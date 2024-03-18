ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æû³µÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

2024-03-18 17:28:17 ×÷Õß£ºÖªº®

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ×Ô2024¿ªÄêÒÔÀ´£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µÐÐÒµ¡°ÌÔÌ­Èü¡±¼Ó¾ç£¬´ÓÍþÂíµ½¸ßºÏ£¬º®Æø²»¶Ï´«µÝµ½²¿·ÖÊµÁ¦±¡ÈõµÄ³µÆóÉíÉÏ¡£ÆäÖÐ£¬ÔÚ¹ØÓÚ¡°ÏÂÒ»¸ö»áÊÇË­¡±µÄÒÉÎÊÖÐ£¬ÄÄß¸Æû³µ±»ÈË·´¸´Ìá¼°¡£

  ÄÄß¸Æû³µ½ñÄê¹ýµÃ²¢²»ÀíÏë£¬ÁªºÏ´´Ê¼ÈË¡¢CEOÕÅÓÂÆµÆµÔÚÎ¢²©·¢Éù£¬È´Ò²Ê¼ÖÕÎÞ¼ÃÓÚÊÂ¡£½ñÄê2ÔÂµ×£¬Ã½ÌåÆØ¹âÄÄß¸Æû³µÍÆ³Ù·¢¶¯Ô±¹¤ÄêÖÕ½±£¬ÕÅÓÂ¶ÔÍâ¹«¿ª³ÐÈÏ²¢±íÊ¾£º¡°ÓÐ±ØÒª°Ñº®Æø´«µÝµ½Ã¿Ò»¸öÈËÁË¡£¡±

  Ëæºó£¬ÓÖÓÐÃ½ÌåÆØ¹â£¬Î»ÓÚ¹ãÎ÷ÄÏÄþµÄÄÄß¸Æû³µ¹¤³§ÒÑ¾­Í£²ú°ë¸ö¶àÔÂ£¬Í¬Ê±ÄÄß¸ÎªÁËÏò¹©Ó¦ÉÌ½»¸¶»õ¿î£¬ÒÔµÍÓÚ³ö³§Ö¸µ¼¼Û5-6ÍòÔª¼Û¸ñ½øÐÐµÖÕ®¡£¶Ô´Ë£¬ÕÅÓÂÒ²ÔÙ¶È»ØÓ¦£º¡°ÄÏÄþ¹¤³§ÊÇ³ö¿Ú»ùµØ£¬ÆäÖÐ½ñÄêÓÐ5ÖÁ6ÍòÌ¨Ì×KD¼þµÄ³ö¿ÚÈÎÎñ¡£¡±

  ¡°ËµÎÒÃÇÓÐºÜ±ãÒËµÄ³µÒª´¦Àí£¬¼Û¸ñÌ«¸øÁ¦ÁË£¬ÕâÃ´±ãÒËµÄ³µ£¬Çë¸øÎÒÀ´Ò»ÍòÌ¨¡£¡±

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ËäÈ»ÕÅÓÂµÄ±ÙÒ¥À´µÄ¼°Ê±ÓÖÓÐÁ¦£¬¸øÁËÄÄß¸³µÖ÷ºÜ´óÐÅÐÄ£¬µ«ÈÔ²»¿É·ñÈÏµÄÊÇ£¬Ö»Íê³É2023È«ÄêÏúÁ¿Ä¿±êÒ»°ë£¬²¢ÇÒÔÚ24Äê1-2ÔÂ·Ý½öÀÛ¼ÆÂô³öÔ¼1.6WÌ¨£¬ÏúÁ¿Í¬±È±©½µ40%µÄÄÄß¸Æû³µ£¬ÕýÔÚÃæÁÙ×î¼èÄÑµÄÔö³¤À§¾³¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ¶øÄÜ·ñ»ØÓ¦ÕâÒ»ÇÐµÄÖÊÒÉ£¬ºËÐÄ¹Ø¼üÊÇ4ÔÂ·Ý¼´½«ÉÏÊÐµÄÄÄß¸ÐÂ³µL£¬ËüµÄ¶¨Î»Ê®·Ö½Ó½üÀíÏëL7Æ½Ìæ£¬Ö±½Ó¾ºÆ·ÎªÍ¬Ò»ÌÝ¶ÓÖÐµÄÁãÅÜC10¡£

  »»¾ä»°Ëµ£¬ÄÄß¸LÐÂ³µµÄÏúÁ¿³É¹¦Óë·ñ£¬»òÐíºÜ´óÒâÒåÉÏ½«¾ö¶¨ÄÄß¸Æû³µÔÚÉúËÀÊ®×ÖÂ·¿Ú´¦µÄ×ªÏò¡£

