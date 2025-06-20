È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÊÛ¼ÛÆð·É£¿¼ôµ¶ÃÅ¡¢Ö÷¶¯Î²Òí¡¢92¶Èµç³Ø£¬ÄÚÊÎÆØ¹â£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
Ð¡Åô·¢ÐÂ³µµÄ½Ú×àÔ½À´Ô½¿ì¡£¼Ì6ÔÂ¸Õ¸Õ¾Ù°ìG7¼¼Êõ·¢²¼»áºó£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7Ò²ÔÚÂ·ÉÏÁË¡£
¸ù¾Ý¹¤ÐÅ²¿×îÐÂ·¢²¼µÄµÚ395ÅúÉê±¨Ä¿Â¼ÏÔÊ¾£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÓµÓÐÈý¿î³µÐÍ£¬½«´îÔØ74.9¶ÈºÍ92.2¶ÈÁ½ÖÖµç³Ø°ü£¬Ç°Õß¶ÔÓ¦×îµÍCLTCÐøº½Îª625km£¬ºóÕß¶ÔÓ¦×î¸ßCLTCÐøº½Îª820km¡£
ÁíÍâ£¬Éê±¨ÖÐ»¹Í¸Â¶£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7¿ÉÑ¡×°¼ôµ¶ÃÅ£¬ÃÎ»Øµ±ÄêP7¡°ÅôÒíÃÅ¡±°æ±¾;Ç°ÃÅ¿ÉÑ¡×°·À×²¿é¡¢À×´ïºÍÃÅ°ÑÊÖ£¬ÒâÎ¶×Å½«Ê×´ÎÖ§³Öµç¶¯ÃÅÑ¡×°;ÍâºóÊÓ¾µ¡¢Òí×Ó°åÊÎ°å¿ÉÑ¡×°Ì¼ÏËÎ¬²ÄÖÊ;³µÎ²´øÖ÷¶¯Éý½µÎ²Òí;ÓÐÈýÖÖ²»Í¬ÂÖéþÑ¡×°£¬°üº¬µÍ·ç×è¡¢×²É«¡¢ÒÔ¼°ºÚ»¯µÈ·ç¸ñ£¬´ø³ÈÉ«ËÄ»îÈû¶¨Ç¯¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7±êÅäÇ°ºó»ìºÏÌ¥¿íÉè¼Æ£¬±ê×¼°æÇ°245/45/R20ºó275/40/R20;¸ßÅä°æÇ°245/40/R21ºó275/35/R21¡£²»ÄÑ¿´³ö£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÊÆ±ØÒªÖ÷´ò¡°¸ßÐÔÄÜ¡±¼Ý¿ØÆì½¢½Î³µ£¬Í¬Ê±¿Æ¼¼ÊôÐÔÒ²³¹µ×ÀÂú¡£
×î½ü£¬¹ØÓÚÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7µÄ²¿·ÖÄÚÊÎÏ¸½ÚÒ²Ôâµ½ÁËÆØ¹â¡£
×ù²Õ½«²ÉÓÃÐ¡ÅôÈ«ÐÂÒ»´úÉè¼ÆÓïÑÔ£¬ÐÂÔö×ÏÉ«ÄÚÊÎÅäÉ«£¬¸ü¾ßÄêÇá¶¯¸ÐÊ±ÉÐ¡£´îÅäÈý·ùÊ½ÔË¶¯ÕæÆ¤·½ÏòÅÌ£¬×óÓÒ¸÷4¿ÅÊµÌå°´¼ü+ÖÐ¼ä¹öÂÖÉè¼Æ£¬Í¬Ê±»¹¾ß±¸ºÍÐ¡Ã×SU7ÀàËÆµÄÒ»¼üBoostÊµÌå°´¼ü£¬²Â²âÒ»¸ö¸ºÔðÖÇ¼Ý¿ªÆô£¬ÁíÒ»¸ö¸ºÔðÇÐ»»¶¯Á¦Ä£Ê½µÈ¡£
