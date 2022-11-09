问界M7中保研碰撞测试A折了？成绩优秀但安全性仍遭质疑！

近日，中保研公布14台汽车的碰撞测试成绩，而这些车型基本涵盖目前市面上的热门车型，其中就包括AITO问界M7、领克09、理想L9、本田思域等，其中AITO问界M7的成绩引起了巨大争议。

这14个车型中，大部分都获得了G的优秀评级。而且领克09以及理想L9还在此基础上参加了正副驾驶25%偏置碰撞，并且都以高分通过测试，表现十分优秀。而AITO问界M7的表现就有一些差强人意。

在整体测试中，AITO问界M7都不错，被评为G级，其中车内成员安全评价G;车外行人安全评价G;车辆辅助安全评价G;耐撞性与维修经济性指数却只获得了M，也就是一般的评分。同时，问界M7在中保研的25%偏置碰撞中，疑似A柱出现问题发生形变。

而中保研后续给出的细分项目评分中，乘员舱上部入侵量和车身结构也只取得了A的评价，表现优秀的领克09以及理想L9都获得了G的最好评价。据汽车博主坦言，问界M7在碰撞测试后，车辆前部发生溃缩，A柱与车顶连接处也疑似发生明显形变。更为严重的是，侧碰B柱与驾驶员中心线距离为14.5cm，比同期测试的理想L9端了近一半距离。

如此看来，这次的问界M7在A柱上确实存在不小的问题，也让很多用户怀疑其安全性。用汽车博主的话来说就是，问界M7最便宜都卖31.98万，这个成绩确实说明车身强度需要提升优化一下。毕竟AITO问界以及华为塞力斯都是以粉丝数多而著称，出现这种情况只能说明未来还有很多路要走。而这也是汽车工业发展的正常现象，产品出现问题，再经过优化到没问题。

其实从目前掌握的信息来看，AITO问界M7确实在车身结构方面遇见了不小的问题。无论是不是测试存在偶然性，从消费者的角度来看，车身结构就应该提供足够的保障。而这种情况早前在大众身上也发生过一次，直到如今依然余波未消。

2019年，中保研在市面上购买了几台最低配置的帕萨特270TSI商务版车型进行测试，结果在正面25%偏置碰撞测试中，帕萨特的A柱发生严重弯折。更令人震惊的是，在撞击后帕萨特方向盘气囊并未正面承托假人头部而是偏向副驾驶一侧，致使假人头部几乎没有任何保护措施就撞向仪表盘。也因此帕萨特创下中保研在该测试中的最差成绩，引来不少网友声讨。

作为车企，自家车型出现这么大的问题，应该第一时间出来平息舆论安抚用户，同时解决问题。但是上汽大众时至今日都没有像广大消费者公开回应和道歉，并且试图通过另一种方式来淡化用户对于A柱弯折的印象。

此前大众就因为臭名昭著的柴油门事件在美国遭到罚款和用户的集体诉讼，最后支付了250亿美元才息事宁人。可到了大洋彼岸的中国，大众依然不肯低下高昂的头，甚至这么多年来一直在中国进行着减配降本的措施。

对于消费者而言，汽车可以降体验、可以降续航、可以降内饰，唯独安全性是碰都不能碰的。只要出一次安全问题，就可能导致用户对车企失去信心。而这次问题出现在AITO问界身上，如果问界像大众一样摆起高傲的姿态选择冷处理，那么对于一个刚刚起步的新势力品牌而言，这样的行为无疑会造成致命的后果。在安全性方面动手脚可谓是触碰了用户的逆鳞，想要平息这次事件，AITO问界除了要拿出解决问题的态度之外，还要提出补救措施。AITO问界M7的事件可大可小，就看AITO问界如何妥善处理。