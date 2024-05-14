19.99ÍòÔª¸É±¬Ð¡Ã×£¿ÖÇ¼ºL6¹ºÂòÖ¸ÄÏ£ºÑ¡ÄÄ¿î¸ü»®Ëã£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÖÇ¼ºL6×îºóµÄÑ¹ÖáµÇ³¡£¬¹Ù·½Ó¦¸ÃÊÇ±ï×ÅÒ»¿ÚÆøµÄ¡£
»Ø¹Ë4ÔÂ·ÝµÄL6Ô¤ÊÛ·¢²¼»á£¬ÔøÔÚ»¥ÁªÍøÒýÆðÒ»³¡ÐùÈ»´ó²¨¡£ÔÚÖð½¥³ÉÎª³£Ì¬µÄ·¢²¼»á¶Ô±È»·½Ú£¬ÖÇ¼ºÎó½«Ð¡Ã×SU7 Max°æ±¾Ç°ºóË«Ì¼»¯¹èµçÇý±ê×¢Îª¡°Ç°IGBTºóÌ¼»¯¹è¡±£¬´Ó¶ø±»Ð¡Ã××¥×¡°Ñ±ú£¬ÖÇ¼º¹ÙÎ¢¼°CEO½ÓÁ¬·¢²¼Î¢²©³ÎÇåµÀÇ¸¡£
Õâ³¡Îª²äÁ÷Á¿µÄ¡°ÎÚÁúÊÂ¼þ¡±×îÖÕÒÔÒ»³¡ÄÖ¾çÊÕÎ²£¬Í¬Ê±Ò²ÈÃÖÇ¼ºL6²úÆ·±¾ÉíÃÉÉÏÒ»²ãÒõÓ°¡£ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ÖÇ¼ºL6ºÍÐ¡Ã×SU7Á½ÕßÊôÓÚÖ±½Ó¾ºÆ·£¬Ç°ÕßÊÇ´«Í³³µÆóÊÊÓ¦ÐÂÊ±´ú×ªÐÍµÄ¹Ø¼ü´ú±í×÷£¬ºóÕßÔòÊÇ¡°Á÷Á¿öóÓã¡±¿ç½ç¶øÀ´µÄÖØ°õÊ×Ðã£¬´ÓÆøÊÆÉÏÒ£Ò£ÁìÏÈ¡£
µ«ÊÇ£¬ÉÏÆû±Ï¾¹ÊÇ¹úÄÚÒ»¸ç£¬ÖÇ¼º¸ü¶àµÄµ×ÆøÀ´Ô´ÓÚ¶àÄêÉîºñµÄÔì³µ¾ÑéºÍ¼¼Êõ»ýÔÌ£¬ÒÔ¼°L6µÄºó·¢ÓÅÊÆ¡£5ÔÂ13ÈÕ£¬ÖÇ¼ºL6 MaxÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÉÏÊÐÈ¨ÒæÊÛ¼ÛÇø¼ä 19.99-32.59 ÍòÔª£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û 21.99-34.59 ÍòÔª¡£
µ±³õÃ×·ÛÃÇ¸ßº°¡°19.99ÍòÔª£¬ÄêÇáÈËµÄµÚÒ»Á¾³µ¡±£¬À×¾üÃ»ÄÜÊµÏÖµÄ£¬ÖÇ¼º×öµ½ÁË¡£
L6ÊÇÒ»Ì¨Ê²Ã´ÑùµÄ³µ£¿
ÔÚ½ñÄêÈºÐÛ²¢ÆðµÄ20Íò¼¶´¿µç½Î³µÆ·Àà£¬ÖÇ¼ºL6 MaxµÄÊµÁ¦¾ø¶Ô²»ÈÝºöÊÓ¡£ÐÐÒµ¼Û¸ñÕ½ÏõÑÌÃÖÂþ£¬¸÷¼Ò³µÆóÓªÏúÊÖ¶ÎÆµ³ö£¬×î³£¼ûµÄÅª¸öÓëÖ÷ÏúÅäÖÃÑË¸î¾Þ´óµÄ¡°Ø¤ÖÐØ¤¡±ÈëÃÅ°æ£¬Ö÷´òÒ»¸öÀµÍÊÛ¼Û£¬²©È¡¹Ø×¢ÈÈ¶È¡£µ«Ë×»°Ëµ£º¡°Ò»Á¾³µµ½µ×ÄÚÀïÈçºÎ£¬²»¿´¶¥Åä£¬Òª¿´±ê×¼°æ¡£¡±
19.99ÍòÔªµÄÖÇ¼ºL6 Max£¬¼¸ºõÊÇÐ¡Ã×SU7¡¢¼«ë´007µÈÕâÅúÖ÷ÒªÖ±½Ó¾ºÆ·ÖÐÆðÊÛ¼Û×îµÍµÄ³µÐÍ£¬µ«ÊÇËü×öµ½ÁË¡°ÈëÃÅ¼´¸ßÅä¡±£¬È«Ïµ±êÅäÁéòáÊý×Öµ×ÅÌ¡¢ÖÇ»ÛËÄÂÖ×ªÏòÏµÍ³¡¢³¬Ô¶¾à¸ß¾«¶È¼¤¹âÀ×´ï¡¢NVIDIA DRIVE Orin XÐ¾Æ¬¡¢¸ßÍ¨æçÁú8295Ð¾Æ¬¡¢ISCÖÇ»ÛµÆÓïÏµÍ³¡£