  ÄÇÃ´£¬Õâ¿î³µ±íÏÖÈçºÎÄØ£¿ÕÅÓÂ³ÆÊÇÍ¬¼ÛÎ»¶ÀÒ»¼ÒµÄ¡°¾í¡±¡£

  ±ùÏä²ÊµçÉ³·¢£¬´óµç³Ø±êÅäÀ­Âú

  ÕÅÓÂ³Æ£ºÄÄß¸L½«´îÔØ¡°±ùÏä²ÊµçÉ³·¢¡±Èý´ó¼þ£¬Ã¿Ò»¼þ¶¼±È±ðÈËÇ¿Ò»Ð©¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  Ê×ÏÈ£¬¡°±ùÏä¡±´ø¶ÀÁ¢Ñ¹Ëõ»úË«¿ªÃÅÉè¼Æ£¬×îµÍÖÆÀäÎÂ¶È-6¡æ¡£Ä¿Ç°³µÔØ±ùÏäÓÐ°ëµ¼ÌåºÍÑ¹Ëõ»úÁ½ÖÖ£¬Ç°Õß³É±¾µÍ£¬ÎÞ·¨ÖÆÀäµ½Áã¶ÈÒÔÏÂ;ºóÕßÍ¨³£´îÔØµ½¸ß¶Ë³µÐÍµ±ÖÐ£¬³É±¾¸ß£¬ÄÜÖÆ±ù£¬ÖÆÀäÐ§ÂÊ¸ß£¬Ìå»ý´ó¡£Õâ´ÎÄÄß¸L²ÉÓÃºóÕß¿´Æë30Íò¼¶ÀíÏëºÀ»ª³µÐÍ£¬¿ÉÎ½ÊÇÏÂÁËÖØ±¾;

  Æä´Î£¬¡°²Êµç¡±²ÉÓÃ15.6Ó¢´çË«ÁªÆÁÉè¼Æ£¬Í¬ÑùÓëÀíÏëLÏµ³µÐÍ²¼¾ÖÏàËÆ£¬ÆÁÄ»´ó£¬¸±¼ÝÍ¬Ñù¿´µÃË¬;

  ×îºó£¬¡°É³·¢¡±Ö¸¸±¼Ý×ùÒÎÖ§³ÖÁãÖØÁ¦£¬²¢ÇÒ°üº¬8µã°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬³Ë×øÊæÊÊÐÔÀ­Âú¡£

  ÕÅÓÂ¶Ô´Ë±íÊ¾£º¡°¸úÓÑÉÌ±ÈÆðÀ´£¬Õâ¸ö¼ÛÎ»Èý´ó¼þÈ«ÅäÆëµÄÎÒÃÇ¶ÀÒ»¼Ò¡£¡±¿´µÃ³öÀ´£¬ÄÄß¸L²»À¢ÊÇÀíÏëL7µÄÆ½Ìæ£¬Í¬ÑùÊµÏÖÁËÓÃÒ»°ë¼Û¸ñÂòÏàÍ¬µÄÌåÑé¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ¸üÖµµÃÒ»ÌáÊÇ£¬ÔÚÕÅÓÂÔçÏÈµÄ±¬ÁÏÖÐ£¬Ëû»¹Í¸Â¶ÄÄß¸LÔö³Ì°æÈ«Ïµ±êÅä40.27¶ÈÄþµÂ´óµç³Ø£¬¶ÑÁÏÖ±½ÓÀ­µ½¶¥£¬¼¸ºõÓëÀíÏëLÏµµç³ØÈÝÁ¿×·Æ½¡£

  ÄÄß¸LÊÇÄÄß¸Ê×¿îÖÐ´óÐÍSUV£¬Õû³µ³ß´ç4770x1900x1660mm£¬Öá¾à2810mm£¬Íâ¹ÛÔìÐÍ¿áËÆÎµÀ´ES6£¬ÄÚÊÎÉè¼ÆÒ²ºÜÏñÀíÏë£¬³ýÁËÈý´ó¼þÒÔÍâ£¬´¦´¦¿É¼ûÕæÆ¤°ü¹ü£¬×ùÒÎÁâÐÎÎÆÂ·ÕÃÏÔºÀ»ª£¬ºóÅÅ»¹³ö³§Åä±¸Ð¡×À°å£¬ÊôÓÚ¸÷·½Ãæ¶¼À­ÂúµÄ´æÔÚ¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ¶¯Á¦·½Ãæ£¬Ôö³Ì°æ´îÔØ1.5LÔö³ÌÆ÷;´¿µç°æ´îÔØ·åÖµ¹¦ÂÊ170kwÓÀ´ÅÍ¬²½µ¥µç»ú£¬´îÅä69.04¶ÈÄþµÂÊ±´úÉñÐÐ³¬³äµç³Ø£¬Ö§³Ö800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬×î´ó³äµç±¶ÂÊ4C£¬³äµç10·ÖÖÓÐøº½¿ÉÔö¼Ó400¹«Àï£¬³äµçËÙ¶È¿´ÆëÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶Ó¡£

