时隔四年归来的Cybertruck，拳打保时捷，脚踢燃油皮卡

历经4年等待，特斯拉首款纯电皮卡Cybertruck终于开启交付，对于新能源汽车市场而言，4年时间的变化足以翻天覆地，但特斯拉却用Cybertruck告诉众人，它依然足够赛博朋克，足够未来。

2019年，特斯拉正式推出旗下首款电动皮卡车型Cybertruck。正如其名字，新车的外观设计放在当下来看，确实足够赛博朋克。外星战车般的设计片刻间就吸引了全球的目光。

从造型到工程灵感，Cybertruck参考了1985年上映的《回到未来》中那台可以穿梭时空的DMC-12。而新车也确如电影里那般，像是未来的产物。

从「铁球」到「弹药」

如果说Cybertruck独特的造型使其赚足眼球，那么让它一战成名的绝对是那颗意料之外的「铁球」。在2019年的发布会上，马斯克宣称新车的装甲玻璃能够抵御时速112km/h的棒球或是四级冰雹的冲击，于是让Cybertruck的首席设计师Franz手拿铁球砸向新车，结果当然是毫不意外地出了意外，这颗铁球砸穿了号称「超高防护性能」的车窗玻璃。

这次意外让马斯克留在台上独自凌乱，也为外界提供了一个翻车笑料。不过时隔4年，在交付会上，马斯克重演名场面，再次让Franz去砸玻璃，这次却是没有砸坏，因为「铁球」换成了「棒球」。

Cybertruck对于安全性的追求，导致这款新车延期四年之久。特斯拉与SpaceX共同研发了30X不锈钢，这是新车能够提供防弹性能的关键，而这也成为量产Cybertruck最大的难题，工艺实在过于复杂。

马斯克曾解释，由于不锈钢材料几乎无法冲压，所以造就了Cybertruck的类外骨骼架构，以及如今这般足够赛博朋克的造型。但与此同时，新车的安全性也更上一层楼。

官方宣称，Cybertruck车身可以抵挡9mm弹药，并且在宣传片中分别使用汤普森、MP5 SD、格洛克手枪对新车进行花式射击，最终结果只是在车门上留下浅浅的凹痕，甚至就连复合弓箭也无法射穿。

除此之外，Cybertruck还经过25.6km/h的侧翻测试，56km/h的正面撞击测试以及60.8km/h的侧面碰撞测试，一系列测试下来，新车依旧坚挺，无法破坏或打翻不锈钢车身。

在安全性上，Cybertruck确实足够极致。

让保时捷成为手下败将

一辆保时捷911与Cybertruck从起跑线同时冲出，片刻间就被后者所超越。这样的场景在2019年马斯克公布Cybertruck动力参数时，就已然能够预料到。

但出人意料的是，在交付日上，随着镜头切换，完成超车并抵达终点的Cybertruck身后还拖着另一辆保时捷911。这无异于一个人背着和对手差不多重的人比赛百米冲刺，最后还赢下比赛。更夸张的是，Cybertruck获胜时领先保时捷911一个身位。

Cybertruck有它狂的资本。2019年，当马斯克公布Cybertruck拥有2.9s的0-96公里加速性能时，震惊全场，因为从来没有一辆皮卡能有如此加速性能。时隔4年，这个数字再次刷新，变成了2.6s，以及小于11s的四分之一英里加速时间。

这一切都来自于Cybertruck所搭载的三电机，最大功率可达1145马力，两台后电机可以输出845马力，前电机输出300马力，同时在野兽模式加持下才能带来如此恐怖的加速性能。这个版本的Cybertruck 最高时速可达209km/h，整车质量为3140kg，牵引能力达到恐怖的4990kg。

除了加速碾压保时捷911之外，Cybertruck还在拖拽能力测试中，轻松胜过同为电动皮卡的Rivian R1T和福特F-150 Lightning，甚至还胜过了烧柴油的福特F-350。

更关键的是，Cybertruck还拥有移动幅度达到305mm的电子自适应空气悬架，离地间隙最高可达432mm，配合1.8m*1.2m的货箱，随时都能够轻松上路。官方甚至宣传道，「可行驶在任何星球表面」。要知道的是，Cybertruck还是SpaceX登陆火星之后的官方用车。

为了方便驾驶，特斯拉还为Cybertruck配备了后轮转向和线控转向两大黑科技，使其拥有比 Model S 还小的转弯半径。同时，转向比也是可变的。而座舱方面，拥有特斯拉最大的18.5英寸中控屏以及9.4英寸后排控制屏，还有医疗级EHPA空气过滤系统，称其为这个时代最赛博朋克的未来皮卡毫不为过。

能否取代燃油皮卡

相比4年前的Cybertruck，如今以完全体形态展现在用户面前的新车各方面都有所升级，但也为了成本进行过妥协，例如前档上硕大的雨刮器，还有两边的外后视镜。

与其他国家市场相比，美国汽车市场钟爱皮卡是无可争辩的事实，特斯拉进军皮卡市场无可厚非，但问题是，美国人更偏爱燃油皮卡。

2022年，美国市场共计交付273万辆皮卡，占全球皮卡总销量的55%，其中销量最好的三款车型分别为福特F系列、雪佛兰Silverado、以及通用的RAM P/U，三车销量之和超过160万辆。

加上全美近期有3000多家汽车经销商联合致信美国政府，要求放缓电动汽车的推广步伐。其中主要原因是，推广电车与市场需求不符，导致门店大量积压电车。

尽管Cybertruck在性能方面吊打燃油皮卡，但燃油皮卡在郊外补能的便利性和速度都“遥遥领先”。IEA数据显示，截至2022年美国充电桩数量仅12.8万个，车桩比高达23:1，而且其中78.1%是慢充。充电桩太少，即便Cybertruck拥有800V高压快充，也无用武之地。

只看纯电市场，Cybertruck也要面对Rivian R1T和福特F150-Lightning这两个对手。官网显示Cybertruck续航里程约为250-340英里，福特 F-150 Lightning一次充电可行驶230-320英里，而Rivian R1T一次充电则可行驶270-350英里，Cybertruck没有太大优势。

不过皮卡由于尺寸较大，车企往往都会给电池装配提供冗余空间，用户可以依据需求选装更大电池包。Cybertruck同样提供类似选项，用户可以选择在底盘增加一套电池外挂，后驱版的续航能够从340英里提升至470英里。

Cybertruck自身强到离谱的综合素质，也为其吸引到了超过200万辆的订单，不过这也成为其「甜蜜的负担」。由于工艺问题，特斯拉官方仅定下了25万辆/每年的目标，换言之，完全消化所有订单可能需要8年时间，这也是影响新车销量的重要原因。

价格方面，Cybertruck有后驱版、全驱版和高性能版(赛博野兽CYBERBEAST版)三个版本，起售价分别为6.099万美元、7.999万美元、9.999万美元，相比四年前分别涨价了2.109万美元和3.009万美元。

总结

四年磨一剑，重新归来的Cybertruck变得更强，但想要彻底取代燃油皮卡，解决产能问题，才是当下的首要任务。