截胡小米YU7？智界R7突然官宣“全系大优惠”

6月26日，智界品牌宣布推出限时购车权益，全系车型现金补贴2万元，下订至高可享价值6万元购车权益，截止到2025年7月31日。

以智界R7为例，目前在售车型分为增程版24.98-31.98万元，纯电版25.98-33.98万元。实际补贴后购车价分别来到了22.98万元起和23.98万元起，整体性价比进一步提升。

外界猜测，智界品牌此时突然宣布2万元现金补贴，大概率是受到了今晚小米YU7即将正式发布的影响。同样都是定位高端纯电SUV，也同样面对年轻用户群体，两者不可避免的存在直接竞品关系。

全能实力，纯电销量高于增程

智界R7在整个鸿蒙智行阵容里是一台产品力十分突出的全能车型。

作为五“界”中的首款轿跑SUV，它融合华为智能化技术与奇瑞造车能力，直接对标特斯拉Model Y，又以高颜值、精致轻奢感俘获大批年轻用户群体，是都市白领购车首选。

智界R7车长4956mm宽1981mm高1634mm，轴距2950mm，妥妥的中大型大空间;同时拥有837L三层后备箱和行业首发电吸+电弹前备箱;全车搭载鸿蒙智能座舱4.0和华为乾智驾ADS3.0，后续支持OTA升级ADS 4;全车配备8块双层隔音玻璃、超大全景天幕，电动物理遮阳帘、副驾零重力座椅等。

R7纯电版全系标配800V高压平台，全系标配CDC连续阻尼减振器+智能空气悬架，即“满血”华为途灵智能底盘，兼顾舒适性与运动操控，其中Ultra版零百加速3.9s，百公里制动34.7m。在奇瑞深厚底盘调教实力的积累下，智界R7的实际驾控体验达到了同级别顶级水准。

可以说，智界R7是一台要颜值有颜值、要舒适有舒适、要性能有性能、要智能有华为等全能SUV代表。如此强大出色的产品力，也让该车一经发布便成为销量黑马，一度领跑纯电SUV“六君子”阵营。

去年9月份起，国内市场为了对标特斯拉Model Y，陆续推出智界R7、阿维塔07、极氪7X、全新智己LS6、乐道L60等竞品。智界R7不仅是其中定位最高、售价最贵的车型，同时首月交付量直接破万，次月创造近1.6万辆交付成绩，直接成为最耀眼的黑马。

但到了2025年，智界R7的销量则出现了断崖式下滑。

屡次“失误”影响口碑，售价偏贵失去销量

2025年1月份，智界R7销量约1.1万辆，环比下滑28%;到了3月份，R7销量已经锐减到了约5000辆;而到了现在，R7单周销量仅仅维持在500台左右，状况不容乐观。

之所以销量腰斩，一方面智界内部出现了多次“失误”。首先是“蓝牙钥匙风波”，在问界、享界等同阵营品牌免费赠送蓝牙钥匙时，智界官方却要R7车主自掏腰包498元购买，后期甚至涨价到719元，尽管最终智界宣布免费赠送并给予积分补偿，但中间造成的品牌口碑受损已经难以挽回;

另外，原本增程版的推出能够更好地刺激销量，但智界官方发布前未明确说明「悬架改动」，用户发现纯电版采用前双叉臂四球节，而增程版则变成了前双叉臂双球节，虽然体验差别甚微，但在“减配”舆论持续发酵，对增程版的销量造车一定影响。

直到今天，智界R7纯电版的销量依然要高于增程版，一反市场常态。

当然，抛开这些主观原因，最客观的原因在于智界R7本身售价偏贵。作为一台对标特斯拉Model Y的国产纯电SUV，它的售价甚至比特斯拉更贵，随着市场竞争的白热化，R7销量持续下滑在所难免。

如今，更有了小米YU7“流量鲶鱼”的入局，智界R7推出2万元现金补贴进行“变相降价”，自然也非常合理。

总得来说，智界R7的产品力毋庸置疑十分全面强大，在华为x奇瑞联合打造下，几乎拥有整个鸿蒙阵营最强大的“纸面实力”，也足够抗衡目前市面上任何一台同级别竞品。但问题在于，奇瑞能否与华为同心协力，双方劲往一处使，避免非必要的资源浪费和营销失误，以及避免“高价高配”现象，或许才可以让智界R7重现销量荣光。