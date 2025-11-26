ÎµÀ´Èý¼¾¶È¿÷Ëð34.8ÒÚÔª£¬Àî±óµÄ¡°Ó¯ÀûÉúËÀ¿¼¡±¼´½«½»¾í£¡
Èý¼¾¶ÈÓªÊÕ217.9ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤16.7%£¬´´ÏÂÀúÊ·ÐÂ¸ß;¾µ÷Õûºó¾»¿÷Ëð34.8ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÊÕÕ31.2%£¬»·±ÈÏÂ½µ30.3%¡£¡ª¡ªÕâÊÇÎµÀ´½»³öµÄ2025ÄêµÚÈý¼¾¶È²ÆÎñ³É¼¨µ¥¡£
Ôø¾Ã¿¸ö¼¾¶È¿÷ËðÔ¼50ÒÚÔªµÄÎµÀ´£¬Èç½ñÀëÓ¯¿÷Æ½ºâµãÖ»ÓÐ¡°Ò»²½Ö®Ò£¡±¡£Àî±óÔÚ²Æ±¨µç»°»áÒéÉÏÃ÷È·Éè¶¨ÁË½ÓÏÂÀ´ËÄ¼¾¶ÈÄ¿±ê£º½»¸¶12ÍòÖÁ12.5ÍòÁ¾³µ£¬ÓªÊÕ327.6ÒÚÔªÖÁ340.4ÒÚÔª£¬²¢ÊµÏÖ¹«Ë¾³ÉÁ¢Ê®ÄêÀ´µÄÊ×´Î¼¾¶ÈÓ¯Àû¡£
ÄÇÃ´£¬ËûÄÜ×öµ½Âð£¿
¶àÏîÊý¾Ý´´ÎµÀ´ÀúÊ·×î¸ßÖµ
ÔÚÀî±ó¶à´Î¶¨µ÷¡°ËÄ¼¾¶ÈÓ¯Àû¡±µÄÉúËÀ¿¼Ç°Ò¹£¬ÎµÀ´·¢²¼µÚÈý¼¾¶È²Æ±¨±ãÏÔµÃÓÈÎªÖØÒª£¬Ò»¾·¢²¼Ö±½ÓµÇÉÏ»¥ÁªÍøÈÈËÑ£¬ÊÜµ½ÁËÒµÄÚÒµÍâµÄ´óÃæ»ý»ý¼«¹Ø×¢¡£
´ÓÊý¾ÝÉÏÀ´¿´£¬ÕâÊÇÒ»·ÝÎµÀ´¡°Ê·ÉÏ×îºÃ¿´¡±µÄ²Æ±¨¡£Èý¼¾¶ÈÎµÀ´½»¸¶³µÁ¾´ï87071Ì¨£¬Í¬±ÈÔö³¤40.8%£¬»·±ÈÔö³¤20.8%£¬´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß;Èý¼¾¶ÈÓªÊÕ´ï217.9ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤16.7%£¬»·±ÈÔö³¤14.7%£¬´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß;Èý¼¾¶È×ÛºÏÃ«ÀûÂÊ´ï13.9%£¬´´ÈýÄêÀ´ÐÂ¸ß;Èý¼¾¶ÈÕû³µÃ«ÀûÂÊ14.7%£¬´´ÈýÄêÀ´ÐÂ¸ß¡£ÎµÀ´¹«Ë¾ÏÖ½ð´¢±¸Á÷367ÒÚÔª£¬»·±È´ó·ùÔö³¤½ö°ÙÒÚ£¬ÊµÏÖÕýÏò¾ÓªÐÔÏÖ½ðÁ÷ºÍ×ÔÓÉÏÖ½ðÁ÷¡£
