Ê×·¢µöÓãµÊ£¬ÎÊ½çM9Îå×ù°æÊÛ¼Û46.98ÍòÔªÆð£¬ÖÇ½çR7Ô¤ÊÛ¿ªÆô£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
9ÔÂ10ÈÕ£¬Áî¿Æ¼¼È¦ºÍÆû³µ½ç¶¼·Ç³£ÄÑÍüµÄÖØÒªÈÕ×Ó¡£³ýÁËÓÐ²»ÉÙ³µÆóÔú¶Ñ·¢ÐÂ³µ£¬¸üÊÇÁ½´ó¿Æ¼¼¾ÞÍ·Æ»¹ûVS»ªÎªÇ¿Ç¿¶Ô¿¹£¬Äê¶ÈÆì½¢ÐÂÆ·Í¬Ê±ÃæÊÀ£¬Òý±¬¿ÕÇ°ÈÈ¶È¡£
Æ»¹ûÓÚÁè³¿·¢²¼ÁËiPhone16ÏµÁÐ¡¢Apple WatchµÚ10´ú¡¢ÒÔ¼°Airpods4ÎÞÏß¶ú»úµÈÒ»ÏµÁÐ¿Æ¼¼ÐÂÆ·£¬ÊÖ»úÊÛ¼Û±£³Ö²»±ä£¬È«ÏµÅä±¸ÐÂµÄÏà»ú¿ØÖÆ°´¼ü£¬²¢´øÀ´¸üÇ¿ÐÔÄÜµÄA18Ð¾Æ¬¡£¶ø»ªÎªÔò·¢²¼ÁËÒµ½çÊ×¿îÈýÕÛµþÊÖ»ú¡ª¡ªMate XT·Ç·²´óÊ¦£¬ÊÛ¼Û19999ÔªÆð¡£
ÓÚ´ËÍ¬Ê±£¬ºèÃÉÖÇÐÐÆìÏÂÎÊ½çM9Îå×ù°æ³µÐÍÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÆäÖÐ£¬ÎÊ½çM9´óÎå×ùÔö³Ì°æ46.98ÍòÔª£¬ÎÊ½çM9 Ultra´óÎå×ùÔö³Ì°æ52.98ÍòÔªÆð£¬ÎÊ½çM9 Ultra´óÎå×ù´¿µç°æ56.98ÍòÔª£¬²¢Í¬²½¹«¿ªÖÇ½çR7Ô¤ÊÛ¼Û¸ñ¡£
¹ú²úÊ×·¢µöÓãµÊ£¬ºÀ»ªÍæ·¨¸ü¶àÑù
×÷ÎªÒ»Ì¨50Íò¼¶±ð¹ú²úÐÂÄÜÔ´³µÐÍ£¬ÎÊ½çM9µÄÈÈÏú³¬³öËùÓÐÈËÏëÏó¡£ÔÚÖÁ½ñÉÏÊÐ7¸ö¶àÔÂÀï£¬ÕâÌ¨³µÀÛ¼Æ´ó¶¨Í»ÆÆ³¬11ÍòÌ¨£¬Á¬ÐøÎå¸öÔÂÏúÁ¿³¬¹ý1.5ÍòÌ¨£¬³ÖÐø²õÁª´óÐÍSUVÏúÁ¿µÚÒ»Ãû£¬²¢²»¶ÏË¢ÐÂÖÐ¹ú¸ß¶Ë³µÐÍÏúÁ¿ÐÂ¼ÍÂ¼£¬½«´ó¼ÒÊìÖªµÄBBAÍ¬¼ÛÎ»ºÀ»ª³µ¡°É±¡±µÄ÷öÈ»Ê§É«¡£
