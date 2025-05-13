　　OTA终于解禁？多家车企或下周起推送，蔚来NWM世界模型来了

最新消息透露，众多车企新版OTA已经陆续通过新规审批，预计将于5月中下旬开启大批量推送，重点聚焦在辅助驾驶方面，用户将迎来重大体验升级。

鸿蒙智行：智驾智舱多项功能升级

鸿蒙智行率先公布了其最新OTA规划。问界M9系列已于5月12日开启招募，其中问界M9增程版2025款迎来V4.6.1.1版本首批推送，带来包括隔空开门、旅拍、AR-HUD内容优化、PAD全车同看、副驾屏NFC碰一碰流转、小艺一路聊、生命体滞留监测等多达15项功能。

另外，问界M7系列和M5系列预计也会在中下旬启动OTA升级，享界S9、智界S7和R7等车型同样有OTA计划。

另一边，华为乾智驾也官宣了5月辅助驾驶多项功能升级，主要涵盖领航辅助和主动安全两大部分。前者新增智能鸣笛提醒、退出主动反馈、风险场景远光灯自适应切换;后者为岚图梦想家乾版、智界R7/S7等车型新增eAES增强型自动紧急转向功能，实现“边刹边让”的紧急避障操作，无需驾驶员手动介入转向。

毫无疑问，以上乾智驾这些新功能也会在5月份随OTA一起推送给被搭载车型。

小鹏：AI天玑5.7.0呼之欲出

同样，小鹏也在5月8日为MONA M03带来第七次OTA分批全量推送，版本号v1.8.3。更新重点新增直线召唤功能，支持手机遥控车辆进出车位，搭配全场景智能泊车能力，覆盖100%高频车位场景。另外，智能座舱部分优化了阅读灯联动、雨刮、充电时间预估、高能能耗优化等问题。

另外，据外界爆料，小鹏很有可能会在本月中下旬带来AI天玑5.7.0新系统版本。其中将重点新增自定义泊车和AES紧急转向避让功能。随着华为、蔚来、理想等友商在主动安全辅助功能的竞争内卷，小鹏也不甘落后，据说内部已将辅助驾驶智能安全列为今年重头戏，AES紧急转向避让功能的上线，值得鹏友们期待。

理想：OTA优先体验项目启动

近日，理想也对广大车友发出「端到端+VLM千人体验团」终止公告。但同时也宣布，为了保证大家还能优先体验OTA版本，理想同步开启“OTA优先体验项目”，在大批量推送前会先推送给参与的用户，但需要签署保密协议和反馈功能体验感受。

不出意外，从下周起理想汽车也会迎来OTA新版本推送节奏。为L系列用户带来新的智驾和智舱功能体验。在L789辅助驾驶焕新版上市发布会种，理想展示了座舱全新语音助手3D虚拟形象交互，可记忆全家座椅/空调偏好，并接入美团外卖、快递查询等生活服务。

极氪：6.5重大更新推送在即

极氪6.5座舱系统版本早已测试多时，此前因新规审批要求被迫延迟，如今也有消息称已经审核通过，即将和广大车主见面。

在6.5版本中，极氪会为7X等车型带来iPhone UWB钥匙3.0，同步上线无麦K歌、全域车道级地图导航、360全景影像全新框架、AI Eva主动智能提升、哨兵模式优化等一系列重大座舱体验升级。智驾方面，对离车泊入进一步优化，NZP全域领航辅助驾驶新增通行掉头、一路畅行、端到端AEB碰撞减缓、侧向PEB低速紧急制动辅助、FVSW前车溜车提醒、AEB+前向碰撞紧急制动、PEB倒车紧急制动、减速带舒适通过等巨量更新。

可以说，极氪目前的每一次系统版本更新，都主打一个“量大管饱”。

蔚来：NWM世界模型最快下周，最晚5月底

要说现在车圈关注度最高，同时又是最神秘的东西，莫过于蔚来的NWM世界模型。

本来计划于4月和大家见面的蔚来NWM世界模型量产上车，因为新规审批缘故被迫推迟，从最新业内人士透露，这次它真的要来了，一定会在5月份内正式推送，并且会在全新蔚来ES6等新车交付后的第一个OTA版本就会搭载，很快。

而全新蔚来ES6目前已经开启预订，将在5月16日正式上市发布，预计在20日开启首批交付。也就是说，在5月的最后10天里，蔚来NWM世界模型一定会和大家见面。它究竟能给蔚来辅助驾驶能力带来多大提升，值得全行业关注。

结合以上这些车企的最新OTA版本预告，基本可以证实新规发布后的首批申报，大家均已顺利通过，接下来的5月中下旬，将迎来OTA集中推送爆发期。