ÁéòáÊý×Öµ×ÅÌ¿ª´´ÐÐÒµÏÈºÓ£¬Ê×·¢Æû³µµ×ÅÌ¡°³¬¼¶Ð¡ÄÔ¡±£¬¼òµ¥¶øÑÔ¾ÍÊÇ½áºÏÈ«³µ¸÷Àà´«¸ÐÆ÷¸ÐÖªÓ²¼þ¡¢ºóÂÖ×ªÏòµÈ£¬ÊµÏÖÈ«³µÈýÖáÁù×ÔÓÉ¶È×ËÌ¬ÐÍ¬¹ÜÀí£¬´øÀ´¼«ÖÂÁé»î¡¢ÊæÊÊºÍ°²È«¼Ý¿Ø;¼¤¹âÀ×´ïºÍOrinXÐ¾Æ¬±êÅäÖ¤Ã÷ÈëÃÅ¼´Ïí³ÇÊÐÎÞÍ¼¸ß½×ÖÇ¼Ý;8295ÎªÐÂÒ»´úIMOSÖÇÄÜ×ù²Õ±£¼Ý»¤º½¡£
»»¾ä»°Ëµ£¬¼´±ãÊÇ19.99ÍòÔªÈëÃÅ°æ£¬ÖÇ¼ºÒÀÈ»ÔÚ¼Ý¿Ø¡¢»úÐµËØÖÊ¡¢ÖÇ¼Ý¡¢ÖÇ²ÕµÈ×îºËÐÄµÄµØ·½£¬×öµ½ÁËÓÃ»§ÌåÑéÈ«ÏµÀÆ½£¬Óë¸ßÅäÍêÈ«ÏàÍ¬¡£
ÖÇ¼ºL6 Max±¾Éí»¹ÊÇÒ»Ì¨C¼¶ÖÐ´óÐÍ´¿µç½Î³µ£¬Õû³µ³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª 4931/1960/1474mm£¬Öá¾àÎª 2950mm£¬¿Õ¼ä±íÏÖ´Â´ÂÓÐÓà¡£È«Ïµ¾ùÎªÇ°Ë«²æ±Û/ºó¶àÁ¬¸ËÊ½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü¡£ÕâÐ©æÇÃÀ30Íò¼¶ºÀ»ª´¿µç³µµÄºËÐÄËØÖÊ£¬ÖÇ¼ºL6½öÐè19.99ÍòÔª¡£
ÖÇ¼ºL6¹ºÂòÖ¸ÄÏ£ºÂòÄÄ¿î¸ü»®Ëã£¿
×ÐÏ¸·¿´ÅäÖÃ±í£¬ÎÒÃÇÄÜ·¢ÏÖÖÇ¼ºL6 MaxÈ·ÊµÊÇ±¼×ÅÐ¡Ã×SU7¶øÀ´¡£È«²¿ËÄ¿î³µÐÍÖÐ½ö±ê×¼°æÒ»¿îÎª400VµçÑ¹Æ½Ì¨£¬ÖÐÅä³¤Ðøº½Éý¼¶Îª800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬¶ø¸ßÅä¼°¶¥Åä°æ±¾¸üÊÇ»ùÓÚ×¼900V³¬¸ßÑ¹Æ½Ì¨¡£
ÖÚËùÖÜÖª£¬Ð¡Ã×SU7Ò²·ÖÎª400V±ê×¼°æºÍ800V¸ßÅä°æ¡£Í¬Îª400V±ê×¼°æ£¬ÖÇ¼ºL6 MaxµÄÈëÃÅ¼Û±ÈSU7±ãÒË£¬Ò»¸ö19.99ÍòÔªÒ»¸ö21.59ÍòÔª;ÓÐ¼¤¹âÀ×´ïºÍ³ÇÊÐ¸ß½×ÖÇ¼Ý£¬SU7ÎÞ¼¤¹âÀ×´ï½ö¸ßËÙNOA;ÓÐÁéòáÊý×Öµ×ÅÌºÍºóÂÖ×ªÏò£¬Ó²¼þÔ½¼¶ÁìÏÈ£¬¼Ý¿ØÍêÈ«²»ÊäSU7;¿Õ¼äºÍ8295×ù²ÕÁ½Õß½ÔÓÐ£¬Å×¿ªÆ·ÅÆºÍÁ÷Á¿¼Ó³É£¬ÖÇ¼ºÐÔ¼Û±ÈÏÔÈ»¸üÊ¤Ò»³ï¡£
²»¹ý£¬ÎÒÈÏÎª×î»®ËãµÄÑ¡ÔñÊÇÖÇ¼ºL6 Max³¤Ðøº½°æºÍ³¬Ç¿ÐÔÄÜ°æ¡£
