3月23日，华为春季全场景新品发布会在长沙盛大启幕。尚界面向高端电动市场的开篇力作――尚界Z7、尚界Z7T实车正式亮相，并同步开启预订，尚界Z7预售价22.98万元起，尚界Z7T预售价23.98万元起。新车集前卫颜值、领先科技与全维安全于一身，全系拥有13大标配，以全能实力，带来超越所有用户期待的高端电动出行新体验。

都会美学，个性自在表达

尚界Z7、尚界Z7T，致力于为年轻用户打造一款能够充分彰显个性品味的潮酷座驾。外观上，新车车长5036mm，轴距达到3000mm，舒展的车身比例自带气场。在此之上，尚界Z7采用掀背设计，以低趴、宽肩、长车头的经典设计语言，勾勒出轿跑的动感姿态;尚界Z7T凭借黄金24度大倾角D柱，诠释了优雅、纯粹的猎装基因，完美契合年轻人的审美偏好。

所见皆为美好。尚界Z7、尚界Z7T配备都市流光大灯，采用璀璨晶钻工艺，造出璀璨星河般的夺目灯效与通透呼吸感。新车尾部配备钻石晶簇尾灯，内部融入超4700颗星钻颗粒，点亮后如同星轨一般， 呈现出流光溢彩的光影轨迹。

尚界Z7、尚界Z7T的色彩美学同样出众，拥有陶瓷白、鎏金黑、流光银、幻影紫、超凡粉、杜维埃蓝、清晖蓝、琥珀金绿、电光紫粉、晚山新绿10款个性车色，其中电光紫粉和晚山新绿分别是轿跑和猎装的专属车色，充分满足年轻人的个性需求。同时，部分车漆还采用5C2B涂装工艺，全系采用了百万级豪车同款清漆，提升了车漆的光泽度和耐磨度。

尚界Z7、尚界Z7T还可选装追风运动套件，它就像是给车穿上了一套能驾驭风的铠甲，不仅看起来动感十足，还能梳理车身周围的气流，优化行驶稳定性和能耗表现。

内饰方面，尚界Z7、尚界Z7T拥有更年轻的空间设计，带来沁夜红、速影黄、凝夜紫、闪金黑、缥云杏5款时尚配色，拼色设计，呈现出更加轻盈、悬浮且富有层次感的视觉效果，带来通透和舒展的空间感受。新车还配备全新一体式运动座椅，进一步营造运动氛围的同时，也能带来更好的支撑性和舒适性。

舒适满配，尽享悦己出行

舒适从不是简单的堆砌配置，还需要给身心满满的情绪价值。尚界Z7、尚界Z7T座舱主打“高情绪智慧空间”，首搭随动屏支持自动转向、智能迎宾，呼叫小艺就能转向应答，科技感与情绪价值双双拉满;灵感橱窗可以把副驾秒变个性展厅，毛绒玩偶、毛绒手办随心放，让创意时刻随行。

空间层面，掀背造型设计为尚界Z7、尚界Z7T带来了更灵活的装载空间，尚界Z7后备箱最大开口966mm，最大拓展容积1582L5;尚界Z7T得益于猎装造型，后备箱空间更加能装，最大开口874mm5，最大拓展容积1694L5，能够同时收纳2个28寸+2个24寸行李箱。

随行美容舱 养生更养颜

要情绪价值，更要时刻保持精致。尚界Z7、尚界Z7T搭载ALPS健康座舱2.0 ，整车采用大量MOFs可降解吸附材料，可有效去除异味，吸附分解有害气体和病菌，灭冠状病毒杀灭率超99%，螨虫抑制率超96%;尚界Z7、尚界Z7T座舱搭载鸿蒙智行首发水离子空调，可起到沉降灰尘、保湿滋润、杀菌抑敏的作用，有效呵护每一寸肌肤和头发，轻松享受时刻在线的精致与舒适。

科技为魂，从容掌控全场

标配即满配。尚界Z7、尚界Z7T全系标配华为896线双光路图像级激光雷达和华为乾智驾®ADS 4.1辅助驾驶系统。896线双光路图像级激光雷达分辨率提升4倍，并大幅提升了对小目标的精准感知能力，远距离可识别14cm高的微小目标，让前方道路的危险无处遁形。

快是本能，稳才能赢。尚界Z7、尚界Z7T全系标配华为途灵平台，支持智能车身协同控制、DATS动态自适应扭矩控制等功能，可带来更平稳舒适的驾乘体验。尚界Z7、尚界Z7T的性能表现同样出色，零百加速3.44秒，百零制动33.1米6。Ultra版车型标配前245mm后275mm鸳鸯胎、前布雷博卡钳和打孔通风盘(Max/Max+版车型可选配)。让过弯更稳，开起来更扎实，可带来更从容稳健的操控体验，从容更从心。

续航方面，依托精心设计的低风阻造型，以及华为独有的节能控制技术，尚界Z7、尚界Z7T的实力表现同样出众，CLTC续航至高可达905km，让每一次远行都能底气十足、从容更从心。

硬核守护，安心自在随行

安全是最大的豪华，尚界Z7、尚界Z7T以硬核车身，为用户筑牢出行安全防线。车身高强钢与铝合金占比高达91%;全车14处2000MPa潜艇级热成型钢9，高达5.8倍9车重车顶抗压，为乘员舱提供坚实保护。

尚界Z7、尚界Z7T 还全系标配华为巨鲸800V高压电池平台，采用正置电芯架构设计，可以有效防止高压爆燃，配合7x24h全天候BMS云端看护，让每一次出行都能安心无忧。

尚界Z7、尚界Z7T颜值实力双在线，以华为硬核科技、全系13大标配与全维安全防护，树立新时代科技座驾新标杆。凭借前所未有的全能产品力，新车势必将成为高端电动市场年轻用户的心动之选。目前，尚界Z7、尚界Z7T已正式开启预订，尚界Z7预售价22.98万元起，尚界Z7T预售价23.98万元起。即刻预订，可享至高价值11000元购车权益，包括价值5000元选配权益，以及价值6000元的电光紫粉/晚山新绿外饰限时免费。