21.99万起，岚图FREE+用技术打破25万级SUV市场格局

【2025年7月12日 武汉】中大型SUV市场要变天了，岚图FREE+21.99万起标配华系全家桶，震撼来袭!7月12日，岚图与华为合作的第二款战略级车型――岚图FREE+正式上市，新车共推出三款版本，其中，后驱乾版21.99万元，四驱乾版24.99万元，四驱运动定制版27.99万元。此外，岚图还为用户提供至高46000元的首销期专享权益。

作为岚图四年磨一剑的力作，岚图FREE+集结多项“同级唯一”的硬核实力与诚意满满的高价值配置，为用户带来更智能、更舒适、更安全、更好开的用车体验。而更引人瞩目的无疑是岚图FREE+全系标配华为乾智驾HUAWEI ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，不管是座舱还是辅助驾驶，都有更高阶的智能表现。

华为深度赋能，岚图FREE+引领智能出行体验

智能出行已成为汽车行业向上发展的新方向，2024年，华为与岚图的深度合作，带来了岚图梦想家乾版，成为全球首款搭载华为乾智驾ADS 3.0和鸿蒙座舱的MPV。在华为加持以及自身强大产品力的引领下，岚图梦想家迅速打开销路，成为高端MPV市场上的现象级产品。

在岚图梦想家成功经验的基础上，岚图持续深化与华为的合作，在关键技术领域协同攻关。迎来了华为深度赋能的第二款产品――岚图FREE+，它是全球首批搭载华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5的车型，智能化表现和辅助驾驶能力都处于行业第一梯队水平。在华为乾智驾与鸿蒙座舱的双向助力下，岚图FREE+用智能和智慧为用户创造全新的用车体验。

在智能座舱方面，岚图FREE+逍遥座舱2.0首搭HarmonySpace5全新一代鸿蒙座舱系统，带来更聪明的语音识别、更流畅的交互方式和更便捷的车机体验。智慧车载语音助手“你好，岚图”，搭载云端语音训练引擎+端侧语音模型，可实现一句话多意图、连续对话等功能，堪称越用越聪明的语音;HarmonyOS系统拥有海量应用生态，主流办公类APP覆盖大部分工作场景。其中，超级桌面可将手机应用全量上车，车机界面以手机布局显示，上车后可继续听歌追剧玩游戏，实现无感切换。车机互联功能中，还支持跨端播控，手机无缝流转：可与华为手机、平板、智慧屏进行语音或视频通话，实现导航、音乐、视频等服务在手机与车机之间的无缝流转。

在辅助驾驶方面，岚图FREE+同样首搭华为乾智驾ADS 4系统，采用全新WEWA架构，融合“世界事件引擎(WE)+世界行为模型(WA)”，构建面向未来的类人智驾决策体系。相比ADS 3系统，WEWA可将决策到制动的延时降低50%，通行效率提升20%，冗余率下降30%。

该系统还配备包含1颗192线高精度激光雷达和3颗4D毫米波雷达在内的29颗高性能传感器，拥有更强的感知能力和更早的预警机制，无论是雨雪大雾等恶劣天气，还是倾倒桩桶和路中井盖都可轻松识别应对，并且配备全维防碰撞系统CAS 4.0，以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力。其中AEB前向自动紧急制动功能能够在130km/h的速度下实现有效刹停，最高150km/h触发，远超行业平均水平。

岚图FREE+还支持城市NCA无忧领航，不依赖高精地图，即可在拥堵路段自行跟车、安全避让行人、丝滑通过环岛与路口，将驾驶者从城市通勤的疲惫中解放出来。此外还提供车位到车位无断点领航，实现“出发即设定终点”的体验，全程无断点，安心省心。此外，岚图FREE+还配备全场景泊车辅助系统，包括VPD泊车代驾、AVP代客泊车、APA全场景自动泊入、APP一键召唤等功能，真正实现了全场景、全车型、全时段智能泊车支持。

谈到与华为的合作，岚图汽车CEO卢放在接受采访时表示，“岚图坚持开放合作与核心自研并重。我们与像华为这样的顶尖伙伴合作，打造领先的智能座舱和智驾系统――为我们的‘大脑’赋能;同时，我们也坚持自主研发智能架构，比如我们最新的天元智能架构――这是我们的‘体魄’。只有大脑与体魄共同进化、深度融合，才能真正带来超越用户期待的智慧出行体验。”

驾控配置双满配，解决家庭出行核心焦虑

岚图汽车CEO卢放表示“智能化技术，对电动车行业来说，不只是一次技术升级，而是竞争维度的全面扩展。智能系统与整车性能缺一不可。而岚图FREE+是最好的机械与最好的智能之间的化学反应!”岚图FREE+除了标配高阶华为技术，在驾控、性能方面也有了全面提升。

首先动力上，岚图FREE+四驱版前后双电机总功率高达350kW，百公里加速仅需4.9s。此外还配备专属“岚擎模式”，以精准、真实地模拟大排量发动机的声浪，以及燃油性能车手动换挡的驾驶体验，为用户带来沉浸式驾驶感受。同时岚图FREE+还拥有高达318km的CLTC纯电续航以及1458km的综合续航，并且20分钟就能完成20%-80%的补能。

驾控性能也同样迎来进阶。不仅标配全铝底盘、前四球节双叉臂悬架和后H臂多连杆独立悬架，还在此基础上增加了EDC魔毯悬架，可以毫秒级主动调节阻尼，遇颠簸变软保舒适，高速过弯变硬抑侧倾，从而实现“贴地飞行”的魔毯体验。另外还提供100mm高度可调的空气悬架，在相应的驾驶模式中，系统会自动进行高度调节，可以轻松应对高速或者越野路况，并且上下车或者搬行李也更加便捷。

配置上更是标配即满配，彻底解决用户为配置高低抉择的烦恼。不仅标配华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5，更标配云朵舒享座椅2.0、女王副驾、7升冷暖箱、前排拓展坞、22扬声器Voyah Sound音响系统等一系列舒适尊享配置，实现“冰箱、彩电、大沙发”全部上车。

并且岚图FREE+三个版型各有特点，后驱乾版主打舒适科技豪华，配置拉满，一步到位;四驱乾版主攻极致驾控，搭载EDC魔毯悬架、双电机和岚擎模式，为更注重驾趣的用户量身打造;四驱运动定制版，则以运动和豪华精准匹配不同用户的偏好。

岚图和华为联合开发的岚图FREE+，继承了岚图一以贯之的整车安全和驾控品质，同时在华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5的深度赋能下，在智能化、舒适性、安全性、科技体验等维度全面进阶，为用户带来更智能的全新出行体验。凭借全面的产品提升、极具诚意的定价以及对用户场景化需求的精准匹配和满足，岚图FREE+将改写中大型SUV竞争格局，引领行业新潮流。