12.99万起，顶配32.99万，比亚迪全新一代唐SUV价格正式公布

如果你关注汽车的话，比亚迪全新一代唐这款自主车型你一定有所了解。今天，比亚迪终于正式公布了该车的售价：燃油版售价12.99-16.99万元，共分为5个车型，款均差价一万元。全新唐DM补贴后售价23.99-32.99万元，共分为5个车型。其中售价32.99万的顶配版是一款高性能车型，百公里加速仅需4.3秒。

此外，在发布会上还曝光了该车型的电动版――唐EV，该车型将搭载全新的三元锂电池，拥有高达500KM的工况续航，并且拥有与燃油车不同的前脸设计。遗憾的是本次发布会上并没有公布该车的售价，仅说明了该车将在今年年底上市。

自从在四月份的北京车展上曝光以来，关于该车的消息层出不穷，可以说十分吸睛。该车运用了比亚迪全新的Dragon Face设计语言，出自奥迪设计总监之手的它在整体造型设计中融入了中国的图腾”龙“的形象，让这样一款尺寸颇大的中型SUV车型具有了灵气。

尺寸上，定位中型SUV的新款唐长宽高尺寸分别为4870mm/1940mm/1720mm，轴距为2820mm，同时拥有7座和5座版两种布局。

不仅外观，该车的车内设计同样采用全新的设计风格，其中最吸引人的莫过于那块支持90°旋转的14.6英寸超大悬浮屏。同时，该车还搭载了全新的DiLink车机系统，拥有八核处理器并100%支持手机应用，还能实现人、车、网络互联，实现手机系统与车载生态的无缝衔接。

在动力方面，新一代唐DM搭载了由2.0T涡轮增压发动机+双驱动电机组成的新一代插电式混动系统(DM III)，其中发动机能提供最大151kW(205马力)的动力输出以及320Nm的峰值扭矩。另外，新一代唐DM顶配版还额外配备了2台驱动电机，前电机最大功率110kW(150马力)，后电机最大功率180kW(245马力)。所以即便是在纯电模式下，动力表现预计也将十分惊人。在混动模式下，整套动力系统最大扭矩达到950Nm，0-100km/h加速仅需4.5s。

可以看出，全新比亚迪唐这款车无论在动力、外观还是内饰上都具有非常明显的特点，在自主车型中无疑属于领军车型。不过这个顶配版高达32.99万以及混动版23.99万元起的定价究竟有多少人能够接受，那就只能等市场给我们答案了。