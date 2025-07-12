华为系首款家用纯电SUV，全新岚图知音首搭乾智驾ADS 4亮相

【2025年7月12日，武汉】7月12日，全新岚图知音在2025岚图用户之夜上惊艳亮相，宣告“华为系首款家用纯电SUV”的正式到来。作为岚图与华为深度合作打造的又一力作，全新岚图知音由双方技术团队联调联试13个月共同打造而成，搭载华为最新一代乾智驾ADS 4与鸿蒙座舱HarmonySpace 5，有望成为“25万级华为最强纯电SUV”，将与特斯拉ModelY、小米YU7同台竞技。

全新岚图知音外观、尺寸大幅升级，由双方技术团队对智能驾驶、智能座舱、智能底盘、三电系统与座舱舒适性五大板块进行调适，仅华为相关功能便实现了超百项体验升级，既是岚图品牌从“听劝”到“极致打磨”的又一次升华，也是岚图“爆品驱动+体系作战”市场战略的关键落子。

以岚图FREE+、全新岚图知音为代表，岚图汽车正与华为深度携手，全力推进技术融合。在华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志看来，全新岚图知音是双方团队共同投入巨大精力打造的全新车型，必将成为岚图和华为合作的又一个爆品。

秉持“极度听劝”的进化哲学，全新岚图知音依托华为尖端技术赋能，重新定义了家庭出行的品质标准。不仅智能化拉满，更以出众颜值吸睛无数。以“星伴时光美学”为内核，全新岚图知音将家庭陪伴的温暖记忆与浩瀚星空的浪漫想象融入车身设计，让每一次出行都成为一段“星光汇聚的陪伴时刻”。新车前脸搭载46.75英寸“闪动星河智慧灯幕”，264颗车规级LED灯珠配合5万余个钻石纹理，营造出层次分明、极具辨识度的视觉效果。

其所搭载的智慧灯幕系统支持迎送宾、驻车、充电、音乐灯光秀等8种预设灯效，且具备OTA拓展能力，可以在户外野营、纪念日、孩子生日等特定场景定制灯光秀惊喜，为用户带来新奇的交互体验。

车身侧面，全新岚图知音以“天境侧身”腰线勾勒出动静皆宜的纯电美感。流畅柔和的曲面过渡，仿若落日余晖映照下的天境轮廓，兼具现代纯电车的未来感与家庭出行的温暖意境。具备星芒、星漩两种造型的20寸“星系灵感轮毂”，将美学造型与行驶动感巧妙融合，让车辆在行驶中尽显从容。

采用贯穿式环形设计的“星环守护尾灯”，点亮后如同夜空中环抱家人的光圈，提升尾部层次感与辨识度的同时，更能在雨雾等低能见度环境中，为后方车辆提供清晰提示。后风挡上的透光式北极星光LOGO，静谧而温暖，时刻守护全家人的出行安全。

以智慧家庭纯电SUV为定位，全新岚图知音凭借出众颜值、贴心配置和联手华为首发搭载鸿蒙座舱HarmonySpace 5与乾智驾ADS4的强大产品实力，已奠定了成为岚图品牌下一个爆款的坚实基础。

作为岚图汽车由量变到质变的关键支点，全新岚图知音将于8月底正式上市。这款凝聚品牌技术积淀与市场洞察的战略车型，不仅将深度拓展岚图在家用纯电SUV领域的市场版图，更将为广大消费者带来更惊喜的感官体验。