ÎÊ½çM9Õû³µ³¤5230mm¿í1999mm¸ß1800mm£¬Öá¾à3110mm£¬ÕâÑù³ß´çµÄ´óÐÍSUVÍ¨³£¶¼»á²ÉÓÃ6×ù»ò7×ù²¼¾Ö£¬Ö÷ÕÅ¿Õ¼äºÏÀí»¯ÀûÓÃ£¬¶øÎÒÃÇ³£¼ûµÄ5×ù²¼¾ÖÓÚËüÃÇ¶øÑÔ·´¶øÊÇ¡°¼«¾¡ºÀ»ª¡±µÄÏóÕ÷£¬ÀàËÆMPVËÄ×ù°æ¸³Óè¸ü´ó¸ü¶àµÄ¿Õ¼ä£¬Ìá¹©¼«ÖÂÊæÊÊºÍºÀ»ª·ÕÎ§¡£
ËùÒÔ£¬ÕâÒ²ÊÇÎªÊ²Ã´ÎÊ½çM9Îå×ù°æÄÜ±»È«Íø¹Ø×¢£¬´ó¼Ò¶¼ÔÚÆÚ´ý»ªÎª»á´ø¸øÎÒÃÇÔõÑùµÄ¾ªÏ²Éè¼Æ£¬ÏÖÔÚ´ð°¸ÖÕÓÚ½ÒÏþ¡£
ÓÉÓÚÈ¡ÏûÁËµÚÈýÅÅ×ùÒÎ£¬ÎÊ½çM9Îå×ù°æµÄ³µÄÚÓÐÐ§³ËÓÃ¿Õ¼äÔö¼ÓÖÁ3500mm£¬½«¶þÅÅ×ùÒÎ³¹µ×·Åµ¹ºó£¬ºó±¸Ïä×ÝÉî×î´ó¿É´ï2107mm£¬ÈÝ»ýÂÊÍ¬¼¶×î¸ß£¬Í¬Ê±ÐÂÔö±êÅäË«»¬¹ì£¬¿É´îÅäÈýÖÖ²»Í¬¹Ù·½Ñ¡×°Åä¼þ£º
¡¤¿ÉÑ¡×°ÂÁºÏ½ðÐÐÀîÏÞÎ»Æ÷£¬·½±ã¹Ì¶¨ÎïÆ·£¬Ö§³Ö×óÓÒ¶ÀÁ¢Ç°ºó»¬¶¯;
¡¤¿ÉÑ¡×°ÊµÄ¾×°ÔØÍÐÅÌ£¬ÖÃÎïÈ¡Îï¸ü±ã½Ý£¬×î´ó³ÐÖØ¿É´ï200kg;
¡¤¿ÉÑ¡×°É½º£×øÏ¯¡¢¶¨ÖÆ¾«Æ·´¢ÎïÏäµÈÅäÖÃ£¬ÌáÉý²»Í¬³¡¾°ÖÐ¸üºÀ»ªÊæÊÊÐÔÌåÑé;
´ËÍâ£¬ÎÊ½çM9Îå×ù°æ¶þÅÅ×ùÒÎÍ¬Ê±Åä±¸ËÄÏòµç¶¯¿Éµ÷Ë«ÍÈÍÐ£¬×î´óµ÷½Ú½Ç¶È¿É´ï75¡ã£¬×ùÒÎ¿¿±³×î´óµ÷½Ú½Ç¶È´ï43¡ã£¬ÊÇÃû¸±ÆäÊµµÄË«×¼ÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬ÊµÏÖÁË´óÎå×ù¼«ÖÂÊæÊÊ³Ë×øÌåÑé¡£
×Ü½á¶øÑÔ£¬ÎÊ½çM9Îå×ù°æÓëÁù×ù°æµÄ¶¨Î»¡¢¹¦ÄÜ¾ù±£³ÖÒ»ÖÂ£¬µÃÒæÓÚ¸ü´ó¿Õ¼äºÍ¸üÁé»î²¼¾Ö£¬´îÅä¹Ù·½Ìá¹©µÄ·á¸»¾«Æ·Åä¼þ£¬ÊµÏÖÁË¸üºÀ»ªµÄ¶àÑù»¯Íæ·¨ÌåÑé¡£
¶øËæ×ÅÎå×ù°æµÄÍÆ³ö£¬»ªÎª»¹Ðû²¼ÎªÎÊ½çM9È«Ïµ´øÀ´Áù´óÉý¼¶¡£
¶àÏîÐÐÒµÊ×´´ºÀ»ª¹¦ÄÜ£¬´òÔìÖÇÄÜÌì»¨°å
ÎÊ½çM9È«Ïµ½«´øÀ´ÖÇÄÜµÆ¹â¡¢ÖÇÄÜ¿Õ¼ä¡¢ÖÇÄÜ¼Ý¿Ø¡¢Ö÷¶¯°²È«¡¢ÖÇÄÜ¼ÝÊ»¡¢ÒÔ¼°ÖÇÄÜ²´³µµÈ6´óÈ«ÃæÉý¼¶¡£