ÁíÍâ£¬´ÓµýÕÕÖÐÄÜ¹»È·ÈÏ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7ÒÀÈ»±£ÁôÁËÒÇ±íÆÁ£¬µ«²ÉÓÃ¸üÏ¸³¤µÄÕÆÁ£¬´îÅäG7Í¬¿îÈ«¾°ÏÔÊ¾HUD£¬ÎÞÒÉÊÇ×îºÏÀíµÄ·½°¸¡£ÖÐ¿ØÒÀÈ»²ÉÓÃ¼«Õ´óºáÆÁÉè¼Æ£¬ÆÁÄ»ËØÖÊºÍÆÁÕ¼±È¶¼±ÈÐ¡ÅôÖ®Ç°µÄ³µÐÍ¸üºÃ£¬¿ÉÄÜÉý¼¶ÎªOLED²ÄÖÊ¡£ÁíÍâ£¬Ë«50WÎÞÏß·çÀä³äµçÒ²Ã»ÓÐÈ±Ï¯¡£
¼ÈÈ»Ö÷´ò¸ßÐÔÄÜ¼Ý¿Ø£¬ÄÇÃ´µ×ÅÌ¶ÑÁÏ×ÔÈ»×îÎªÖØÒª¡£Íâ½ç²Â²âÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7½«´îÔØ±ÕÊ½Ë«Ç»¿ÕÐü+CDCµç´Å¼õÕñ+Ì«¼«³ÄÌ×¾ØÕó£¬Í¬Ê±¿ÉÁª¶¯ÖÐÑë¸ßËãÁ¦×ÔÑÐÐ¾Æ¬¡°´óÄÔ¡±£¬ÊµÏÖÒµ½çÁìÏÈµÄÖÇÄÜµ×ÅÌ¿ØÖÆ£¬Ó²¼þµ÷½ÌºÍÈí¼þ¸³ÄÜ¡°Ë«¹ÜÆëÏÂ¡±£¬¼ÈÈÃ¼ÝÊ»Õß¿ªÆðÀ´¸üË¬£¬Í¬Ê±³µ»ú»¹ÄÜ½áºÏÔÆ¶Ë´óÊý¾Ý¿âÌáÇ°Ô¤ÅÐÇ°·½µßô¤£¬½øÐÐAIµ×ÅÌ¾«Ï¸»¯¿ØÖÆ£¬ÈÃ³Ë¿Í¸üÊæÊÊ¡£
ÆäÊµ½ñÄêÐ¡ÅôÈ«ÏµÐÂ³µµ×ÅÌÌáÉýÓÈÎªÃ÷ÏÔ£¬¿ÉÒÔËµÏà±È¹ýÈ¥ÓÐÁËÖÊµÄÍ»ÆÆ¡£Ò»·½Ãæ£¬ÊÇÍÅ¶Óµ÷½ÌÓÅ»¯¸ü¼ÓÀÏÁ·£¬ÁíÒ»·½ÃæÒ²ÊÇÊÜÐ¡Ã×´Ì¼¤£¬¶Ôµ×ÅÌ²¿·ÖÓÐÁË¸ü¶àÖØÊÓºÍ×ÊÔ´Í¶Èë£¬ËùÒÔÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7µÄ¼Ý³Ë¸ÐÊÜ£¬¾ø¶ÔÖµµÃÆÚ´ý¡£
ÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬È«ÐÂÐ¡ÅôP7´ó¸ÅÂÊ»áÑÓÐøG7µÄÅäÖÃ·Ö¼¶£¬±ê×¼°æ²ÉÓÃÓ¢Î°´ïË«Orin-XÐ¾Æ¬·½°¸£¬¶øMax»òUltra°æÔò´îÔØ3¿Å×ÔÑÐÍ¼ÁéAIÐ¾Æ¬£¬×ÛºÏËãÁ¦³¬2200TOPS£¬Âú×ãL3¼¶ËãÁ¦±ê×¼¡£
×îºó£¬¾ÍÊÇÊÛ¼ÛÁË¡£²Î¿¼µ±ÄêÐ¡ÅôP7¡°ÅôÒí°æ¡±Âô32ÍòµÄ¼Û¸ñ£¬Ô¤¼ÆÈ«ÐÂÐ¡ÅôP7´óÂúÅä²î²»¶àÒ²Òª³¬30ÍòÔª£¬¶ø±ê×¼°æºÍ¸ßÅä°æÓÐ¿ÉÄÜÎ¬³ÖÔÚ25-30ÍòÔª¼Û¸ñÇø¼ä£¬´ó¼Ò¾õµÃ¶Ô²»¶Ô£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â