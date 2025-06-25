　　预售22.99万起!邓超当场下订岚图FREE+!

6月24日，岚图举办FREE+「超」好开预售直播发布会，22.99万起的预售价，令邓超直接心动，并当场扬言“下订一台”。直播中，作为岚图汽车品牌大使的邓超，赤身肉搏亲自上阵，驾驶FREE+参与诸多挑战。高速飞坡、蛇形绕桩、岚擎模式等高难度项目，尽管让邓超表情管理直接失败，但也彻底做实了“实战派”代言人这一标签。

下场肉搏雨天飙车，邓超“实战”肯定FREE+

内娱所有明星都能被定义，邓超除外。

从颜值男星，到全能综艺咖，再到实力派影帝，邓超在影艺领域堪比“十项全能”，此次成为岚图汽车品牌大使，也是与“央国企高端新能源第一品牌”岚图汽车的双向奔赴。

在此次岚图FREE+的预售直播中，亲自下场测试的邓超，“赛车基因”直接觉醒。惊险刺激的挑战项目，直接让其表情管理失败。

蛇形绕桩测试“超刺激”：1km蛇形绕桩测试，考验岚图FREE+的稳定性。邓超在车辆后排，执行他的“豆腐行动”，倘若豆腐不碎，则表明车辆操控优良。快速绕桩过程中，邓超随车辆行迹左右摇摆，贡献出丰富表情。不过结束后，邓超坦言并未晕车，且豆腐也同样安然无恙。

“超稳”的飞坡测试，让邓超飙车直接上瘾：测试中，FREE+展示出“贴地飞行”的稳定能力――高速下依然稳稳贴着坡度路面通过跑道，落地时并未有大的冲击感和多余弹跳。岚图FREE+采用前四球节双叉臂、后H臂式多连杆的独立悬架，可以有效减少振动和颠簸感。测试后，邓超更主动表示：想要加开第二遍，

同时，岚图FREE+配备的魔毯空悬，可根据路面调节阻尼硬度、车身姿态，更让该车展现出强大的稳定性能。这也是该车可以顺利通过飞坡测试、蛇形绕桩等项目的关键配置。直播互动中，当“全能”的邓超顺利通过诸多挑战，岚图FREE+全能操控优势也一览无遗。

宠粉杀价要福利，邓超现场给岚图CEO上强度

在岚图FREE+的预售直播中，“带货一哥”邓超并未忘记“本职工作”，宠粉这方面，从未让人失望。

预售价22.99万起的岚图FREE+，已经让现场嘉宾感到难以置信，但邓超还是给品牌方上起了强度，最终给用户争取到了一波“超-放-送”福利：预售期间，下定用户可以享受2000抵5000的订金膨胀权益，预售期内下订可免费升级四门电吸门、主副驾双头枕音响、四活塞卡钳，价值18000元的高阶包。网友直呼：这让友商还怎么玩。

直播中，邓超坦言，以岚图FREE+所展现出来的产品力来看，卖个50多万完全没问题，这波预售权益着实“太香”。

不止操控性强，FREE+作为岚图“四年磨一剑”的产品，还全系标配华为乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5。同时，女王副驾、云朵后排、7L双侧开门冷暖箱、29英寸AR-HUD、VOYAH-Sound剧院级音响等用户期待的配置，也都全系标配。岚图FREE+以家用舒适大满配的表现，直接锚定30万级大中型新能源家用SUV市场，剑指细分市场TOP3席位。

岚图的另一款车型梦想家，更凭借乾智驾+鸿蒙座舱、魔毯底盘+CDC等出色产品力，直接拿下周销量冠军!考虑到岚图FREE+的预售价和产品力，该车毫无疑问会成为继梦想家后的又一爆款。目前，岚图FREE+已陆续到往全国门店，感兴趣的朋友可体验下订。