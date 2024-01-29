智界S9对标Model Y，华为+奇瑞火力全开

华为智选车业务不断扩张，阵容逐渐丰富，随着智界S7上市之后，下一款与奇瑞合作的智界S9也初见端倪。

去年华为宣布将与奇瑞合作推出首款纯电轿车车型智界S7，上市后还是取得不错的口碑。作为对标特斯拉Model 3的生力军，智界S7才刚刚起步，而紧随其后的智界S9将目光放在了Model Y上，目的也十分明确，就是要取代特斯拉。

从目前曝光的谍照以及部分网上的假想图来看，智界S9在外观设计上继承了智界S7的家族式设计。尤其是车头，几乎与智界S7如出一辙，都是大鹏展翅外星的双头桨贯穿矩阵式大灯。中央是封闭式中网，下方是大尺寸的进气格栅，头部则是一颗激光雷达，服务于华为的ADS 2.0智驾系统，也有消息说等到S9上市时可能将迭代至ADS 3.0系统。

智界S9采用溜背式车顶设计，鸭尾式尾翼更显运动气息，加上无框车门、隐藏式门把手等元素的加入，也让整车的时尚感与科技感凸显。众所周知，特斯拉Model Y是基于Model 3打造而来，两者可以共用75%的整体零件，也让整个造车成本下降。智界S9采用了类似的方式，因此在外观设计上与智界S7相似也在情理之中。

不过智界S9的外观还有着Model Y的的感觉，无论是充满线条的车身，轿跑SUV的风格还是C柱更贴合轿车的流线感，都充满着特斯拉Model Y的气息。这也并不让人奇怪，毕竟还有诸如小鹏G6等Model Y的竞品车型都采用了相似的设计。

内饰方面，智界S9身上有不少智界S7的影子，采用创新游艇驾舱设计，环抱式座椅，加上皮质内饰，质感凸显。并且配备椭圆形方向盘、一体式皮质座椅、液晶仪表盘以及中控大屏。

当「冰箱沙发大彩电」成为政治正确后，智界S7却交出了不一样的答卷，将化妆间搬进了车里。由于中控台采用游艇式设计，整个仪表台拥有更大空间，副驾前面设置了一块可充当化妆台的区域，下方还隐藏了一个化妆箱。

智界S9似乎也继承了这样的设计，在副驾前侧同样设置了一个办公台，并且座椅采用女王座椅，舒适性拉满。而智能座舱方面，或将采用全新一代的麒麟990B芯片，车机系统有望升级为全新的鸿蒙OS 5.0系统。

除此之外，一些智能科技元素可能也不会缺席，例如HUAWEI SOUND音响系统。从谍照来看，智界S9后排空间较为充足，前排座椅靠背后方设有Maglink接口，能够外接华为平板。后排座椅还支持完全放平，能够有效拓展后备厢空间。

智界S9的平台极有可能采用智界S7同款，基于火星架构打造的E0X电动平台。这是奇瑞新能源“瑶光2025”战略之中规划的其中一个乘用车纯电平台架构，其特点是全球化、超舒适、高性能，定位为20-50万元新能源市场，可满足B、C级轿车、SUV、MPV车型需求。

核心配置上，智界S9或将与智界S7无异，采用华为途灵智能底盘，为前虚拟球销双叉臂和后五连杆独立悬架方案，搭载多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统、HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统，配合智能空气悬架和CDC阻尼调节，带来更舒适的驾控体验。

同时搭载全新一代DriveONE 800V SiC高压黄金动力平台+碳化硅动力平台，可以实现3-5C充电，峰值功率可以从300kW左右起步，而目前行业内最高标准应该是理想MEGA的提前放出的5C充电，功率达到500kW以上。

从已有的信息来看，智界S9具备一定竞争力，尤其是在华为技术赋能之下。不过，智界S7的困境尚未解决，智界S9是否会出现相同问题，也是目前用户十分在意的问题。

众所周知，智界S7是奇瑞星途星纪元ES的同胞兄弟，自然智界S9也有自己的兄弟，很多人猜测正是之前星纪元ET。星纪元ES与智界S7前后脚上市，并且价格区间有一定重叠，让不少人认为这是发生了「内斗」，导致用户被分流，尤其是反应到销量上会出现1+1<2的问题。

智界S9面对星纪元ET是否会出现类似问题。此前有消息称，智界S9的内部代号为EHY，星纪元ET内部代号为E0Y，两者一定有着千丝万缕的联系，两车上市势必要面临同台竞技的情况。但如今看来，似乎情况有变。从谍照来看，星纪元ET和S9在设计甚至风格上，都有着巨大差别，可以看出是奇瑞与华为全新打造的车型。

除了这个问题之外，智界S7上市后一度难产，就连展车都无法交付，遭到不少用户吐槽。但从现有信息来看，是华为的芯片出现问题，导致无法如期交付。而采用新芯片的智界S9是否也会出现类似情况，错过自己的上市窗口期，目前仍无定论。

智界S7作为华为与奇瑞合作的首款车型，双方正处磨合期，出现问题情有可原。而智界S9在前者基础上，势必要解决更多硬件、运营等多方面的问题，以求能为用户展现出智界真正的品牌实力，因此在各个环节都不容有失。

尤其是在吸取智界S7的教训之后，智界S9的整备程度必然会更高，在没有原型车互相竞争的压力下，智界S9也能更加专注应对市场竞争，全面发力。火力全开的华为+奇瑞，能否在2024年扳回一局，我们拭目以待。