ÖÇ¼ºL6 Max³¤Ðøº½°æÊÛ¼Û23.99ÍòÔª£¬¶Ô±È±ê×¼°æ£¬ËüÉý¼¶ÖÁ800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨;Éý¼¶´îÔØ¶¨ÖÆ³¬Ç¿¹¦ÂÊÃ¾ÂÁºÏ½ðì«·çµç»ú£¬µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊÌá¸ßÖÁ248kW£¬×ÜÅ¤¾ØÔö¼Ó50N¡¤m;µç³Ø´Ó75¶ÈÁ×ËáÌúï®Éý¼¶Îª83¶ÈÈýÔªï®;Éý¼¶»ìºÏÌ¥¿íºÍµÂ¹ú´óÂ½Ç°ËÄ»îÈûÒ»Ìå¿¨Ç¯;
±ê×¼°æ³µÐÍÐèÒªÑ¡×°µÄ°üÀ¨ËÄÃÅË«²ã¾²Òô²£Á§¼°ÃÜ·âÏµÍ³¡¢21 ÑïÉùÆ÷º³ÐÄ¿ÕÁéÖÇÄÜÉù³¡¡¢RNCÖ÷¶¯×ù²ÕÔëÒô¿ØÖÆ¡¢Aether ´ò¿×Í·²ã³¬Èá·ô¸ÐÕæÆ¤×ùÒÎµÈ³¤Ðøº½³µÐÍÈ«²¿±êÅä£¬Í¬Ê±³¤Ðøº½»¹¿É»¨·Ñ3999ÔªÑ¡×°¿ÕÐü+CDCµç¿Ø¼õÕñ¡£
¶ø¶Ô±È±ÈËü¹ó1.6ÍòÔªµÄ³¬³¤Ðøº½°æ£¬900V±È800VÇø±ð²»´ó£¬¶¯Á¦ÌáÉýºöÂÔ²»¼Æ£¬ºËÐÄ²î±ðÊÇ´Ó83¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°üÉý¼¶Îª100¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°ü£¬Ç°ÕßCLTC´¿µçÐøº½710kmÆäÊµÈÕ³£ÍêÈ«¹»ÓÃ¡£
Òò´Ë£¬ÖÇ¼ºL6 Max³¤Ðøº½°æÎÞÒÉÊÇ×î¾ßÓÐÐÔ¼Û±ÈµÄÊ×Ñ¡¡£
¶ø28.59ÍòÔªµÄÖÇ¼ºL6 Max³¬Ç¿ÐÔÄÜ°æ¾Í²»ÓÃ¶àËµÁË£¬100¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°ü¡¢×¼900V³¬¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬Ç°200kWºó379kW³¬Ç¿Ë«µç»úËÄÇý£¬·åÖµÅ¤¾Ø800N¡¤m£¬Áã°Ù¼ÓËÙ2.74s¡¢Ö§³ÖÆäÓà°æ±¾ËùÃ»ÓÐµÄEVDÊ¸Á¿ËÄÇý¼¼ÊõºÍIM¼«ÏÞ³ö¿â¡¢±êÅä¸±¼Ý 15.5 Ó¢´çÖÇ»Û¶ÀÁ¢ÓéÀÖÆÁ£¬ÆäÓà°æ±¾Ñ¡×°¼Û6000Ôª¡£
³¬Ç¿ÐÔÄÜ°æ¼ÈÊÇÎ¨Ò»µÄË«µç»úËÄÇý³µÐÍ£¬Ò²ÊÇËùÓÐ¼¼ÊõÅäÖÃÀÂúµÄ°æ±¾¡£¶øÇÒ£¬Ëü¶Ô±È29.99ÍòÔªµÄÐ¡Ã×SU7 Max°æ£¬ÒÀÈ»ÔÚ²úÆ·ÐÔ¼Û±È·½ÃæÍêÈ«ÄëÑ¹¡£
×ÜÖ®£¬´Ó´Ë´ÎÖÇ¼ºL6µÄÕýÊ½ÊÛ¼ÛÒ²ÄÜ¿´³ö£¬Ä¿Ç°20-30ÍòÔªµÄ´¿µç½Î³µÊÐ³¡£¬Ëæ×ÅÐ¡Ã×SU7µÄ³É¹¦½Á¾Ö£¬Ò²ÈÃÒ»ÖÚ´«Í³³µÆóÇ¿ÁÒÒâÊ¶µ½ÁËÉú´æÎ£»ú£¬·×·×ÄÃ³ö×îÇ¿ÊµÁ¦ºÍ³ÏÒâ¶¨¼ÛÀ´Ó¦¶Ô£¬¶øÇÒ³É¹û·Ç³£ÏÔÖø¡£
ËµÊµ»°£¬´ÓÄ¿Ç°À´¿´£¬ÖÇ¼ºL6ËùÕ¹ÏÖ³öµÄÐÔ¼Û±ÈºÍ×ÛºÏÊµÁ¦£¬È·ÊµÊÇ¶ÀÒ»µµÁìÏÈ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â