ÎµÀ´·¢²¼ËÄ¼¾¶È½»¸¶Ö¸Òý120000ÖÁ125000Ì¨£¬Í¬±ÈÔö³¤65.1%ÖÁ72.0%£¬´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß¡£ÓªÊÕÖ¸Òý327.6ÒÚÔªÖÁ340.4ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤66.3%ÖÁ72.8%£¬´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß¡£
¸üÖµµÃ¹Ø×¢µÄÊÇ£¬ÎµÀ´Èý¼¾¶ÈÑÐ·¢·ÑÓÃ½µÖÁ23.91ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÏÂ½µ28%£¬»·±ÈÏÂ½µ20.5%£¬ÏúÊÛ¼°ÐÐÕþ·ÑÓÃÒ²µÃµ½ÓÐÐ§¿ØÖÆ£¬±íÃ÷ÎµÀ´ÕýÔÚ¡°Å¡½ôÃ¿Ò»¿Å³É±¾¹ÜÀíµÄÂÝË¿¡±¡£
´ÓÏúÁ¿µ½ÓªÊÕ£¬´ÓÃ«Àûµ½ÏÖ½ð´¢±¸£¬ÕâÃ´¶àµÄ¡¸´´ÀúÊ·ÐÂ¸ß¡¹£¬ÎÞÒÉÏòÍâ½ç´«µÝ³öÒ»¸öÃ÷ÏÔµÄ»ý¼«ÐÅºÅ£ºÎµÀ´ÒÑ¾¶È¹ý×î¼èÄÑµÄÉú´æÊ±ÆÚ£¬ÕýÔÚÏòÉè¶¨ºÃµÄ¡°ËÄ¼¾¶ÈÓ¯Àû¡±Ä¿±ê´ó²½Âõ½ø£¬²¢ÇÒÏ£Íû·Ç³£´ó¡£
Àî±óËÄ¼¾¶ÈÄÚ½«ÈçºÎ½»¾í£¿
ÔÚÈý¼¾¶È²Æ±¨µç»°»áÒéÉÏ£¬Ãæ¶Ô¡°ËÄ¼¾¶ÈÔ¤ÆÚ½»¸¶Á¿Ä¿±ê´Ó15ÍòÌ¨ÏÂ½µÖÁ12¡«12.5ÍòÌ¨¡±µÄÎÊÌâÊ±£¬Àî±óÌ¹ÑÔÖÃ»»²¹ÌùµÄÍËÆÂ¶ÔÕûÌåÊÐ³¡²úÉúÁËÓ°Ïì£¬µ«¡°ÊµÏÖµÚËÄ¼¾¶ÈÓ¯ÀûÎÒÃÇ»¹ÊÇÓÐÐÅÐÄµÄ£¬Í¬Ê±ÕâÒ²ÊÇÎÒÃÇµÄÄ¿±ê¡£¡±
Îª´Ë£¬Àî±óÉè¶¨ÁË·Ç³£Ã÷È·µÄÊµÏÖÂ·¾¶£¬¼´ËÄ¼¾¶È½»¸¶12¡«12.5ÍòÌ¨£¬Ã«ÀûÂÊÌáÉýÖÁ18%£¬ºÍÑÏ¸ñ¿ØÖÆ·ÑÓÃ¡£°´ÕÕ¡°ÏúÁ¿XÃ«ÀûÂÊ-·ÑÓÃ¡±µÄÓ¯Àû¹«Ê½¾«×¼Æ½ºâÈýÕßÖ®¼äµÄ¹ØÏµ¡£
Ê×ÏÈ£¬´ÓÈý¼¾¶È8.7ÍòÁ¾µ½ËÄ¼¾¶È½»¸¶12.5ÍòÁ¾µÄ½»¸¶Ä¿±ê£¬ÒâÎ¶×ÅÎµÀ´ÐèÒªÔÚ½ÓÏÂÀ´ÊµÏÖ44%µÄ»·±ÈÔö³¤¡£10ÔÂ·ÝÎµÀ´µÄÏúÁ¿ÒÑ¾´ïµ½4.04ÍòÌ¨£¬´´ÏÂµ¥ÔÂÐÂ¸ß£¬Õâ±íÃ÷ÔÚËÄ¼¾¶È²Æ±¨ÆÚÄÚ£¬ÎµÀ´ÐèÒªÖÁÉÙÎ¬³ÖÆ½¾ùÔÂÏúÁ¿4ÍòÌ¨×óÓÒµÄÊÐ³¡±íÏÖ¡£
