ººÌÆËÎ¡¸ÈÙÒ«¡¹ÉÏÊÐ£¬±ÈÑÇµÏÅÏÆÊ·ÉÏ×îÁÒ¼Û¸ñÕ½£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÔÚ¹ýÈ¥µÄ24Ð¡Ê±ÄÚ£¬±ÈÑÇµÏÖ÷Ïú²úÆ·È«²¿ÉÏÐÂ¡¸ÈÙÒ«°æ¡¹£¬ÏÆÆðÐÂÒ»ÂÖÊ·ÉÏ×î¼¤ÁÒµÄ¼Û¸ñÕ½¡£
ººDM-iÈÙÒ«°æ£º16.98-22.58ÍòÔª;
ººEVÈÙÒ«°æ£º17.98-24.98ÍòÔª;
ÌÆDM-iÈÙÒ«°æ£º17.98-21.98ÍòÔª;
ËÎPLUS DM-iÈÙÒ«°æ£º12.98-16.98ÍòÔª;
ËÎPLUS EVÈÙÒ«°æ£º14.98ÍòÔª-18.98ÍòÔª;
º£±ªDM-iÈÙÒ«°æ£º14.98ÍòÔª-21.98ÍòÔª¡£
ÔÙ¼ÓÉÏ×îÔçÉÏÊÐµÄÇØPLUSÏµÁÐ¡¢ÇýÖð½¢05ÏµÁÐ¡¢ºÍº£ëàÏµÁÐ£¬±ÈÑÇµÏ»ù±¾Íê³ÉÁËº¸ÇÈëÃÅµ½ÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡Ö÷Á÷²úÆ·µÄ¡¸ÈÙÒ«¡¹ÉÏÐÂ¡£Ïà±ÈÓÚÈ¥Äê¡¸¹Ú¾ü°æ¡¹µÄ¡°ÓÍµçÍ¬¼Û¡±£¬½ñÄê¡¸ÈÙÒ«°æ¡¹¸ü½øÒ»²½£¬´ò³ö¡°µç±ÈÓÍµÍ¡±¿ÚºÅ£¬Õâ¶Ô´«Í³ºÏ×ÊÆ·ÅÆºÍÍ¬¼¶¶ÔÊÖÃÇÔì³ÉÁËÑÏÖØÐÔ´ò»÷¡£
ºÁ²»¿äÕÅµØËµ£¬Õâ¸ö2ÔÂ£¬ºÏ×ÊÆ·ÅÆÃÇµÄÌìÒ»ºÚµ½µ×......
½µ¼Û+ÔöÅä£¬±ÈÑÇµÏ¾ºÕùÁ¦ÀÂú
ºººÍÌÆ£¬×÷Îª±ÈÑÇµÏ20ÍòÔª¼¶±ðµÄµ±¼Ò»¨µ©£¬¼ç¸º×Å×îÖØÒªµÄÏúÁ¿Ê¹Ãü¡£ÐÂ¿îÈÙÒ«°æÑÓÐøÁËÒÔÍù¾µäÄÍ¿´µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬¶ÔÏ¸½Ú½øÒ»²½¾«µñÏ¸×Á¡£ºËÐÄÌáÉýÒÀÈ»ÊÇ×ù²Õ²¿·Ö£¬ÐÂÔö×¨Êô10µãÊ½SPA¼¶°´Ä¦×ùÒÎ¡¢50WÎÞÏß³äµç¡¢ºó±¸Ïä220VµçÔ´¡¢ÖÇÄÜÏã·ÕµÈÖÚ¶àÊæÊÊÐÔÅäÖÃ£¬È«ÃæÉý¼¶ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100£¬ÏµÍ³¸üÁ÷³©£¬¹¦ÄÜ¸ü·á¸»¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ººEVÈÙÒ«°æ»¹ÊÇÊ×¸ö´îÔØ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±DiPilot 100Æ½Ì¨µÄ³µÐÍ£¬Ö§³Ö¸²¸ÇÈ«¹ú¸ßËÙ¼°³ÇÊÐ¿ìËÙÂ·µÄ¸ß¿ìÁìº½NOA¡¢AVP´ú¿Í²´³µµÈ¹¦ÄÜ£¬ÔÆéý-Cµ×ÅÌºóÐø¿ÉÉý¼¶Ô¤Ãé¹¦ÄÜ¡£
¶Ô±È2023¿îºººÍÌÆ¹Ú¾ü°æ¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û£¬24¿îÈÙÒ«°æ×î¸ß½µ¼Û·ù¶È¸ß´ï4ÍòÔª£¬×öµ½½µ¼ÛÔöÅäµÄÍ¬Ê±£¬ÔÚ×ÛºÏ²úÆ·Á¦·½Ãæ³¬Ô½¿ÃÀÈð¡¢ÅÁÈøÌØ¡¢Í¾¹ÛL¡¢CR-VµÈÀúÊ·³è¶ù£¬²¢ÇÒ¼Û¸ñ¸üµÍ£¬µçÇý¶¯Æ·ÖÊ¸ü¼Ñ¡£
¶øÔÚÆäËû³µÐÍÉÏ£¬±ÈÑÇµÏÍ³Ò»×öµ½ÁË½µ¼ÛÔöÅä¡£º£ëàÏµÁÐ½«ºóÅ¤Á¦ÁºÐü¼ÜÉý¼¶ÎªËÄÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü¡¢ÐÂËÎPLUSÐÂÔöË«15WÎÞÏß³äµç¡¢InfinityºÀ»ªÒôÏì(10ÑïÉùÆ÷)¡¢º£ÑóÖ®ÐÄµç×Óµ²¸Ë¡¢Ò»ÌåÊ½³¬¸Ð×ùÒÎµÈµÈ¡£
ºÀ»ªÊæÊÊÌåÑé½ø½×£¬ÓÃ»§¹ºÂòÃÅ¼÷ÔÙ½µµÍ£¬±ÈÑÇµÏ¡¸ÈÙÒ«°æ¡¹ÒÑÈ»´òÏì2024Äê×î²Ð¿áµÄÆû³µÊÐ³¡ÌÔÌÈü¡£
¸ú²»¸ú£¿²»£¬±ØÐë¸ú!
