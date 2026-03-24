2026年3月23日，在华为春季全场景新品发布会上，享界旗舰9系轿旅双车焕新上市。享界S9T新增星玫粉车色，享界S9新增月绒白车色，可选全新星云红内饰、专属豪华轮毂，陪你自由穿行旷野、都市，赴一场浪漫的春日之约。此外，新车搭载华为乾智驾® ADS 4 高阶版，提供全球量产最高规格896线激光雷达配置版本，辅助驾驶能力全面进阶，智慧出行更安全、从容、悦己。

作为鸿蒙智行旗舰9系，享界S9T、享界S9满载全新华为途灵平台、智慧电动门、鸿蒙ALPS健康座舱、华为悦彰音响卓越系列等一系列旗舰9系领先科技，以功能和情绪的越级豪华持续火爆市场，连续5个月荣获30万以上新能源轿车销量冠军。随着新车颜值、科技焕新，有望进一步冲击高端市场，重塑豪华车市场格局。

颜值焕新|首发星玫粉、月绒白，都市旷野自成靓丽风景线

寰宇色系焕新来袭，春日新色，一眼圈粉。享界S9T星玫粉，灵感源于春日玫瑰与漫天星光，以低饱和柔雾玫瑰粉为基底，融入精准配比的金属珠光粉，将春日的温柔与星空的璀璨完美相融。暖阳下星河流动，柔光中深邃豪华，让每一次出行都成为一场难忘的春日绮梦。享界S9全新月绒白，灵感拾取于超级月亮的月晕暖白光圈，将宇宙浪漫与人间温柔完美演绎。车漆采用精密的三涂工艺锻造，温润通透，舒雅松弛，光影里细闪柔和，于无声处彰显摩登魅力，都市穿行自成令人瞩目的风景。

为进一步满足用户个性化审美需求，享界S9T新增20英寸双五辐星环轮毂、20英寸双五辐星玫粉专属轮毂，享界S9新增20英寸双十辐星熠轮毂，供用户选择;备受用户喜爱的21英寸星辉锻铣轮毂也迎来了优化升级，刚度更强、更结实、NVH效果更好，优雅与性能兼具。新增的“星云红”内饰，以红色为主基调，营造出一种热情动感与锋芒内敛共生的格调氛围，搭配灰色麂皮顶，座舱每一个细节都散发着独特的魅力。用户坐进车内，仿佛置身于只属于自己的高雅世界，开启一段充满个性与品味的非凡旅程。

科技进阶|896线双光路图像级激光雷达上车，再刷辅助驾驶天花板

安全是最大的豪华。享界S9T、享界S9升级华为乾智驾® ADS 4 高阶版，在旗舰级全维度融合感知系统的基础上，提供896线双光路图像级激光雷达配置版本，以超高清、超精准、超远距的硬核实力，引领辅助驾驶的未来。新一代激光雷达采用双光路设计，拥有双激光接收单元，可实现长焦、广角的一体成像，既有全局大视野，又有远端超清细节，分辨率提升了4倍，在120米外就能够识别14厘米高的小目标障碍物，即使夜间无光的恶劣环境下，倒地锥桶等小目标障碍物，也能精准感知。对于低反射率目标，感知识别距离提升190%，夜间无光环境下对于横倒轮胎等低反射物体，122m远即可识别;对于异型障碍物，感知距离提升77%，先一步识别风险，护一路安心出行。该款激光雷达还配备业界首创钢化膜玻璃视窗，硬度提升25%，耐久能力提升2倍，完全满足车规级长期使用需求。

华为乾智驾® ADS 4 高阶版，采用全新WEWA技术架构，预判障碍物、车流路况、路径预判全面增强，紧急避障更丝滑，变道更机敏，连续转弯更聪明，匝道汇入汇出更高效。新增三点式掉头，支持过ETC、公交车道、乡村窄路、山区小路、极窄车位等复杂路况，车位到车位领航辅助P2P 2.0，巡航、泊车等全场景贯通，一键激活直达车位，让出行更高效、从容。此外，享界S9T与享界S9主动安全能力也迎来进阶，能智能识别驾驶员行车状态，紧急情况时，智能减速、靠边停车、主动鸣笛，并主动拨打救援电话、投射救援灯语，贴心守护出行安全。辅助驾驶爆胎稳定控制再升级，由此前120km/h本车道停车，到支持130km/h对开路面靠边停车，给用户更安全可靠的出行新体验。

豪华满配|旗舰9系顶流配置拉满，全场景智慧豪华新体验

旗舰9系，巅峰享境。享界S9T与享界S9全面搭载华为旗舰顶配科技，以领先的豪华、空间、智慧、性能、安全体验，全面满足用户探索旷野、城市休闲、商务社交、家庭出行等多元用车场景，让出行生活更优雅从容、自在享受。

新车超十屏豪华满配，搭载鸿蒙智能座舱，触控丝滑流畅跟手，导航、视频、音乐一碰流转，轻松实现多屏之间无缝流转;华为悦彰音响卓越系列，搭配智能投影巨幕系统2.0，随享移动的豪华电影院;鸿蒙ALPS健康座舱，智能净化，让每一刻都能享健康舒适。新车四门支持电动开合，主驾、副驾门还支持隔空手势开门，每一次开合，尽显优雅排面;并全新带来了的语音控车、隔空召唤、车外喊话、华为手表控车、组队出行、“出行管家”、智感停车、智感补能等人车交互功能，让科技为生活赋能，悦享美好生活新境。

此外，新车还搭载全新一代华为途灵平台，标配5档可调的智能空气悬架，全新连续可变阻尼减振器，操控与舒适兼得，机械质感媲美百万豪车;尊界同源的全新六合一全域融合架构，以及华为乾智驾® ADS 4 高阶版智能协同，无惧颠簸、坑洼、湿滑等路况，好开又好坐。搭配SUV级装载空间、最长可达1378kmCLTC的综合续航里程，让用户城市、旷野随心所驭，自由抵达想去的地方。

春启新程，焕新出发。享界S9T、享界S9 896线双光路图像级激光雷达配置版，官方建议零售价31.98万元起。首销期下定，可享受至高价值70,000元权益。用户可在全国800+线下阵地、鸿蒙智行官网、鸿蒙智行App、华为商城App、我的华为App等官方渠道咨询了解更多新车信息。