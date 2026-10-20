10月20日，财联社放出一条独家消息： 华为引望与宁德时代「巧克力」换电合作的首款车型，计划2027年推出 ，落在东风与华为合作的奕境品牌上。

消息不长，放在华为身上，却有些意味。

过去去年，华为在补能上的所有公开布局一直押在超充。从 800V 高压平台，到全液冷超充桩，直到今年 4 月亮相的兆瓦超充，1 分钟充进 20 度电。华为终端BG CTO李小龙还曾公开质疑过换电：电池技术迭代太快，兼容几年前设计的老电池，会成为沉重的负担。

所以这一次，签字的主体就有讲究了。不是华为终端，不是鸿蒙智行， 是引望 。

10月19日，引望与宁德时代、时代电服正式签署战略合作框架协议。引望的前身是华为车BU，现在是华为乾智能汽车解决方案的承载主体。走换电这条路的，是华为体系里 「给车企输出全栈技术」的那一方 ，而不是华为主导产品定义的「界」字辈那一方。

问界、智界、享界这些鸿蒙智行的车，短期内大概率还是超充路线;乾生态下由车企主导的品牌，比如东风的奕境，反倒成了 换电的试验田 。

超充继续，换电成新的可选项。

再看宁德时代这一头。巧克力换电的野心从未遮掩，通过开放标准和模块化电池包，从而接入越来越多的品牌，兼容更多的第三方车型。官方口径是能适配全球90%以上已上市及未来三年将上市的纯电平台车型，北汽极狐、广汽埃安、长安欧尚都已经有车型接入。

这与蔚来换电不同。蔚来是先围绕自家用户生态建网络，让换电成为整车体验的一部分，再逐步向外拓展。截止到10月8日蔚来换电站超4165座，存量大幅领先。

论增速和玩法，一个是品牌自建的护城河，一个是电池巨头做的公共基础设施。蔚来把换电做成品牌的附属品 ，宁德时代想把换电做成行业的水电煤 。而宁德时代的远期目标，是3万座。

华为缺接口，宁德缺智能化

根据华为公布的合作方案介绍，三方将打通车辆、换电站和云端系统。目标是根据电池状态与出行需求判断补能时机，让车辆自主寻站、进站对位，完成99秒全自动换电后驶离。

这是蔚来给不了宁德时代的东西。蔚来的智驾只为自己的车服务， 华为的乾智驾装车量却遍布各个品牌 。换电站配上高阶智驾，补能这件事就从「人开车去找电」变成「车自己把电解决了」。宁德时代提供电池与换电网络，引望提供车端智能化能力，并通过整车合作把这套方案带到不同品牌。

乾ADS覆盖多个车企的合作基础，对宁德时代尤其有吸引力。每增加一款真正量产的兼容车型，都可能给换电网络带来新的用户。

首款车型交给奕境，也在情理之中。奕境是东风和华为联合共创的「境」字辈品牌， 整车主导权在东风手里 ，华为输出全套智能技术但不进华为门店。这种模式下做技术路线的试错，包袱比鸿蒙智行小得多。

以刚上市的奕境 X9 为例，作为搭载最新全套华为乾技术解决方案的旗舰车型，换电如果能落地，消费者就有了不选问界M9而选奕境的理由。另外，换电带来的车电分离、租用电池模式，也让购车门槛大幅降低，对高端车型的销量提升有显著作用。

当然，冷水也得泼。2027年才出车，说明这事还远，中间隔着车型重新开发、电池标准适配、权责体系搭建一堆硬骨头。李小龙当年指出的问题也没有消失： 换电意味着电池要标准化，标准化就意味着向老电池兼容，这和华为三电系统快速迭代的打法天然有张力。还有站点。核心城市的好位置，这几年被蔚来圈走了不少，宁德时代要铺3万座站，钱和地都是真金白银的考验。

但格局的变化已经发生了。换电这条赛道上，过去五年只有一个重资产玩家在孤独地证明模式成立，现在的组合是：全球最大的电池厂出标准和网络，国内装车量最大的智驾方案商出智能化，央企车企出整车。

换电的争论曾经是「这个模式对不对」，等2027年那款奕境新车出来，争论会变成 「用谁的标准换」 。

华为已经给换电留出了接口。这个接口能接进多少车，才决定这次合作的分量。