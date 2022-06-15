油价暴涨，电车趴窝，电混占领用户至高点？

作者：知寒

6月15日零时，国内新一轮油价调整迎来第“10连涨”，届时连最便宜的92号汽油也或将突破10元，按一箱油50L来计算的话，比上一次涨价后加满起码又贵了13元左右。在油价不断暴涨的衬托下，电车愈发受到了消费者们的青睐和关注。

然而，作为新兴市场，特别是在电池技术严重处于瓶颈期的当下，纯电动汽车一方面在续航里程方面无法满足人们长时间远途出行需求，充电基础设施虽然建设速度较快，但依然无法带给用户便捷高效体验，尤其是碰上节假日高峰期，高速排队充电起码以小时单位来计算;

另一方面，下游厂商的需求大规模爆发，导致了电池上游供应链原材料暴涨，经过层层加码过后，最终还是由消费者来买单。据不完全统计，今年上半年几乎所有的国内电动汽车均进行了不止一次的提价，幅度最高可达3~5万元，这种“收割”甚至要比油价还更让人难以接受。

一边是油价暴涨，另一边则是电车趴窝，在两面夹击之下，电混及增程车型逐渐热度上升，成为了目前很多消费者的重点关注对象。

电混及增程，是否是目前汽车行业最优解？

比亚迪DM-i系列车型在过去两年来的销量数据，大家也都有目共睹。它既有电车平顺强悍的动力表现，又能实现百公里超低油耗，日常在市区内可以使用纯电模式驾驶，周末放假远游则能够以燃油或者混动模式，保证长续航。

以理想One为代表的增程式车型，在95%以上的情况下都是和DM-i等插电式混动一样的工作逻辑，而只在极少数高速路况下，插电混动能够以燃油发动机直接输送动力，实现更低的油耗经济性，而增程式发动机则任何时候都不能直接驱动车轮。

总体上来说，插电混动的内部结构更复杂，技术难度较高，对车企的研发能力非常考验;而增程式则突出一个结构简单，技术难度低，相对更稳定可靠些，所以两者谁更好，大家反正各凭喜好选择就对了。

由于比亚迪和理想One的热卖，很多其他车企也纷纷开始了跟进，比如说长城魏牌所推出的DHT-PHEV车型，以及最近吉利领克最新推出的智能“雷神”电混01-EMF车型等等，领克甚至今后将全面打造为混动品牌，与极氪的高端纯电品牌定位形成差异化定位。

从目前这个发展阶段来看，既能满足市区短途纯电驾驶，又能解决远途出行续航焦虑，油价贵了就充电，图方便省事就加油，电混及增程式车型貌似是个最优解。

但真的是这样吗？

相信很多人都会在买车前思考过所谓的“用车成本”，不论是充电还是加油，其实本质上还是谁的“用车成本”更便宜的问题。而电混及增程在这方面，显然不如纯电。

首先，它内部还是搭载了内燃发动机，包括后期的维护保养与传统燃油车没什么两样;其次，它又同时搭载了电池和电机，在电池电量衰减和新能源保险方面也需要付出较高的成本，二手保值率也是个大问题。

而在个人用车方面，电混及增程目前最普遍的问题是，虽然长途无忧，但短途纯电行驶续航仍然不够理想，比亚迪DM-i和理想等车型的纯电续航里程都在200公里以内，实际续航还要再打8~9折，频繁充电会打乱用户的时间规划。

唯一的解决方案便是改用更大容量的电池，来实现更长的纯电续航里程，但这样随着电池成本上的增加，最终车辆售价又会创出新高。像今年比亚迪新推出的汉DM-i、唐DM-i等车型，虽然纯电续航里程超过了200KM，但售价却突破30万元，比上一代涨幅巨大，令很多消费者都感到吃惊和难以接受，

总之，在我看来，电混及增程依旧是一个“过渡方案”，在目前整个汽车行业由燃油向新能源过渡转变的阶段内确实性价比较高，但在以后一定会慢慢全部转为新能源。我们普通用户究竟该怎么选，其实也不必考虑太多，哪种更适合自己的使用场景，便选择哪种就对了。