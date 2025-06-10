小鹏蔚来华为，大步跨入汽车大算力时代

1颗顶3颗，3颗顶9颗。

何小鹏用最简单的数字换算，诠释了首款大算力新车―小鹏G7的恐怖性能。6月10日，何小鹏正式向外界确认，马上上市的G7新车将首发搭载3颗自研图灵AI芯片，组合算力超2000+TOPS，是首款具备L3级算力的产品。

至于为什么单车直接用3颗，何小鹏解释称：“1颗代表当下，2颗代表未来，3颗超出想象，5年依旧引领。”这不禁使人联想到当年蔚来全系预埋4颗OrinX的行业唯一壮举，简直如出一辙。

图灵AI芯片由小鹏全栈自研设计打造，基于7nm工艺，集成40核CPU、2个自研NPU神经网络计算单元、以及双ISP图像处理器，单芯片最高可支持运行30B本地大模型参数量，综合算力约750TOPS，1颗可抵3颗英伟达OrinX，同时可驱动座舱和智驾。

相比起OrinX通用芯片，图灵AI芯片经过小鹏深度定制，算力利用率高达100%，有充足的冗余性能和安全支撑起未来算法升级迭代适配。

当然，小鹏在算法层面也已经为适配图灵AI芯片做足了准备。目前，小鹏XNGP全场景辅助驾驶系统已经向One Model生成式大模型推进。小鹏成功搭建起万卡级的“云端世界模型工厂”，算力储备率10EFLOPS，集群利用率超90%，训练数据超200M Clips，将云端世界模型基座蒸馏为车端XVLA模型，实现快速部署，并与云端共同组成闭环反馈网络，实现算法端云协同迭代。

能够看到，在这个过程中，车端芯片能够支撑的本地大模型参数量是至关重要的核心环节，而一口气搭载3颗图灵AI芯片，正是反映出了小鹏对科技领先和用户体验的极致追求。

同样如此的，还有蔚来。

在新势力车企中，蔚来先于小鹏上车自研芯片，神玑NX9031的算力性能甚至更强。

售价约80万元的ET9高端旗舰，首发搭载2颗自研神玑NX9031芯片，单颗算力1000+TOPS，性能可达4颗OrinX之和。全新蔚来5566车型统一搭载1颗神玑NX9031芯片。

神玑NX9031工艺更加先进，基于5nm打造，内置32核心CPU，集成超过500亿晶体管规模，同样采用自研NPU推理加速单元和自研双ISP图像处理器，单芯片即支持4颗激光雷达、12颗摄像头及5颗毫米波雷达的数据融合，双芯片一主一备实现L3级安全冗余。

蔚来对于大算力的执念，堪称行业之最。三年前发布上市的NT2.0车型，全系标配4颗OrinX芯片。前段时间，李斌在2025电动汽车百人会论坛中表示：“世界算力最强的车，前二都在蔚来。”

高算力预埋，也在近期让蔚来收获了亮眼成果。随着蔚来世界模型NWM的量产推送，所有NT2.0车型率先首批完成更新上车，这也是行业第二家率先完成车端世界模型算法部署的车企，而适配车型竟然是三年前的上市产品。

NT2.0车型用最真实的例子，侧面证明了大算力芯片预埋对于汽车智能化OTA的绝对重要性。它不仅代表着现在，更代表着未来。

汽车大算力时代，全面到来

这两年，智能驾驶的内卷竞争更多注重在软件算法层面，业内一直有种说法，即当前绝大多数自研车企和智驾算法供应链，连英伟达双Orin-X的性能都尚未完全吃透，后续还有进步空间。

当然，这既是事实也是现实。不过，随着接下来VLA多模态大模型、NWM世界模型等头部上车，芯片算力俨然成为核心“香饽饽”。谁的算力高，谁就有话语权，谁就能从“价格战”中卷出重围，占领核心技术和用户体验制高点。

正如何小鹏所说：“算力是下一个时代整个AI汽车要做好的第一标准。智能辅助驾驶做得好不好，第一你可以问一下有多大的算力，其次才是跑了多大的模型。”

算力第一，模型第二。算法可以慢慢追赶，但硬件在用户买车时就早已注定。

若是以蔚来ET9等的车价看，神玑NX9031现阶段虽然算力性能最强，但颇有些“高不可攀”，那么，小鹏在G7新车抛出3颗图灵AI芯片，20-25万元市场给出2000+TOPS算力王炸，无疑是凭一己之力推动了汽车大算力时代的普及到来。

最后，更别忘了华为。赋能乾ADS智驾的MDC芯片平台，一直以高稠密算力优势见长。时下主流的MDC610智驾芯片，单颗稠密算力200TOPS，对标英伟达稀疏算力可达400TOPS。

据外界猜测，25款问界M9和享界S9增程版等，可能搭载MDC 610 Pro平台，双芯稀疏算力同样接近1000TOPS，有效支持全车4颗激光雷达、3颗分布式4D毫米波雷达、12颗摄像头等传感器数据融合。

华为小鹏蔚来领衔，汽车大算力时代已经到来，接下来单车1000+TOPS也许只是起点，拥有三四千TOPS算力性能的新车，或许会逐渐增多。