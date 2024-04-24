岚图官宣岚图梦想家、全新SUV将搭载华为智驾

【2024年4月24日，北京】4月24日， 2024岚图汽车春季技术沟通会在北京举行。沟通会上，岚图发布了多项核心三电技术：展示了全栈自研的最新一代岚海动力系统，动力与能耗均达到行业领先水平;公布了5C超级快充，10分钟补能450km;同时还对岚图下一代AI算法智能座舱进行了演示，并官宣与华为在智能座舱、智能驾驶领域进行深度合作的新车型将按计划推出。

此次沟通会以「硬核科技，暖心力量」为主题，旨在呼吁让科技创新回归用户本源，这也正是岚图汽车倡导的。东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理、岚图汽车董事长尤峥在开场致辞中表示：“东风岚图将继续加大在技术研发方面的投入，以用户需求为导向，以创新科技为底色，打造优质的汽车产品和服务，满足用户动态的需求，让汽车驱动梦想，为美好生活赋能。”

岚图汽车CEO卢放在技术沟通会上表示：“作为用户型科技企业，用户的需求是岚图科技探索前行的方向和动力，我们想把好的科技和技术带入用户的生活，为用户创造更美好的用车体验。”

岚海动力升级800V平台 搭载多项首创技术全球效率最高

岚图汽车全栈自研的最新一代岚海动力系统，是面向新能源时代完全正向研发的动力系统，拥有BEV纯电、PHEV混动和REEV增程三种动力模式，是当下市场中唯一可以提供三种模式的动力平台。

岚图在最新一代岚海动力上搭载了全球效率最高的800V高效率电驱系统，CLTC标准下的工况效率达到92.5%，相较行业800V电驱效率提升了0.5%，这是纯电技术跨越式的提升。这一提升主要得益于800V碳化硅平台的应用，作为国内唯二可以全栈自研碳化硅平台的车企，岚图的电控最高效率可达99.4%，基于全球首次应用的最新一代TMOS 160纳米级“精细沟槽栅”芯片，可降低能量传递损失20%;还有首创流体力学椭圆针翅”，可将热阻降低10%。除此之外，在电机的效率和稳定性方面，岚图还采用了国内首创的环抱式瀑布油冷电机系统，提升15%散热面积的同时，减少了50%的组件;电机使用行业量产最高精度“航天级工艺”的轴齿，让减速器效率达到最佳。

得益于800V平台的使用，同样电量下可以有效提升50km的续航能力，为用户创造更高的价值。

全新一代琥珀电池发布 续航超900km能量密度行业最高

动力电池方面，岚图带来了全新一代琥珀电池，可提供80kW・h、110kW・h和112kW・h的多梯次电量选择。其采用自主研发行业最高 212Wh/kg Top级能量密度电池包，拥有高比能电芯和四大轻量化设计，在800V平台的加持下达成了超900km的超长续航能力。不仅如此，琥珀2.0电池的百万公里的里程衰减小于8%，相比国标要求的30万公里衰减20%高出了7倍，让用户打消“用电”焦虑，一块电池完全可以安心跑到退役。

除了高能量、长续航和低衰减的优势外，全新一代琥珀2.0电池应用行业最高的16重硬核结构防护以及热安全技术，做到“不进水、不漏液、不起火、不爆炸、不热扩散”。琥珀2.0电池历经行业领先测试20余项、综合实验超1200余项，以充裕的冗余安全标准确保电池安全，让用户的出行更加安全有保障。

自研5C超充10分钟充450km 全球首创兆瓦级充电桩

新能源汽车的补能效率一直是用户关注的重点，为了给用户带来更好的充电体验，岚图采用了自研的 5C超级快充 x 800V碳化硅高压平台，具备超电网正极技术、石墨快离子环技术、超导电解液配方、超薄SEI膜、高空隙率隔离膜五大超快充科技，可以实现充电10分钟续航增加450km，长途自驾旅行只需喝一杯咖啡的时间，就可获得充足无忧的续航里程。

为真正方便全国用户的补能，岚图的超快充技术适用于全国绝大部分区域，从-10℃到40℃均可实现超级快充，即使在-10℃的低温地区充电时间也不会超过20分钟。不止如此，岚图还自研了全球首个兆瓦级充电桩，最大支持8C，峰值功率高达1000kW，实现即充即走快速补能。

除补能效率外，岚图汽车更将补能网络扩大化。目前，岚图正在启动千站万桩计划，未来将建成核心城市主城区6km补能网络，首批将会落地16个超充示范站，合作生态补能也将落地全国95%的城市，并开放所有自建充电桩，为用户提供更加便捷的补能体验。

首创AI算法赋能PHEV系统 亏电油耗行业领先

除纯电硬核科技带来的高效率、高安全、快补能外，岚海动力PHEV插混系统与REEV增程系统也将为用户带来全新的出行体验。

岚海动力PHEV系统是岚图自研的基于纯电平台的插混系统，由续航高达260km以上的大电池、加上前后大电机四驱、与行业量产最高“45%以上热效率”的发动机组成，综合续航超过1200km，引领混动技术进入3.0时代。岚海动力PHEV是中央集成控制的“智能多模驱动”系统，包含市区纯电、高速直驱、并联爆发、亏电增程、外放电、能量回收的“六合一串并联”结构，深度覆盖了用户的所有出行场景，提供最优的动力体验。岚海动力PHEV还首创动力系统AI算法，通过预测、寻优、控制，为用户选出最节能的动力输出方案。搭载这套混动系统的岚图车辆，可拥有260km最长的纯电续航，420kW、 840N・m的最强的综合动力，亏电油耗低至5.36L/100km和行业领先的亏电巡航速度，具备动力输出超平顺、行驶超静谧的纯电汽车驾乘体验。

