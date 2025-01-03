M9Æì½¢¼¼ÊõÏÂ·Å£¬ÊÛ¼Û»ò¶Ô±êÀíÏëL8£¬ÎÊ½çM8Î´·¢ÏÈ»ð£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
2025ÄêµÄÆû³µÊÐ³¡ÑªÓêÐÈ·çÀ´µÃÈç´ËÃÍÁÒ£¬1ÔÂ·Ý½ö½ö¹ýÈ¥Á½Ìì£¬²»½ö¡°ÎµÐ¡Àí¡±Í¬Ê±Ðû²¼Õþ²ßÏÖ½ð¶µµ×£¬²¢ÇÒ¸÷¸öÐÂ³µºôÖ®Óû³ö£¬¸üÓÐÁì¿ËL946ÕâÑùµÄ6×ùÈ«³ß´çSUVÆì½¢ÖØ°õÁÁÏà£¬ÐÅÏ¢ÈÈµãÒ»²¨²¨±¼Ó¿¶øÖÁ£¬ÁîÈËÄ¿²»Ï¾½Ó¡£
ÐÐÒµÒÑ¾»ù±¾´ï³É¹²Ê¶£¬½ñÄê»áÊÇÊôÓÚ´óÐÍSUVµÄ¡°²úÆ·´óÄê¡±£¬ÔÚÅÔ¹ÛÀíÏëLÏµºÍÎÊ½çM9¹ýÈ¥³ÖÐøËù´´ÔìµÄÏúÁ¿»Ô»Íºó£¬ÆäËû³§ÉÌÒ²²»¸ÊÓÚ½«µ°¸â°×°×ÏàÈÃ¡£½ñÄê£¬Ð¡Åô¡¢¼«ë´¡¢ÖÇ¼º¡¢³¤°²ÉîÀ¶¡¢ÎµÀ´ÀÖµÀ¡¢±ÈÑÇµÏ¡¢ÌÚÊÆµÈ¸÷¼ÒÖÐ´óÐÍSUVÐÂÆ·½«·¢£¬½ºþ¡°»ªÉ½ÂÛ½£¡±½«Æð¡£
ÄÇ×÷Îª¡°ÊØÀÞÈË¡±µÄAITOÎÊ½ç£¬ÓÖ¸ÃÈçºÎ½ÓÕÐÄØ£¿ÐÂÄê¸Õµ½£¬¹ØÓÚÎÊ½çM8µÄÊµ³µ¶¬²â¾ÍÆØ¹âÔ¤ÈÈ£¬×¬×ãÁË´ó¼ÒÑÛÇò¡£
M9Æì½¢Éè¼ÆÓë¼¼ÊõÏÂ·Å
´ÓÕæ³µµýÕÕ¿´µ½£¬ÎÊ½çM8ËãÊÇ³¹Í·³¹Î²µÄM9¡°Pro°æ±¾¡±¡£
Íâ¹ÛÕ§¿´ºÍÎÊ½çM9ºÁÎÞ²î±ð£¬Í¬ÑùµÄöïÅôÇ°Á³Éè¼ÆÓïÑÔ£¬ÏàÍ¬µÄ¶à·ùÂÖì±ÑùÊ½£¬È«ÉíÉè¼ÆÏàËÆ³Ì¶È¸ß´ï99%¡£
Ã÷ÏÔÓÐ²î±ðµÄµØ·½ÓÐÁ½´¦£ºÒ»ÊÇÍ·¶¥¼¤¹âÀ×´ïÄ£×éÏÔÖø±ä±¡£¬ÑÕÖµ¸ü¼ÓÐµ÷Í³Ò»£¬Í¬Ê±½µµÍ·ç×è;¶þÊÇ²àÃÅ°ÑÊÖÓÉµ¯³öÊ½¸ÄÎª°ëÒþ²ØÊ½£¬ÀàËÆÐ¡Ã×SU7Éè¼Æ£¬¸ü¼ÓÊµÓÃºÍ·½±ã¡£
