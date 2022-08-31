国内首条自动驾驶物流专线？无人卡车专用道路！

作者：骷

8月30日，商用车自动驾驶公司卡睿智行宣布，已经于年初完成了数千万元人民币的天使轮融资，投资方为辰韬资本、丰元资本和日本 PKSHA SPARX Algorithm 基金。

随后，这家公司宣布参与世界首条自动驾驶干线物流专线道路 ――“酒泉至明水绿色数字专用公路”建设，并即将开展自动驾驶干线物流的长距离场景路测和筹备运营。据悉，这条专线全场430公里，是由中国交通建设集团规划设计，是我国首条自动驾驶干线物流专线。该专线为封闭道路，2025 年建成后将投入商业运营，且车辆都将为全无人驾驶的氢能重卡。

这条专线身处河西走廊腹地，沿线均为荒漠无人区、地形平坦，有条件采用全封闭、全路径、全断面专供自动驾驶新能源货运车辆行驶的设计。同时，当地有丰富的光风电能可再生能源，可以实现低成本制造绿氢。项目计划在这一道路上将采用氢能重卡，并在路端建造加氢站和转运货场。氢能重卡的加氢时间约为 10-15 分钟，一天只需进行一次燃料加注。

该线路投入运营后，将进一步推动自动驾驶和新能源商用车的发展，真正开启自动驾驶在干线物流的万亿级市场的商业化落地。首先，整条专线为封闭道路，项目计划在这一道路上将采用氢能重卡，并在路端建造加氢站和转运货场。自动驾驶重卡在主干道行驶时为全无人驾驶，不会配备人类司机，仅在加氢或转运卸货时需要人工参与。

可以看出，目前市场已经开始逐步深耕无人卡车领域，此前就有消息传出，吉利拟收购图森控股亚太地区业务的全部股份，目前已经向图森未来美国总部发出收购要约。市场分析认为，吉利控股集团的此次收购如果成功，可以使图森未来彻底解决因中国业务带来的美国当局监管问题，有效利好图森未来股价。图森未来2022年第二季度营收260万美元，同比增长73%。净亏损1.09亿美元。吉利此次成功收购图森，同时也意味着吉利汽车的版图将正式进军大型无人驾驶货车领域。

随着车企也开始布局无人卡车领域，那么就需要有设施去承接无人技术，而这条物流专用线路就是最好的试验田。只要在物流方面的技术成熟，距离全面铺开就不会太远。

中交第一公路勘察设计研究院有限公司交通规划设计院院长王斌表示，酒明公路项目已经进入实验阶段，从今年下半年到明年为一个实验周期，预计明年年内正式开工建设，工期两年左右，到 2025 年正式投入运营，首批将投入 600 台车。

一旦落地，那么自动驾驶领域又将迎来腥风血雨，无数车企有了实际的真无人驾驶车道，整个行业风向也会愈发明朗。而无人卡车的商业化优势极其明显，所带来的成本是实打实的降低，所以在资本层面就被率先看好。无人卡车，或许真的要来了。