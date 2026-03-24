2026年3月23日，在华为春季全场景新品发布会上，智界R7、新S7焕新上市，带来两款鲜活车色，升级896线双光路图像级激光雷达和全新鸿蒙ALPS健康座舱，并于当日开启全国交付，实现发布即交付;鸿蒙智行首款旗舰MPV智界V9正式亮相，展车将于4月下旬陆续抵达门店。

华为终端BG首席执行官何刚表示，智界双7凭借年轻时尚设计、越级智能配置、超强性能以及先锋态度，赢得了年轻人喜爱，累计交付量已突破15万辆。此次双7焕新发布即交付，是产销服一体化高效运营的进阶，确保用户第一时间享受时尚、活力、智能的出行新生活。

智界R7、新S7焕新登场，外观、内饰、安全实力全面进阶

智界双7外观颜色焕新升级，新增 “暗夜紫”与“活力橙”两款鲜活新色，共提供9种丰富车身颜色选择，搭配溜背造型设计，更具都市时尚感。智界R7在中汽研风阻测试中，以0.217的风阻系数刷新了专业检测机构认证的全球量产SUV最低纪录，在动感造型、宽敞空间与超长续航之间取得了完美平衡，树立新能源汽车空气动力学设计的新标杆。

座舱体验进一步升级，新增赤茶橘内饰，营造充满朝气且富有活力的驾乘氛围。智界双7焕新搭载全新鸿蒙ALPS健康座舱，新增MOFs抗菌滤芯与可吸附降解材料，持续吸附分解醛类有害物质和异味，打造“会呼吸”的健康座舱。配合超大空间、丰富储物空间、双零重力座椅等豪华舒适配置，为用户提供极致出行享受。

主动安全能力全面进阶，智界双7焕新升级智驾硬件，全系可选896线双光路图像级激光雷达，以首创双光路架构，广角纵览全局，长焦聚焦前向远距离细节，能够远距离识别小目标、低反射、及异形障碍物，时刻守护用户出行安全。同时，在华为乾智驾® ADS赋能下，智界双7为用户带来更便捷、更智能、更安心的驾乘体验。

全系采用华为巨鲸电池平台，纯电版最高可选100kWh大电池，看齐旗舰，超耐久用、超长续航、全维安全，让用户使用放心、安全，毫无顾虑。

驾控体验依旧出色，智界双7搭载华为途灵平台，用AI与软件能力将硬核机械素质发挥到极致，让驾乘者越开越好开、越开越爱开。

此外，专属刘亦菲泊车语音包、无麦K歌、车外语音控车、隔窗对讲等功能，让智趣体验触手可及，打造年轻人喜爱的智趣座驾。

智界V9实车首次亮相，官宣4月下旬展车到店

鸿蒙智行首款旗舰MPV智界V9实车正式亮相。发布会官宣展车将于4月下旬陆续进店。在外观设计上，智界V9融合了自然美学和智慧科技，通过简约纯净，兼具未来感的造型设计，以及辉光紫、深海蓝、雪域白、鎏金黑四种车身配色，满足不同高端用户的多元审美需求。内饰方面，鸿蒙ALPS健康座舱搭载UVC+MOFs抗菌滤芯、MOFs吸附降解材料、前后双负氧离子静态空气净化器等科技，并配备二排旋转座椅、太空舒躺模式、零重力座椅模式等豪华配置，实现健康安全与舒适奢华完美融合。此外，智界V9还将搭载途灵平台、双腔空气悬架及后轮转向系统，提升车辆的操控灵活性与行驶稳定性，真正做到了“大车也好开”。依托多项华为首发黑科技和颠覆性豪华配置，智界V9将重塑旗舰MPV价值新标杆。

智界始终勇于突破、不断向前，以用户需求为中心，为更多用户提供前沿科技成果与超越期待的出行体验。智界R7 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价25.98万元起;智界新S7 896线双光路图像级激光雷达配置，官方建议零售价23.98万元起。2026年5月7日前下定，智界R7可享至高64000元限时购车权益，智界新S7可享至高74000元限时购车权益。现已开启全国交付，用户可通过华为商城和鸿蒙智行APP下定。同时，鸿蒙智行首款旗舰MPV智界V9展车将于4月下旬陆续抵达门店，届时用户可进店品鉴。