  Ã»ÓÐ×î¾í£¬Ö»ÓÐ¸ü¾í¡£

  Ç°¶ÎÊ±¼ä£¬ÁãÅÜC10µÄÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÓÃ13.58-16.58ÍòÔªµÄÕðº³¼Û¸ñÇø¼äÎüÒýÁËËùÓÐÈËµÄ¹Ø×¢Ä¿¹â¡£Ö®ºó£¬×÷Îªµ±Ö®ÎÞÀ¢µÄÐÐÒµ¾ÞÍ·£¬±ÈÑÇµÏËÎºÍÌÆ¸üÊÇÒÔ¡°ÈÙÒ«°æ¡±½µ¼ÛÔöÅä£¬°ÑÊÐ³¡¾ºÕùÔÙ´ÎÀ­ÉÏÐÂÁÒ¶È¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ×÷Îª¶Ô±È£¬ÄÄß¸LÓëÕâÐ©¶ÔÊÖÔÚ³ß´ç¡¢Æ·ÅÆ¡¢Íâ¹ÛµÈ·½Ãæ¶¼²î²»¶à£¬Èç¹ûÕæÈçÕÅÓÂËù½²£¬ºËÐÄ×ßÁ¿³µÐÍÔö³Ì°æÈ«Ïµ±êÅä40¶È´óµç³Ø£¬²¢ÇÒÄÜ¹»½«ÊÛ¼Û½øÒ»²½½µµÍÖÁ15ÍòÔª×óÓÒ£¬ÄÇÃ´¶Ô±ÈÍ¬¼ÛÎ»ÁãÅÜ¡¢ÉîÀ¶µÄ²»µ½30¶Èµç³Ø°ü£¬È·ÊµÔÚÐøº½µÈ·½ÃæÃ÷ÏÔÁìÏÈ¡£

  ±Ï¾¹ÄþµÂÊ±´ú×÷ÎªÄÄß¸Æû³µµÄ¹É¶«Ö®Ò»£¬ÔÚµç³Ø³É±¾Õâ¿é±ØÈ»±È¶ÔÊÖÓÐ×ÅÌìÈ»ÓÅÊÆ¡£

Í£²ú¡¢µ¹±Õ£¿ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±£¬ÕÅÓÂ»í³öÈ¥ÁË£¡

  ÔÙ¼ÓÉÏæÇÃÀºÀ»ª¸ß¶Ë³µÐÍµÄ¡°±ùÏä²ÊµçÉ³·¢¡±£¬ÄÇÃ´ÄÄß¸LÎ´±ØÃ»ÓÐ³ÉÎª¡°±¬¿î¡±µÄ×ÊÖÊ¡£Èç¹ûÄÄß¸LÂôµÃºÃ£¬ÄÇÃ´ÏàÐÅÍâ½ç¹ØÓÚÄÄß¸Æ·ÅÆµÄÒ»ÏµÁÐ´«ÎÅÒ²»áËæÖ®ÑÌÏûÔÆÉ¢¡£

  ËùÒÔ£¬ÈÃÎÒÃÇ¾²µÈ4ÔÂ·ÝÄÄß¸LµÄÉÏÊÐ£¬ÄÜ²»ÄÜ¡°´óÄÖ¡±20ÍòÔªÒÔÏÂÐÂÄÜÔ´ºìº££¬¾Í¿´ËüµÄ±íÏÖÁË¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Öªº®

×îÐÂ×ÊÑ¶

ÄÄß¸LÌôÕ½15Íò¼¶¡°¾íÍõ¡±

ÈÈÃÅÊÓÆµ

¸ú×ÅÌì¼«ÍøÒ»Æð¹äÉîÛÚÖÇ²©»á

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¡¾ÊÓÆµ¡¿¹þ†ªA80Ì½Ë÷°æÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