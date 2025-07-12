华为乾靳玉志：亲自测试ADS 4一个多月，体验非常丝滑

7月12日，“2025岚图用户之夜暨岚图FREE+上市发布会”举行，定位“极智驾享大五座SUV”的岚图FREE+正式亮相。作为华为乾与岚图联手打造的重磅车型，该车全系标配华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，以技术协同创新重塑智能SUV 市场格局。

华为乾智驾ADS 4于今年4月正式发布，在架构、安全、体验上带来全新升级。其中，全新的WEWA架构，由云端的世界引擎+车端的世界行为模型构成，端到端时延可降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%;安全层面，全新升级的全维防碰撞系统CAS 4.0，将以全时速、全方向、全目标、全天候、全场景五维安全为目标，持续增强主动安全能力;体验上，车位到车位P2P2.0，将支持高速公路收费站ETC通行，泊车代驾VPD 2.0将实现地下停车场跨层通行、代客充电等全新功能。截至目前，全国支持车位到车位、泊车代驾VPD 的停车场数量已分别达到50万、10万个。搭载华为乾智驾ADS 4的岚图FREE +，将为用户带来更加智能与安全的出行体验。

鸿蒙座舱HarmonySpace 5，则重构了人车交互逻辑，它不仅将带来高效出行空间、沉浸影视空间、个性主题空间等全场景体验，还可以通过HSpace-Link接入平板、游戏手柄等丰富外设，将为岚图FREE+用户打造专属的“移动生活空间”。

岚图FREE+是华为乾和岚图深度合作的第二款车型。2024 年，双方联合打造的首款车型岚图梦想家乾版，上市即登顶高端新能源MPV销冠，取得了行业和用户的双口碑。据悉，双方还将于今年8月底推出第三款合作车型――25万内超强纯电SUV全新岚图知音，也将搭载华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱5。

华为乾与岚图的深度合作，源于双方在造车理念、技术匹配等方面的志同道合。岚图是中国新能源汽车领域的国家队，依托东风超过50年的造车经验，拥有领先的底盘和整车架构技术，以高品质赢得用户信任;华为乾依靠华为在ICT领域30年的深厚积累，在智能化技术方面始终跨代领先，是智能汽车行业的引领者。双方打通“智架+智驾”，实现了软硬的强强联合，共同致力于通过智能化和新能源，振兴中国汽车产业。

发布会现场，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志表示：“目前华为乾智驾的活跃用户数已经突破70万人，累计智能辅助驾驶里程突破35亿公里;全新升级的ADS 4即将在9月与大家见面，为用户带来更加智能和安全的出行体验。”

岚图汽车CEO卢放表示：“中国汽车现在已经站在了领先的起点上，未来，岚图全系产品都将搭载岚图最好的技术和华为最高阶的智驾和智舱技术，给用户创造最好的用车体验。 ”

从岚图梦想家乾版到岚图FREE+，再到即将上市的全新岚图知音，华为乾展现了以智能化技术赋能车企的强大实力。随着华为乾智驾ADS 4 的落地与合作车型的扩容，华为乾将继续推动中国汽车产业智能化技术迭代，助力车企智能化转型，加速全民智能辅助驾驶的快速普及。