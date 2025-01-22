上半年最值得关注的5款新车，看完你会买吗？

说实话，25年上半年并不是购车的较好时机，因为英伟达下一代最强算力平台Thor有望会从6月开始上市，部分车企的明星产品也推迟到了对应时间点，例如小米YU7等等。

不过，这不代表不能在上半年买车。从最新消息来看，英伟达真正可达1000Tops算力的Thor芯片会进一步被推迟，下半年主力型号是750Tops算力的Thor-U，从参数上看，和主流双Orin-X的508Tops算力，差距没高出多少。

而且，硬件高低是一方面，软件算法才是核心。别说Thor-U，就连双Orin-X芯片能完全发挥出其性能，众多车企中寥寥无几。

Thor芯片的屡次延期，其实有望给双Orin-X更多打磨时间，没准还能焕发出“第二春”。

从这点上看，如果是刚需用户的话，上半年买车也比较不错，毕竟OrinX芯片现阶段也降价了，今年配置战和价格战更加激烈，等新硬件上来没准车企还会涨价。再加上补贴，只要划算未必不值得入手。

这里，就简单推荐上半年最值得关注和期待的5款明星新车，看看有没有你的菜。

20-27万元：极氪007 GT猎装车

极氪007 GT这台车的主要参数已经非常明显，官方也放出了真车外观。延续了007家族一体式设计语言，譬如保留了一体式贯穿灯幕、主动式封闭格栅、无边框侧后视镜、隐藏式水切等等，新增前脸两侧进气口，进一步优化风阻，尾部线条更类似于001老大哥，保留了原汁原味的猎装风格。

作为姊妹车型，007 GT唯一的悬念在于内饰。有爆料称它和007的内饰大体相同，也有人说它的内饰改动非常巨大，从放大官图来看，007 GT的内饰会更偏向运动化，原创设计更浓厚，可能会带来很多惊喜。

这台车会继续搭载高通骁龙8295智能座舱、全系标配基于双Orin-X芯片的自研浩瀚智驾2.0、以及准800V高压平台，拥有75度金砖电池2.0和100度麒麟电池，搭载310kW后驱和475kW四驱等不同版型。

值得一提的是，007 GT会在007基础上新增空气悬架，底盘硬件有提升，机械素质更全能。

极氪认为007 GT的销量将有望超过001，所以它的最终价格一定非常有诱惑力。

20-25万元：小鹏G7

小鹏上半年会推出G6和G9改款，之后会在4月底左右推出新车G7。

这台车尺寸轴距和G6基本相同，但外观设计采用P7+同款语言，颜值堪称是小鹏史上最好看的SUV，定位介于G6与G9之间，因此会有很多新配置、新功能上线。

目前已知G7将是小鹏第一款搭载HUD抬头显示的产品，预计座舱内还会有电动遮阳帘、四座通风按摩加热、零重力座椅、后排娱乐屏等等，三电系统也将首次升级为5C高倍率超快充。

除此之外，G7全系采用单电机，搭载中创新航磷酸铁锂电池组，采用高通8295P智能座舱和疑似自研图灵芯片纯视觉高阶智驾。如果真的首发小鹏AI图灵芯片，一颗性能可抵三颗Orin-X，那确实非常值得期待。

毫无疑问，G7将承载小鹏最新更全面的AI技术，如果冲智能化的话，这台车必然不要错过。

40万元左右：问界M8、腾势N9

25年是名副其实的中大型SUV产品大年，部分车企将旗舰车型放到了下半年，原因是不愿错过最新的顶级芯片硬件，当然上半年也有代表性产品。

问界M8采用华为乾智驾解决方案，不受英伟达“卡脖子”，自然也不存在推迟一说。这款车预计会在年后的3-4月份很快到来，原本以为它的尺寸会小于M9，没想到从图片来看，虽然定位小一级，但是尺寸和M9几乎相同。

所以问界M8的空间表现几乎和M9一样，再加上非常一致的家族内外饰设计语言，买M8等于买M9。M8预计会取消M9身上的激光投影大灯，采用最新一代的超薄激光雷达，改用半隐藏式门把手等等。

这台车的预估售价会在40万元左右，不仅仅是对标理想L8，更能和L9掰一掰手腕。

和问界M8差不多先后上市的，还有腾势N9，一台真正的集比亚迪最新技术旗舰大作。

最新爆料已经显示，全国首台腾势N9试驾车到店，销售称入门车型(不带激光雷达)的售价为 35.98 万元，顶配车型的售价预计控制在 45 万元区间内，预计会在2～3月份正式发布。

这台车外观气场完全不输路虎揽胜，尺寸为 5258×2030×1830mm、轴距为 3125mm，采用2+2+2座椅布局，座舱采用三联屏+HUD+电子流媒体屏幕+后排吸顶屏，拥有数不尽的黑科技。

动力方面，该车提供纯电和混动双版本，标配易三方平台，搭载云辇双腔空气悬架+后轮转向+三电机等技术，混动版搭配2.0T发动机，三电机峰值功率680kW，是一台妥妥的“西装暴徒”。

预售价26.35万元：特斯拉焕新Model Y

1月10日，焕新Model Y正式登陆特斯拉中国官网，预售价26.35万元，提前开启预订。

新车采用全新前脸造型，设计语言借鉴了自家Ctbertruck，更具未来科幻感，采用全新前后贯穿式一体式漫反射灯带，包括轮毂、后视镜、尾部扩散器、大灯灯组等等均和老车型完全不同，改动颇大。

座舱内饰设计全面看齐焕新版Model 3，增加了环绕式氛围灯带、前排座椅通风、后排坐垫延长、镀银涂层全景天幕、后排娱乐控制屏等等。底盘方面，针对悬架进行了舒适性调教，粗糙路面滤振效果提升51%，NVH隔音进一步提升。

自动驾驶硬件升级到了HW 4.0，算力飙升至720Tops，性能比上代提升5倍，摄像头像素也从120万提升到500万，看得更清更远。最近，有传言成FSD Beta有望在今年Q2季度正式引入中国，若是传言成真的话，那么国内自动驾驶行业必然又将迎来一场新的地震。

和24款车型对比，焕新版Model Y这次售价涨了1.4万元不到，同时升级的地方也非常全面。参考特斯拉在国内的市场地位，Model Y平均月销4～5万台，相信焕新版Model Y的正式上市，会进一步让国内新能源SUV竞争愈加血腥。

所以，25年上半年，焕新版Model Y的上市销量表现，千万不要错过，这款车的产品力也非常值得考虑。