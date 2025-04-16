小艺搜歌+快慢思考融合，问界M8的车载小艺还有哪些隐藏技能？

4月16日，鸿蒙智行新品发布会如期举行，多款“王牌新品”接踵而至，里面就包括了家庭智慧旗舰 SUV――问界M8。新车携鸿蒙智能座舱、问界M9同款百万像素智慧投影大灯、华为乾最新最强高阶智驾登场，被誉为“全能车王”。更重要的是，车载智慧助手小艺在问界M8上以持续领先的语音交互能力为用户带来了极为出色的智能座舱智慧体验。

一直以来，车载智慧助手小艺凭借便捷车控、方言自由说等领先的语音能力，备受用户的喜爱与认可。此次，小艺的智慧能力迎来了又一轮的升级，基于盘古与DeepSeek双模型加持，其不仅带来了更加极致的语音体验，还支持自适应快慢思考和专属个性服务，更多实用且贴心的技能将全面提升用车体验，让用户畅享智慧车生活。

小艺搜歌，更懂你的搜歌方式

全家自驾出游的路上肯定少不了音乐的陪伴，除了我们歌单中的流行音乐，车上老人或孩子也想听听自己喜欢的歌曲，但却因为不知道歌名而苦恼。

基于大模型的深度学习能力，全新升级的小艺具备基于自然语言理解的搜歌能力，你只需对它说出歌词片段、歌曲线索等模糊描述，小艺就能精准匹配音乐资源。车上老人可以对小艺说：请播放“跑马溜溜的山上”,小艺就能够精准定位该歌词片段来自《康定情歌》，并打开华为音乐播放该歌曲。毫不费力，想听就听，再也不怕只记得歌词却想不起歌名的情况发生了。

也就是说，小艺拥有更懂你的搜歌方式，即便模糊描述也能精准匹配音乐资源，无论是年轻人喜欢的流行歌曲、中老年人喜欢的经典歌曲，还是孩子喜欢的童谣，小艺都满足你的兴致。

自适应快慢思考，思考更拟人

车载智慧助手小艺依托华为盘古与DeepSeek的融合架构，能够自适应“慢思考”与“快思考”，简单来说就是，思考方式更拟人了。

首先是“快思考”模式，当我们对小艺说出“打开车窗”、“导航回家”等明确指令时，小艺便会极速响应，秒速完成指令解析并执行，又或者是“打开座椅按摩、播放收藏歌单”，小艺也可同步启动多项功能，无需重复唤醒。

当用户提出开放式或复杂需求时，小艺将进入“慢思考”模式。如让车载小艺帮我们规划一个“重庆两个人五天四晚3000元预算的出游规划”，小艺就会开启深度思考模式，在经过严谨细致的深度思考后，便能给出一份从时间安排、交通方式，到住宿、特色美食打卡、必去景点的一份高质量出游规划，再也不用再费时费力地做旅行攻略啦!而且，这一过程中，对话框会显示“深度思考”的动效提示，我们能直观感受到小艺的“思考状态”，这种“拟人化交互”无疑大大增强了对话的真实性。

小艺一路聊，方言自由说

驾车出行时，我们往往会对车窗外高大的山脉、蜿蜒的河流、标志性的建筑地标等产生兴趣，想要用手机进行查询却不能及时获取对应信息。车载小艺会基于实时的地理位置状态，结合大模型与联网检索能力化身“城市文化传播大使”，满足我们对沿途风光的好奇心。

例如自驾时发现一片旖旎的湖泊，可直接问小艺“右边的湖是什么湖”、“介绍下右边这座湖的历史背景”，小艺就会像随行的导游一般为你讲解，或者你还可以问“从重庆到云南自驾，途经服务区有哪些充电站？”，小艺会给你推荐路线并列出沿途充电点。

为更好地满足不同用户的交流习惯，小艺支持方言自由说。在大模型的加持下，小艺支持四川话、广东话、河南话、山东话等10种方言和普通话混说，不太擅长说普通话的人群也能与小艺愉快畅聊。

小艺用车专家，行车更安心

对新手司机来说，在驾车出游、保养检修、娱乐体验等用车场景中，因为缺乏操作引导与帮助，往往表现出无从适应与不知所措。大模型加持的小艺，学习了的海量专业用车知识，无论是仪表上各种状态的图标、鸿蒙智行车型的参数规格、广泛的保养检修信息等，小艺都能给到全面、专业、实用的答复，对新手司机来说非常友好。

例如当仪表盘上亮起陌生的图标时，我们也不必紧张，直接问车载小艺“小艺小艺，仪表上有一辆车带两个小尾巴和一个OFF是什么意思？”，小艺马上会回答。

对了，车载智慧助手小艺还实现了极高的定制化能力，我们可以根据个人的喜好和实际需求，自由 DIY个性且有趣的智慧场景，例如自由组合空调温度、窗户开关、音量大小等，打造专属的座舱场景。

结语

总的来说，拥有 DeepSeeK与盘古大模型加持的全新车载小艺，解锁了更多实用、贴心且智慧的技能，让问界M8有着领先一代的语音交互体验以及类人般的深度思考能力，给你前所未有的AI智慧出行体验。

下班开车回家时，你可以对小艺说“关闭车窗， 打开空调，调到23度，打开音乐，导航回家”;长途出游时，查路线、打开座椅按摩、放儿歌一句话就能搞定，就像全家人的移动智慧“客厅”，轻松满足全家老小的需求。

毫无疑问，汽车已经成为家庭、办公室之外的第三生活空间，智能座舱则汽车产业下半场竞争中绕不过的话题，很显然，车载小艺已经走在了行业前列，持续引领智慧车生活新常态。有问题，随时随地问问小艺!