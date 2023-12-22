新款领克09 EM-P预售价31.8万元起，有性价比但不多

继领克08 EM-P和06 EM-P之后，领克的下一款新车也提上日程。12月20日，领克宣布09 EM-P正式开启预售，价格区间为31.8-35.8万元。前期预订可享2000元订金膨胀至4000元的“预售膨胀礼”、内含魅族手机的“豪华典藏礼”、副驾多功能电子遮阳板半价选装权益的“高端进阶礼”以及本品牌8000元或其他品牌6000元的“超级置换礼”。

定位家庭的「超电SUV旗舰」

与领克08 EM-P和06 EM-P在外观方面的巨大变化不同，新款领克09 EM-P很大程度上保留旧款设计，并没有采用第二代设计语言，但依然延续整个家族的外观。整车采用经典的分体式大灯组，上方LED日行灯纵置于车头，下方的远近光灯组与前格栅完美融合。

新款领克09 EM-P在尺寸上没有变化，长宽高为5042/1977/1780mm，轴距达到2984mm，官方将其定义为「超电SUV旗舰」，主要面向家庭用户。

作为家庭向的SUV，新款领克09 EM-P自然也针对家庭用户进行舒适性升级，带来同级首创的二排双侧座椅横移功能，极大方便第三排乘客进出。并且二排座椅配备加热、通风、按摩功能，拥有一键休憩功能，秒变135°最佳躺椅姿态。还能通过将主副驾头枕取出，放倒一二排座椅，与三排座椅可以练成2.3m舒享顶奢大床。

副驾还新增类似深蓝S7的翻折娱乐屏，可以实现超大角度旋转的无极调节，副驾乘客也能轻松沉浸在娱乐中。除此之外还拥有BOSE音响、多区独立空调、全景天窗、全车隔音玻璃/后排隐私玻璃+遮阳帘以及覆盖方向盘/座椅的全真皮等等，十分符合其旗舰身份。

动力方面，新款领克09 EM-P全系搭载由Drive-E 2.0TD涡轮增压发动机为核心的EM-P超级增程电动方案，可实现智能电混(PHEV)、纯电(BEV)、纯电增程(REEV)等动力模式。2.0TD发动机能提供187kW最大功率和350N・m最大扭矩。电机方面后驱升级为P4电机，组成P1+P2+P4的三电机布局，P2电机最大功率为100kW，峰值扭矩为320N・m，P4电机最大功率为156kW，峰值扭矩为309N・m。

如此强大的动力系统，使得新款领克09 EM-P零百加速可以做到4.9s。新车搭载一块40.1kWh的三元锂电池，CLTC综合续航里程为190km，CLTC综合续航里程高达1430km，极大消解用户的续航焦虑。同时，新车WLTC工况综合油耗仅为1L/100km，馈电油耗也仅为7.5L/100km。

新款领克09 EM-P全系采用前双叉臂独立悬架+后集成式多连杆独立悬架，顶配版还配备飞鱼双腔空气悬架系统，高低软硬可调，可调形成达到90mm，并支持驾驶模式联动。据官方表示，新车的双腔空悬在舒适与操控之间做到了完美平衡。

跟上智能化浪潮

早在11月30日的2023魅族秋季无界生态发布会上，星纪魅族集团就进一步推出手机域普及计划，发布全新的“手车互连”解决方案Flyme Link，并且宣布Flyme Link将赋能LYNK OS N。

星纪魅族推出的Flyme Auto首次亮相于领克08 EM-P上，不过之后并没有车型搭载该系统，即使是领克06 EM-P也采用拥有Flyme Link能力的LYNK OS N系统。本以为领克09 EM-P作为领克定位最高的车型，会搭载Flyme Auto，但目前看来依然是搭载拥有Flyme Link能力的LYNK OS N系统。

硬件上，新款领克09 EM-P并没有像08 EM-P一样转向由亿咖通研发的安托拉100 Pro平台，而是沿用高通8155芯片。不过好在新款采用更大的15.4英寸中控大屏，运行内存也由原来的8G提升至16G，整体系统开启速度提升17%，流畅度提升23%。

但作为一款更加旗舰车型，芯片平台性能甚至不如定位低于自己的领克08 EM-P，实在有些说不过去。事实上，在具备Flyme Link能力后，车机硬件性能不足带来的影响将会越来越小。过去，车机硬件承担全部算力，但如今用户可以通过Flyme Link将魅族手机作为车机运算中枢，以实现各种功能。

这一做法也能极大规避未来车机硬件落后导致的系统体验不佳问题，过去用户想要提升车机体验，只有更换整车一个选项。但在手车互联能力逐渐成熟之后，更换手机就能获得质变的系统体验，这也是未来新能源汽车智能化发展的趋势。

智驾方面，新款领克09 EM-P拥有1个前向摄像头、1个后向摄像头、4个环视摄像头、5个毫米波雷达以及12个超声波雷达，可实现HWA高速智驾辅助功能，通过付费订阅还能开通NOA高阶智驾领航辅助系统，以及高精地图能力和高精定位。目前仍不清楚新款领克09 EM-P是否搭载其他智驾硬件，但推测新车应该不具备城区智驾的能力。

改了，但不够彻底

新款领克09 EM-P公布预售价格后，并没有迎来雷动的掌声，反而更多的是质疑。明明硬件配置看起来已经非常不错，为什么依然备受吐槽？

旧款领克09打着「40万平替XC90」的旗号降世，但最终结果也看到了。新款领克09 EM-P目前看来不仅无法扭转历史，甚至可能重蹈覆辙。

新款领克09 EM-P最大的问题还是空间不足，这个问题也曾在问界M7上出现，问界最直接的做法就是提供大五座版本，极大提升内部空间。但新款09 EM-P却并没有推出大五座的版本，而是用6座和7座的版本去硬刚理想L8。

要知道，新款领克09 EM-P的轴距还不到3m，第三排在坐下一个成人的时候，膝盖部分难免会顶到前排，乘坐舒适度大打折扣。而这个问题才是领克09 EM-P受不到欢迎的重要原因。虽然领克品牌自成立以来，就以操控和性能闻名市场，但对于6座甚至7座的用户而言，操控与空间如何选择其实一目了然。

另一方面，领克09 EM-P的宣传重点虽然放在双腔空悬上，可只有35.8万元顶配版本才拥有，有性价比但还不够。而且空间问题如今看来短时间内是无法改变，只能等到车型换代才有所希望。

不过作为一辆家用车，在配置上领克09 EM-P依然强悍，如果是四人出行，那么新车的舒适性将极大提升，但换来的只有一个更大的后备厢。

总结

领克在新能源时代有一个明显的信号，就是在智能化上开始呈现追赶之势，不过目前仅限于车机体验上，智驾能力距离主流车企仍有巨大差距。领克09 EM-P显然就是这样一款在智能化方面拥有巨大提升，但无奈空间硬伤仍在的车型。不过目前仍只是公布预售价阶段，如果最终售价可以来到30万元以内，那么对于用户而言还是非常香的。