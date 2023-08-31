一个十年老魅友的主观看法，领克08探店试驾体验

最近领克08开启到店试驾，得知消息后第一时间联系了领克销售。作为一个魅族十年老用户，在08开启预售当晚便立即下定245长续航版本，不为别的，就为情怀。

与领克的缘分起源于身边的朋友，01与03见多了，我也曾一度将它们列为首选。后来魅族与领克联姻，08横空出世，便心无旁骛地等待这款新车发售，不过这一等就等了一年。

有魅族Flyme曾经的辉煌，让我对领克08的智能化充满期待。此前领克车机一直受到老车主诟病，魅族加入若是能够补齐领克的最后一块拼图，那么领克08无疑会成为我的梦中情车。

这次试驾的08属于220四驱性能Halo版本，是除时间限量版以外的最高配。预售期间，限时赠送全车Nappa真皮座椅+23扬哈曼卡顿音箱。同时我还邀请了一位极氪001车主朋友陪同试驾，就是想看看同样主打驾控体验的08是否能与001掰掰手腕。

外观设计

领克08的外观设计发生了翻天覆地的革新，不过家族式设计元素依然得到了很好的保留，一眼便能看出其浓厚的领克基因。前后贯穿式灯带加上两侧矩阵式大灯，带来极高品牌辨识度。行业领先的无边框后视镜和隐藏式水切车门对于颜值的提升绝对不亚于全面屏手机当年带给用户的颜值震撼。

内饰座椅

最近领克一直将宣传重点放在08的驾驶操控，但相对于我而言更在意它的乘坐体验，尤其是家人的感受也非常重要。坐进副驾，座椅很软， Nappa真皮带来的包裹感非常强，开启按摩后，感受更加强烈，比之前体验的理想L8力度更明显。

副驾采用零重力座椅，但腿托的厚度比其他几款例如极氪X、腾势N7等同样拥有腿托的车型要更厚，实际体验中会发现小腿位置会被偏厚部分顶的太高，感觉前半部分悬在空中，没有更踏实的依托感，舒适性稍稍欠缺。

08后排空间表现非常充裕，满足家庭需求没有任何问题。不过，后排中间部分座椅乘坐体验一般，没有两边那么柔软，有些偏硬，坐满五人舒适感会有所下降。

值得吐槽的是，前排无线充电板仅有主驾一侧支持50W快充，副驾另一侧并没有无线快充。虽然08拥有92英寸全彩AR-HUD抬头显示，支持驻车时播放视频内容，但实际体验效果有待商榷，因为试驾时是中午阳光最强烈的时刻，所以给我的感受更多还是噱头意义大于实用。

智能座舱

领克08最亮眼的地方，就是这块15.4英寸车机显示屏， 2K分辨率色彩细腻，观感非常出色。所搭载的Flyme Auto车机系统也是这次体验的重点，这套系统出自素有手机行业“黄埔军校”之称的魅族Flyme团队之手。

车机首页可在车模、壁纸、地图三种不同模式下切换。系统过渡动画十分流畅，同时Flyme OS的“Smart Bar”经典设计也延续到了Flyme Auto中，左下角的圆环功能点，作为老魅友熟悉感油然而生，为市面上车机Dock栏千篇一律的功能逻辑带来与众不同的创新，全面提升用户操作效率。

另外，Flyem Auto的核心优势无疑是手车互联算力共享，但这次遗憾的是并没有魅族20 Pro机型可供实机体验，因为魅族20本身的一些问题让我在入手不久之后就换成了其他品牌手机。

魅族将“如然”概念引入Flyme Auto当中，「如然空调」带来的体感舒适度非常接近自然风，实际感受中不会有过冷、过热等不适。车机语音UI展示也有丰富的动效加成，唤醒语音助手时屏幕上方会出现类似魅族手机Aicy助手的颜色动画，令人赏心悦目。无论是全场景可见即可说多指令唤醒还是连续响应灵敏度，08的车机语音助手都都体现了手机厂商降维打击的顶尖实力。

总体从我的感受而言，Flyme Auto智能座舱表现确实比此前所体验的蔚来、理想等品牌车机都要更好，当然这部分也有Flyme对我的好感加持。

驾驶体验

驾控体验部分，08刹车制动和油门响应调教非常线性，应该是目前我所体验过的电车中这方面表现最惊喜的。在驾驶过程中，能实实在在体会到，随着油门逐渐踩深，车辆速度会快速均匀地变快，4秒的超级增程性能也让整段动力绵长，没有后继乏力的那种感觉。刹车无论是前、中、后段也都很均匀，相比老大哥极氪 001 的前段“虚”，08 的刹车让我信心更足，脚感更舒适。

底盘部分，08 的前麦弗逊悬架其实是让我之前不爽的点，毕竟目前这个价位内大家都是前双叉臂铝式悬架，操控性表现天生更好。这次由于是店内试驾，走的全是城市道路，所以也没有过于激烈的驾驶，这一点比较遗憾。

但整体滤震方面，我觉得倒没有网上吐槽的那么“硬”，尽管还是不如极氪 001 的软，给驾驶舱的隔绝感也差一些，但是单纯从底盘硬度方面，领克 08 是优于小鹏 P7 和蔚来 ET5 的，个人主观排名从硬到软应该是：P7>ET5>08>001，同时领克 08 的座椅真的很软，包裹性和支撑性非常足，所以也能带给人很舒服的乘坐体感，综合来说领克 08的底盘兼顾操控和家用，年轻人喜欢全都要，也并没有因麦弗逊而带来明显的影响，毕竟这是领克一直以来最擅长的东西，值得信任。

这次试驾最让人惊喜的，就是08预售标配的1600W功率哈曼卡顿23扬声器。行驶过程中打开音乐，悠扬的声音从四面八方传来时，有种恍若身处演唱会现场的错觉，声部层次分明，人声清晰，无论是高音还是低音的调教都很到位，用朋友的话说，简直就是秒杀001上的那套音响系统，完全不输豪华车型。

最后，其实在试驾领克08之前，我的内心曾打过退堂鼓。毕竟过高的预售价格，让很多意向车主都吐槽不断，特别是同集团内定位更高的极氪001降价后仅不到27万元，和标配空悬的新岚图FREE更是只要26.69万元，以及智驾性能拉满的小鹏G6也是我的备选项之一，相比起它们，领克08性价比略显不足。

不过，经过这次试驾后，我觉得领克08的整车品质感依然维持一流水准，内饰用料和设计细节都显得高级协调，也难怪不少女性用户都青睐于它。不论是外观还是内饰或是驾乘体验，都远远高于我之前的心理预期。而08对于我而言唯一的缺点，也只剩智驾能力不足，L2级辅助驾驶究竟能否让我列为购车选择的核心因素，就目前来说还远未达到这一点。

和试驾之前内心踌躇不定相反，亲自感受完领克08的动态表现后，它肉眼可见的豪华品质感和出色的驾控体验，以及作为十年魅友的Flyme Auto座舱信仰，都让我心情极为兴奋和激动。接下来能不能把领克08带回家，就看它最终正式售价了。