道货车是没有国家补贴的，这个价格已经比很多补贴后，续航里程不及迈图II的电动乘用车还便宜，其性价比令人咋舌。

原因三：可拓展性的大数据和无人驾驶

物流数字化对行业升级十分重要，而传统的货车想要实现必须后装系统，引入第三方的软件，在兼容性和后期的维护上存在问题。容大云则基于物流数字化的需求，打造了一整套生态并整合在迈图系列产品中。例如，可识别车辆运行状态，建立数字档案，更智能化的管理车辆，同时针对分时租赁提供解决方案。

无人驾驶底盘 菜豆

菜豆的无人驾驶主要通过可编程系统完成

菜豆和玲豆将在三季度上市

容大智造在本次发布会上推出的无人驾驶数控智能物流车底盘菜豆，则引发了更高的关注。这项以往只在乘用车上使用的共享底盘技术，首次应用在了货运物流。他可以帮助合作伙伴二次开发，针对不同的客户需求，定制不一样的系统。而可编程的特点，也让自动驾驶的安全性更高，虽然无法做到主动自动驾驶灵活，但在B端应用上完全满足需求

以上三点原因，让容大智造成为物流行业的破格局者，虽然这个行业变化慢、竞争少的特点给了容大空间和机会，但挑战同样并存。和所有新造车品牌一样，容大智造没有自己的造车工厂，需要通过有造车资质和生产线的协同伙伴完成。而面对多个不同的造车伙伴，如何把握产品标准、品质控制，让每个工厂都在一条水准线上是很困难的事情。由于是多个工厂完成，产品的售后服务是否能够统一，也是挑战。这些都考验容大智造的供应链管理能力。好在，解决以上，只是时间的问题，我们乐得其见，这样一家专注于细分领域的新造车企业，能有一个美好的明天。