在增程技术上，岚图带来了第三代超长增程系统，采用获得十佳混动系统的“1.5T深度米勒循环增程器”，可以提供310km+、综合续航1400km+的续航能力，实现“超长”续航里程。

GPT大模型加持新一代智能座舱 兼容IOS、安卓、鸿蒙三大系统

汽车智能化大潮势不可挡，岚图集北京、上海和武汉上武三地AI技术研发中心的力量，打造新一代岚图AI语音系统，自主掌握座舱语音核心AI算法和工程软件能力，为用户带来自然、智能、温暖的交互体验。

岚图新一代智能座舱的AI语音交互拥有98%语音识别率，对话应答时间仅为550ms，车控响应达到行业领先的1s水平。得益于VCOS GPT大模型的强力支持，AI语音的交互与感知更具个性与情感，可以根据用户的感受而非指令给出车控方案。

岚图新一代智能座舱搭载了全球首款OLED滑移曲面屏，采用超视网膜技术，对比度达1000000:1，响应时间5ms，可以在中控和副驾驶位置之间滑移，曲面屏边缘也可以进行交互;中控大屏可以双桌面显示，导航、智驾、多媒体同时在线，100%的常用功触手可及，还可兼容IOS、安卓、鸿蒙三大系统。

导航方面，岚图研发了一体共性引擎，可以实现分米级定位、车道级导航以及手机车机无缝衔接等实用且高效的智能导航功能。而且，车辆导航不仅可以通过中控大屏显示，还可以通过AR-HUD呈现。岚图AR-HUD拥有比手机最高亮度还高十多倍的14000 nit亮度的屏幕，强光线条件下仍可以高亮显示，行车信息清晰可见。

华为智能深度加持 强强合作官宣全新纯电SUV

除了丰富且强大的自研技术外，身为“新能源国家队”的岚图也在不断扩大朋友圈阵容。

今年1月，岚图正式与华为宣布达成战略合作。时隔3个月，在2024岚图春季技术沟通会上，双方的合作正式落地，华为带来最新发布的乾ADS 3.0智驾系统为岚图赋能。乾ADS 3.0智驾系统拥有全新架构、安全再进阶、全场景贯通和泊车跨代领先多重优势。ADS 3.0全新架构的识别感知能力，在ADS 2.0的BEV网络+GOD网络的架构基础上，升级为GOD大网;其道路和场景识别能力，通过云端和实车训练，不再区分白名单物体，通过融合感知，真正像人一样理解所有目标障碍物和场景，达成有路就能开。在泊车方面，华为ADS 3.0支持全场景泊车，包括异形、斜列、自定义等，车位可见即可泊。

华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志作为特别嘉宾在沟通会上表示 ：“华为的愿景是把智能带入每一辆车，引领全球汽车第二个百年变革。从乾智驾到鸿蒙系统，华为将助力岚图加速智能化进程。岚图汽车拥有东风55年造车的积累，在研发和制造上拥有雄厚的实力，双方的合作将是强强联合、优势互补，一同为为用户带来新时代的智能电动汽车。”

岚图携手华为打造的全新纯电SUV车型将于今年发布，将搭载行业领先的三电技术、智能座舱和智驾系统。同时，行业首款搭载华为智驾及智能座舱的MPV车型岚图梦想家也将于明年上半年推出。

华为作为中国科技巨头，其在智能科技领域的积累与创新能力，无疑为岚图的发展注入了强大的动力。而岚图作为高端新能源造车国家队，其深厚的技术研发能力和工业制造实力，也为华为的智能科技提供了最佳的应用场景。这种优势互补的合作模式，不仅推动了双方业务的快速发展，也为整个汽车行业的智能化转型提供了有力的支持。

此次2024岚图汽车春季技术沟通会，不仅表现出了岚图汽车在智能出行领域的领先优势，更官宣了与华为在智能化领域合作成果的落地。作为中国自主高端新能源汽车品牌，岚图汽车自品牌成立之日起，就坚持以用户为中心，以创新科技为动能，通过不断倾听用户心声做出技术创新和产品升级，担纲起“新能源国家队”的责任与担当，开创中国新能源智能出行的新时代，推动中国汽车行业实现更高质量的发展。

关于岚图

岚图汽车创立于2019年4月，是东风汽车旗下高端智慧电动汽车品牌，整合东风公司55年造车技术和优势资源，以用户为中心构建创新商业模式，是中国“造车新实力”，致力于成为“中国高端电动汽车领先者”。

作为根植于中国文化诞生的品牌，岚图以“让汽车驱动梦想，为美好生活赋能”为品牌使命，以“淡、静、雅”的品牌人格，为当代社会新中坚力量创造现代格调的美好生活。2023年4月18日，岚图品牌焕新升级，开创中式优雅与先锋科技的结合，赋予现代汽车工业产品独特内涵，为用户带来充满文化魅力与底蕴的品牌体验。

岚图产品以性能驾控、极致安全和中国美学为基因，为用户提供可靠、安全和豪华的出行体验。2023年11月17日广州车展，追光PHEV正式亮相并开启预售，12月5日，追光PHEV正式上市。

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联系人：

岚图汽车

马志龙

E-mail：h-mazhil@voyah.com.cn