Êµ³µ³ß´ç¿´ÆðÀ´Òª±ÈM9ÂÔÐ¡£¬±Ï¾¹²úÆ·¶¨Î»ÓÐ²îÒì£¬Æø³¡ºÍÀíÏëL8·Ç³£½Ó½ü£¬ËùÒÔ´óµ¨ÍÆ²â³µ³¤»áÔÚ5Ã×¡«5Ã×1£¬³µ¿í1Ã×9×óÓÒ£¬Öá¾à»áÔÚ3Ã×¡«3Ã×1Ö®¼ä£¬²ÉÓÃ6×ù²¼¾Ö¡£
ÁíÍâ£¬ÎÊ½çM9·Ç³£¿áìÅµÄ°ÙÍòÏñËØHUAWEI XPIXELÍ¶Ó°´óµÆ£¬»ò½«ÓëM8ÎÞÔµ£¬ËäÈ»Á½ÕßÔìÐÍ¿´ÆðÀ´Ò»ÖÂ£¬µ«³öÓÚÊÛ¼ÛºÍ³É±¾ÒòËØ£¬ÓÐ¿ÉÄÜÈ¡Ïû»ò¸ÄÎªÑ¡×°¼þ¡£
ÄÚÊÎ²¿·Ö£¬Í¨¹ýÖ®Ç°µýÕÕ·ÖÎö£¬Í¬ÑùºÍÎÊ½çM9Éè¼ÆÎÞÒì¡£
ÏàÍ¬µÄÈýÁªÆÁÉè¼Æ£¬°üÀ¨´óºÚ±ßÒÀ¾É´æÔÚ£¬´îÅäÈý·ùÊ½·½ÏòÅÌºÍAR-HUD£¬´îÔØHUAWEI SOUND¶¥¼¶ÒôÏì£¬ÖÐ¿Ø²ÉÓÃË«50WÎÞÏß³äµç£¬È«³µÕæÆ¤+ÊµÄ¾ÊÎ°åÆ´½Ó°ü¹üµÈµÈ£¬È«²¿ÑÓÐøÁËM9Í¬¿îÅäÖÃ¡£
ÖÚËùÖÜÖª£¬³ýÁËHUAWI°ÙÍòÏñËØ´óµÆÒÔÍâ£¬ÎÊ½çM9»¹´îÔØÁËÐÐÒµ³ß´ç×î´óµÄHUAWEI AR-HUD£¬²ÉÓÃ»ªÎª×ÔÑÐ2K³µ¹æ¼¶¹âÑ§³ÉÏñÄ£×é£¬²»½öÄÜ¿´µçÓ°£¬»¹ÄÜÌá¹©³µµÀ¼¶µ¼º½¡¢µ¹³µÓ°Ïñ¡¢ÖÇÄÜ¼ÝÊ»SRÐÅÏ¢Õ¹Ê¾µÈ;Í¬Ê±»¹ÓÐ»ªÎª¹â³¡ÆÁ¡¢»ªÎªLink¡¢ÖÇÄÜ¼¤¹âÍ¶Ó°µÈ×ù²ÕºÀ»ªÊæÊÊÐÔÅäÖÃ¡£
¶øÕâÐ©¼¼ÊõºÍÅäÖÃ£¬ÏàÐÅÒ²»áÔÚÎÊ½çM8ÖÐ´îÔØ»òÑ¡×°¡£
¶¯Á¦Ðøº½·½Ãæ£¬ÎÊ½çM8Í¬Ñù»áÍÆ³ö´¿µçÓëÔö³ÌË«°æ±¾£¬Æ¥Åä¿ÕÆøµ¯»É+CDCÍ¾Áéµ×ÅÌ¡£²ÎÄ±ÎÊ½çM9´¿µçË«µç»ú×î´ó¹¦ÂÊ390kW£¬Ôö³Ì°æ±¾1.5TËÄ¸×Ôö³ÌÆ÷+365kWË«µç»ú£¬´îÅä40¶ÈºÍ50¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°ü£¬CLTC´¿µçÐøº½½Ó½ü200¹«Àï¡£