´ËÇ°£¬±ÈÑÇµÏÇØPLUS¡¢ÇýÖð½¢05ÈÙÒ«°æµÄÉÏÊÐÒÑ´ø¶¯ÄÄß¸Æû³µ¡¢¶«·çÈÕ²úµÈ³µÆóÏà¼Ì¼ÓÈëÐÂÒ»ÂÖ¼Û¸ñÕ½¡£
ÀýÈç¶«·çÈÕ²ú²¿·Ö¾ÏúÉÌ´ò³ö¡°ÓÍ±ÈµçÎÈ£¬¸ü±ÈµçµÍ¡±µÄ¿ÚºÅ£¬²¢½«ÐùÒÝ¾µä¿îÊÛ¼ÛÀµÍÖÁ6.98ÍòÔªÆð;ÄÄß¸Æû³µ¶à¿îÖ÷Á¦³µÐÍÈ«Ïµ½µ¼Û£¬ÆäÖÐÄÄß¸XÈ«Ïµ½µ¼Û22000Ôª£¬ÄÄß¸AYAÈ«Ïµ½µ¼Û8000Ôª£¬ÄÄß¸SÈ«Ïµ½µ¼Û5000Ôª;ÎåÁâÐÇ¹â¡¢¼ªÀûµÛºÀ¡¢³¤°²ÆôÔ´µÈµÚÒ»Ê±¼ä¸ú½ø£¬ÁãÅÜ¸üÊÇ»Ø»÷¡°²»¹»¾í¡±¡£
ÏÖÔÚ£¬Ëæ×Åºº¡¢ÌÆ¡¢ËÎµÈÈÙÒ«°æµÄÉÏÊÐ£¬Ò²ÔÙ´Î´Ì¼¤ÁËÍ¬¼¶Ö±½Ó¾ºÕù¶ÔÊÖÃÇ£¬ÀýÈç³¤°²ÉîÀ¶Æ·ÅÆÐû²¼SL03ºÍS7ÏµÁÐÈ«ÏµÏÞÊ±ÓÅ»ÝÒ»ÍòÔª£¬½«¼Û¸ñºÍÅäÖÃÀµ½ºÍËÎPLUSÈÙÒ«°æÍ¬µÈË®×¼¡£
2024Äê£¬×¢¶¨ÊÇ¹úÄÚÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡×î¾íµÄÒ»Äê£¬ÁÒ¶ÈÖ®¸ß³¬ºõËùÓÐÈËµÄÏëÏó¡£±ÈÑÇµÏ×÷ÎªÈ¥ÄêÈ«ÇòÐÂÄÜÔ´Æû³µÏú¹Ú£¬ÆäÒ»¾ÙÒ»¶¯ËùÒý·¢µÄºûµûÐ§Ó¦£¬×ãÒÔÉ¿¶¯Õû¸öÌ«Æ½Ñó¡£
¶ÔÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÆ·ÅÆ¶øÑÔ£¬2024ÊÇ¹ØÃÅÖ®Äê£¬ÄÜ¹»ÍçÇ¿ÁôÔÚÅÆ×ÀÉÏ²ÅÓÐÎ´À´;¶ø¶ÔÓÚ´«Í³ºÏ×ÊÈ¼ÓÍÆ·ÅÆÀ´Ëµ£¬2024¸üÊÇ²Ð¿áÓÖÑªÐÈµÄÉúËÀÖ®Äê£¬ÊÇËÀÊÇ»îÓÐÊ±ÓÉ²»µÃ×Ô¼ºËµÁËËã¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â