ÖÇÄÜµÆ¹âÉÏ£¬ÎÊ½çM9Ê×·¢È«ÐÂÖÇÄÜÓ±öµÆÓï¡°·ïÎè¾ÅÌì¡±£¬ÐÂÔöHUAWEI ADS 3.0ÈÚºÏ»ªÎª°ÙÍòÏñËØÖÇ»ÛÍ¶Ó°´óµÆ£¬Ö§³ÖVPD²´³µµÈÇé¾°µÆÓï½»»¥£¬³ÉÎªÈ«ÇòÊ×¸öÄÜ¹»¶ÔÍâ±í´ïÐÐÖÇ¼ÝÒâÍ¼µÄ³µ;
ÖÇÄÜ¿Õ¼äÉÏ£¬ÖÐ¿ØÖÇ»ÛË®¾§ÐýÅ¥ÐÂÔöÐü¼Ü¸ß¶È¡¢Â·Ãæ¸¨ÖúÄ£Ê½µ÷½Ú;³µÄÚÍ¶Ó°¾ÞÄ»¹¦ÄÜÉý¼¶£¬×¤³µ³¡¾°Ò»ÅÅ×ùÒÎÎ»ÖÃ¿É×Ô¶¯µ÷½Ú;ÈýÖ¸ËÄÏòÎåÆÁÁ÷×ª¹¦ÄÜ¿ÉÊµÏÖ¸±¼ÝÆÁ¡¢Í¶Ó°¾ÞÄ»¡¢ÖÐ¿ØÆÁ¡¢AR-HUD¡¢°ÙÍò¼¶ÏñËØÍ¶Ó°´óµÆµÄ×ÔÓÉÁ÷×ª;×ù²ÕÖÐ¿ØÆÁÏÂÀ¿ØÖÆÖÐÐÄÈ«ÐÂÉè¼Æ£¬90%+³£ÓÃ¹¦ÄÜÒ»´¥¼´´ï£¬¸üÖ±¹Û¸ßÐ§;
ÖÇÄÜ¼Ý¿ØÉÏ£¬ÎÊ½çM9Ö§³ÖÃ¨Í·Ó¥ÔöÇ¿×ªÏò¼¼Êõ£¬ÓµÓÐ41.75¡ã×î´óÇ°ÂÖ×ª½ÇºÍ5.8m×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶;ÐÂÔöÈ«ÐÂÃ¨Í·Ó¥µôÍ·Ä£Ê½£¬¼´Ê¹ÔÚ±ùÑ©É°Ê¯Â·ÃæÒ²¿ÉÒÔÁé»îµôÍ·;ÐÂÔöHUAWEI DATSÈ«ÐÂÊæÊÊÖÆ¶¯¼¼Êõ£¬Í¨¹ý»ªÎª×ÔÑÐËã·¨ºÍºÁÃë¼¶¶¯Ì¬Å¤¾Øµ÷½Ú£¬³µÁ¾É²Í£Æ½Ë³ÐÔÌáÉý95%+;
Ö÷¶¯°²È«·½Ãæ£¬ÎÊ½çM9½«Éý¼¶È«Ïò·ÀÅö×²3.0£¬Ç°ÏòAEB²»½ö¿ÉÊ¶±ðÐ±´©ÐÐÈËºÍ¶ÔÁ½ÂÖ³µ½øÐÐÐÐÎª¹ì¼£Ô¤ÅÐ£¬×î´óÉúÐ§·¶Î§ÌáÉýÖÁ4km/h-150km/hÊ±ËÙ;eAES×Ô¶¯½ô¼±±ÜÈÃÒ²ÌáÉýÖÁ40km/h-130km/h£¬¿ÉÊµÏÖ±ßÖÆ¶¯±ß±ÜÈÃ;ºóÏòÖ÷¶¯°²È«Ö§³Ö1km/h-60km/h£¬Ö§³ÖÎó²ÈÓÍÃÅÓïÒôÌáÐÑ¡¢·ÀÅö×²ÖÆ¶¯¡¢ºÍ¶ùÍ¯Å¤Å¤³µÊ¶±ð;
ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÉÏ£¬ÎÊ½çM9È«Ïµ½«´Ó9ÔÂÆðÂ½ÐøÉý¼¶HUAWEI ADS 3.0¶Ëµ½¶ËÀàÈËÀàÖÇ¼Ý£¬Ö§³ÖÈ«¹ú»·µº¶¼ÄÜ¿ª¡¢³µÎ»µ½³µÎ»ÖÇ¼ÝµÈ£¬°üÀ¨³µÎ»Æô¶¯¡¢Â·±ßÆô¶¯¡¢Â·±ßÁÙÍ£¡¢Ä¿µÄµØÁÙÊ±±ä¸ü¡¢×ÔÖ÷¹ýÕ¢»úµÈ¡£
ÖÇÄÜ²´³µÖ§³ÖÊ¶±ðÕÏ°ÎïÕ¼ÓÃ³µÎ»£¬Å²¿ª¼´¿É×Ô¶¯²´Èë£¬Àë³µ²´ÈëÖ§³ÖÏÂ³µ¼´×ß£¬²»ÊÜÀ¶ÑÀ¾àÀëÏÞÖÆµÈ¡£
ÒÔÉÏÕâÐ©Áù´óÉý¼¶£¬ÎÊ½çM9Áù×ù°æÒ²½«Í¨¹ýOTAÈ«Ãæ³ÖÐøÉý¼¶¡£
ÖÇ½çR6ÄÚÊÎ¹«¿ª£¬Ô¤ÊÛ¼Û26.9ÍòÔªÆð
ÔÚ·¢²¼»áµÄ×îºó£¬Óà³Ð¶«»¹´øÀ´ÁËÁíÒ»Á¾ÐÂ³µ¡ªÖÇ½çR7µÄ×îÐÂÏûÏ¢¡£
×÷ÎªºèÃÉÖÇÐÐºÍÆæÈðÆû³µÁªºÏ´òÔìµÄµÚ¶þ¿î³µÐÍ£¬ÖÇ½çR7ÕûÌåÑÓÐøÁËÊ×¿î½Î³µS7µÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬¶¨Î»ÓÚ´¿µç½ÎÅÜSUV£¬È«Ïµ±êÅä¿ÕÆøÐü¼Ü+CDC¼õÕñÆ÷£¬Éý¼¶´îÔØ¡°ÂúÑª¡±Í¾ÁéÆ½Ì¨£¬È«Ïµ±êÅä800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨¡£
ÄÚÊÎ·½Ãæ£¬ÖÇ½çR7ÒÀÈ»²ÉÓÃºÍS7ÏàÍ¬µÄÓÎÍ§Ê½»·±§Ç°²Õ£¬ÓµÓÐµçÎüÇ°±¸ÏäºÍ837LÈý²ãºó±¸Ïä£¬¶þÅÅ¿Õ¼ä·Ç³£³äÔ£¡£È«ÏµÖ§³ÖÎå×ùÍ¨·ç¼ÓÈÈ°´Ä¦¡¢±êÅäµç¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢È«³µË«²ã¸ôÒô¸ôÈÈ²£Á§¡¢ÐÂÔö¸±¼ÝÁãÖØÁ¦×ùÒÎ¡¢ÒÔ¼°±ùÏä²ÊµçÉ³·¢µÈÅäÖÃÒ»Ó¦¾ãÈ«¡£
×îºó£¬ºèÃÉÖÇÐÐ±íÊ¾£¬ÖÇ½çR7Ô¤ÊÛ¼Û¸ñ26.8ÍòÔªÆð£¬Ð¡¶©2000Ôª¿ÉµÖ5000ÔªÎ²¿î¡£´ó¼ÒÈÏÎª£¬ÖÇ½çR7ÊÇ·ñ¾ß±¸±¬¿îÇ±Á¦ÄØ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â