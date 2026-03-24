2026年3月23日，华为春季全场景新品发布会在长沙隆重举办。问界M6在此次发布会正式开启预售，增程版预售价26.98万元起，纯电版预售价28.98万元起。问界M6定位新锐智慧SUV，为年轻用户和新锐玩家带来更个性化的出行选择。

新锐美学设计，彰显年轻态度

问界M6采用“大气场”的新锐美学设计，车身尺寸4960×1985×1736mm，轴距2950mm，正体态中大型SUV，每次出场都大气磅礴。搭载晶曜大灯，单侧大灯内部拥有千颗晶钻折射体，每次相视都大开眼界。问界M6整体采用空气动力学设计，通过多处设计优化，将风阻系数降低至0.239cd，让每次出行都能大出风头。标配华为途灵平台，应急涉水深度可达700mm，每次跋涉都大步流星。

问界M6外饰提供星夜紫、钛空银、流光青、脉冲蓝、活力橙、曜石黑、暖云白七种车色选择，满足用户多元化个性审美。提供紫慕白、引力红、电光橙三款双拼色内饰，以及韶华杏单色内饰。

全新舒享体验，个性与乐趣兼顾

问界M6拥有1.915m的宽敞乘坐空间，为驾乘者带来开阔自由的舒适体验，生活大可不必束手束脚。纯电版至高202L超大容量智能前备箱支持智能电动开合、智能防夹，实现轻轻松松的大开大合。前排全新人机工学运动座椅采用宽体包裹、极简绗缝。前排配备双零重力座椅，展开后呈现零压舒享姿态，为午间小憩、长途驾驶中的短暂休息带来放松体验。

座舱内创新采用“大脑洞”的“百变副驾”设计，支持墨彩相册、律动香氛等多种配件。灵感橱窗基于安全前提设计，兼顾可玩性和安全性，可作为年轻人的专属潮玩展台，陈列萌粒、迷你车模、官方磁吸IP公仔等，为每一次出行增添无限创意。灵感橱窗不影响气囊弹出，内部支持磁吸，外部采用防爆钢化玻璃盖板，确保车内乘客安全。

辅助驾驶升级，驾控更安心

辅助驾驶硬件方面，问界M6全系标配896线双光路图像级激光雷达，具备一流的“大视野”。“大有乾的老司机”，让每一次出行更有安全保障。

即日起，用户可通过华为商城、鸿蒙智行APP、AITO APP及线下门店预订问界M6。即刻预订，可享价值10,000元权益，包括2,000元意向金抵5,000元尾款、价值5,000元的冷暖箱免费升级、价值2,000元的电吸门免费升级。