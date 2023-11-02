新势力品牌十月销量齐头并进，理想首破4万，小鹏跻身2万俱乐部！

惨烈的第二轮价格战后，加上金九银十驱动下，整个10月份新势力品牌捷报连连，头部玩家愈发深入传统老玩家的销量腹地。

随着2023年进入尾声，新能源汽车市场都在奋力冲刺，锋芒毕露，距离2025年决赛圈越来越近，明年形势将会愈发明朗，也会是新势力与旧势力之间的决战之年。

理想

今年年初，理想CEO李想就放出话称，年内挑战「月交付4万辆」的里程碑。自从7月份理想销量首次突破3万辆之后，就没有人会怀疑4万辆的真实性了。

9月份，李想表示，若非亚运会物流影响以及产能问题，当月即可实现4万辆，同时将理想破4万辆的时间节点放在了11月份。随后，理想在9月底开始工厂改造提升产能。

从最新放出的10月交付辆来看，理想不仅没有吹牛，并提前完成交付破4万的目标，10月共交付40422辆，同比增长302.1%，当之无愧的新势力「销冠」，距离首次突破3万仅过去4个月。

与此同时，李想也在微博上展露了下一阶段的目标，在L系列三款车型已经达成4万辆里程碑后，接下来就要朝着5万辆前进，并且L7要实现月交付2万辆。

理想的首款纯电车型理想MEGA也发布了官图，虽然外观受到一定的争议，但是网上泄露的充电功率依然让新能源市场为其小小震撼了一下，5C电池+全域800V SiC平台仅需10分钟就能补电70kWh。

截止11月，理想已经累计交付28.5万辆，完成年终35万辆目标几乎是板上钉钉的事了。在如此迅猛的势头下，也传出消息称，理想给明年定下了交付80万辆，并且成为中国第一豪华品牌的目标。理想，真的要一飞冲天了。

小鹏

小鹏自从经历过年初的半死不活之后，借由小鹏G6的优秀表现起死回生，先后与大众和滴滴合作，如今小鹏已经真正地「活过来了」。

10月份，小鹏总共交付20002辆新车，创下单月交付量历史新高，同比增长292.12%，环比增长30.65%。背后最大的功臣依然是小鹏G6，单月交出8741辆的好成绩，占总销量的43.7%，也成为20-25万价位段最畅销的纯电SUV。

今年前十个月，小鹏累计交付10万辆，虽说完成年终目标20万辆已无可能，但活过来留在牌桌上就是好事。加上G6之后新款G9和P5的先后上市，同样提振品牌销量。

并且10月份小鹏还召开「1024科技日」，带来「智驾终极架构」XBrain、第五代智能座舱系统XOS天玑系统，以及XNGP的未来规划和一系列新技术等等，包括即将上市的下一款旗舰MPV小鹏X9。

重新找回自己节奏的小鹏，总算可以长舒一口气，小鹏CEO何小鹏也发博感慨「花了一年时间，从去年10月份最低点向上重新拉起，真的不容易」。重回2万辆俱乐部之后，在强大技术和新车型的支撑下，小鹏接下来要考虑的是如何改善产能向这3万辆冲击而去。

蔚来

自从7月份完成2万辆的「壮举」后，蔚来似乎有些“一蹶不振”，虽然李斌提出扩招销售人员至5000人，建成「每月锁单3万辆的销能体系」，但蔚来的销量并未保持。

最近几个月，蔚来销量回落，但好在交付势头依然维持在1.5万辆左右。十月份，蔚来交出的成绩单是16074辆，同比增长59.8%，环比增长2.77%，今年累计交付同比增长36.3%，交付了12.6万辆，这样的数据放在新势力御三家中也已经垫底了。

在「蔚来科技日上」，李斌透露称考虑推出小电池版本，以刺激销量增长。但对于蔚来而言，目前比较大的问题是「后继无车」，NT2.0平台车型尽出，整个2024年将不会有新车推出。

加上蔚来的新品牌阿尔卑斯最快也要24年年底推出，这对于瞬息万变的新能源市场而言，无疑是个不利的消息，这段时间就需要蔚来去做深远布局，否则未来新势力品牌很有可能变成理小蔚了。

除此之外，江淮转让合作工厂的生产资质和设备给蔚来，也掀起了小小的波澜。蔚来官方出面表示，双方合作密不可分，这件事不会对生产造成影响。而蔚来这样做的核心，无法是为了扫清政策红线障碍，吸纳国外资本以及品牌的合作。

但对于蔚来而言，如果平稳度过没有车型更替的空窗期，保持销量增长才是当下首要考虑的问题。

问界

10月份，要说新能源汽车市场最受关注的品牌，那一定非问界莫属，国庆期间不断刷新大定数据，最终停留在上市50天收获8万大定单。但交付量才是实实在在的真东西，因此外界格外关注问界10月份的销量数据。

最终，问界10月份共交付1.27万辆新车，其中问界M7交付1.05万辆，单月车型月交付破万，创下历史新高，也证明了大定单的含金量。不过，这也意味着问界M5的市场份额几乎都让给了M7，自相残杀的戏码终归未能幸免。

但问界当下的问题是，面对如此多的大定量，如何留住用户，才是关键。10月份的交付量，从一定程度上反映了问界的真实产能，加上8万的已有大定单，问界能否快速交付，关系到后续销量的坚挺与否。

对此，问界在10月份推出了200元/天，最高1万元的延迟交付补贴，以最大诚意挽留用户。同时赛力斯也在全力提升产能，有消息称，问界计划在接下来两个月分别突破月交付2万辆和3万辆。

同时，加上年底的问界超级旗舰M9即将登场，明年的问界无疑会向新势力头部品牌发起最猛烈的冲锋，三个月三级跳的壮举能否完成，我们拭目以待。

总结

除了这四个品牌之外，零跑也凭借自己的实力一跃挤进新势力品牌销量前三，阿维塔也在华为效应加持下销量获得巨大提升，可以说所有新势力品牌都稳步向好，朝着传统品牌突刺而去。

如果说今年的增长放在整个大环境而言，只是冰山一角，那么新势力的异军突起对于传统品牌的冲击则是大势所趋，趁着传统巨头仍在缓慢转型，明年对于新势力品牌而言，就是决胜负，抢占最后滩地的时刻。