¶Ô±êÀíÏëL8£¬ÎÊ½çM8¼Û¸ñ»áÓÐ¾ªÏ²£¿
²»ÄÑ¿´µ½£¬ÓëÀíÏëL9µÄ¡°¼Ò×åÌ×ÍÞÊ½¡±Éè¼ÆÀàËÆ£¬ÎÊ½çM8Ò²ÍêÈ«°´ÕÕM9µÄÉè¼ÆºÍ¼¼Êõ½øÐÐÁËÈ«ÃæÏÂ·Å¡£
ÄÇÃ´ÔÚÈ¡ÏûÒ»Ð©³É±¾°º¹óµÄ¸ß¶ËÆì½¢ÅäÖÃºó£¬ÎÊ½çM8µÄ×îÖÕ¼Û¸ñÊÆ±Ø»á±ÈM9±ãÒË²»ÉÙ£¬Ä¿Ç°ºóÕßÖ¸µ¼¼ÛÎª46.98-56.98ÍòÔª£¬ËùÒÔÎÊ½çM8µÄÊÛ¼Û´ó¼Ò¿ÉÒÔ²ÂÒ»²Â£¬»á²»»áÊÇ36ÍòÔª×óÓÒÆðÊÛÄØ£¿
ÁíÍâ£¬²Î¿¼ÀíÏëL8µÄÏÖ¿îÊÛ¼Û£¬ÆäÖÐ´îÔØ¼¤¹âÀ×´ï¾ß±¸¸ß½×ÖÇ¼ÝÄÜÁ¦µÄMax°æºÍUltra°æ£¬ÊÛ¼Û·Ö±ðÎª34.98ÍòÔªºÍ37.98ÍòÔª£¬ÄÇÃ´ÎÊ½çM8×÷ÎªÖ±½Ó¶Ô±ê¾ºÆ·£¬ÊÛ¼ÛºÜ¿ÉÄÜ·Ç³£½Ó½ü;
¶øÃ»ÓÐ¼¤¹âÀ×´ï½ö¾ß±¸¸ßËÙNOAÄÜÁ¦µÄL8 ProÊÛ¼ÛÔòÎª32.18ÍòÔª¡£ÕâÒ»µãÒ²¿ÉÒÔ¶ÔÓ¦»ªÎªADS SE´¿ÊÓ¾õ·½°¸¡£
¾Ý±¬ÁÏ£¬ÎÊ½çM8×î¿ì»áÔÚ½ñÄê2ÔÂ·ÝºÍ´ó¼ÒÕýÊ½¼ûÃæ¡£ÔÚ¹ýÈ¥Ò»Äê¶àÊ±¼äÀï£¬ÎÊ½çM9ÀÛ¼Æ´ó¶¨Í»ÆÆ50ÍòÁ¾£¬Á¬Ðø9¸öÔÂ²õÁªÖÐ¹úÊÐ³¡50ÍòÔªÒÔÉÏºÀ»ª³µÐÍÔÂ¶ÈÏú¹Ú£¬³¬Ô½ÁËBBAµÈ´«Í³Í¬¼ÛÎ»³µÐÍ£¬´´ÔìÁËµ±Ö®ÎÞÀ¢µÄ¹ú²úºÀ»ª¡°ÏúÁ¿Ææ¼£¡±¡£
×îÖØÒªµÄÊÇ£¬ÎÊ½çM9µÄÍâ¹ÛºÍ×ÛºÏ¼¼ÊõÊµÁ¦£¬ÒÑ¾µÃµ½ÁËÕû¸öÊÐ³¡ºÍÏû·ÑÕß¸ß¶ÈÈÏ¿É¡£ÄÇÃ´È«Ãæ¼Ì³ÐÕâÒ»ÊµÁ¦µÄÎÊ½çM8£¬ÊÛ¼Û¸ü¼Ó±ãÒË£¬ÏàÐÅ¼´±ãÃæ¶ÔÒ»ÖÚ¹ú²úÐÂ³µ¾ºÆ·£¬Ò»ÑùÒ²ÄÜÑÓÐøM9µÄÏúÁ¿»Ô»Í£¬´ïµ½ÐÂ¸ß¶È£¬´ó¼Ò¾õµÃÄØ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â