Àî±óÔÚ¹ãÖÝ³µÕ¹µÄ×¨·ÃÖÐÌáµ½£¬Ä¿Ç°ES8µÄ²úÄÜÒÀÈ»´¦ÓÚÅÀÆÂ½×¶Î£¬Ä¿Ç°ÓÐ´óÁ¿¶©µ¥ÉÐÎ´¿ªÊ¼½»¸¶£¬12ÔÂµÄÔ¤¼Æ½»¸¶Á¿Îª1.5ÍòÁ¾¡£ÁíÍâ£¬°´ÕÕÔ¶¨¼Æ»®£¬ÎµÀ´½«ÔÚÃ÷ÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÆðÍÆ³öÁ½¿îÐÂ³µ£¬µÚÈý¼¾¶ÈÍÆ³öÒ»¿îÐÂ³µ¡£ËùÒÔ£¬½ÓÏÂÀ´µÄÖ÷Ïú³µÐÍÈÔÊÇÈ«ÐÂES8ºÍÀÖµÀL90Á½¿î´ó³µ¡£
Æä´Î£¬Ã«ÀûÂÊÌáÉý×÷ÎªÊµÏÖÓ¯ÀûµÄ¹Ø¼üÖ§Öù£¬Àî±óÔ¤¼ÆËÄ¼¾¶ÈÕû³µÃ«ÀûÂÊ½«½øÒ»²½ÌáÉýÖÁ18%£¬Õâ½«Ö÷ÒªÍ¨¹ý¸ßÃ«Àû³µÐÍÕ¼±ÈÌá¸ßÀ´ÊµÏÖ¡£ÎµÀ´CFOÇúÓñÍ¸Â¶³É£¬Ä¿Ç°È«ÐÂES8µÄÃ«ÀûÂÊÎª20%£¬5566³µÐÍÔÚ15%µ½20%Ö®¼ä£¬ÀÖµÀL90µÄÃ«ÀûÂÊÔÚ15%µ½20%Ö®¼ä¡£Í¨¹ý½«ÏúÊÛÖØÐÄ×ªÒÆµ½Ã«ÀûÂÊ¸ü¸ßµÄ´ó³µ£¬´Ó¶ø´ø¶¯¹«Ë¾µÄÕû³µÃ«ÀûÂÊÌáÉý¡£
Àî±ó±íÊ¾£¬Ô¤¼ÆÃ÷ÄêÎµÀ´½«ÓÐÎå¿î´ó³µÔÚÊÛ¡£°´ÕÕ´ËÇ°¹Ù·½¸ß²ãÃ÷È·±íÊ¾£¬5566³µÐÍ²»»áÔÚÃ÷ÄêÓÀ´¸Ä¿î»»´úµÈ¡£
×îºó£¬ÔÚ½µ±¾ÔöÐ§·½Ãæ£¬Àî±ó¼Æ»®½«ÑÐ·¢·ÑÓÃ¿ØÖÆÔÚ20-25ÒÚÔª/¼¾¶È£¬ÏúÊÛ¼°¹ÜÀí·ÑÓÃÕ¼±È¿ØÖÆÔÚ10%ÒÔÄÚ¡£´ÓµÚÈý¼¾¶ÈÑÐ·¢·ÑÓÃÒÑ½µÖÁ23.9ÒÚÔª£¬¿ÉÒÔ¿´³öÎµÀ´µÄ¡°½µ±¾ÔöÐ§¡±³É¹ûÏÔÖø¡£Àî±óÎªÊ¡ÏÂ¹ãÖÝ³µÕ¹3ÍòÔª²ÊÅÅ¡°¼Ó°à·Ñ¡±£¬Ç××Ô¸ÄÇ©º½°àµÄ¹ÊÊÂ£¬ÒÑ³ÉÎªÎµÀ´³É±¾¹Ü¿ØµÄ±êÖ¾ÐÔÊÂ¼þ¡£
²¼¾ÖÈ«Çò£¬ÊÛÂô¼¼Êõ
²»½ö½öÊÇÊµÏÖËÄ¼¾¶ÈÓ¯Àû£¬Àî±ó¸üÏëÍê³É¡°2026ÄêÕûÄêÓ¯Àû¡±µÄ¹Ø¼üÄ¿±ê¡£Îª´Ë£¬ÎµÀ´Ò²ÔÚ»ý¼«²¼¾ÖÈ«ÇòÊÐ³¡£¬²¢Í¨¹ý¡°¼¼ÊõºÏ×÷¡±µÈ·½Ê½ÍØÕ¹¶àÔª»¯ÓªÊÕ¡£
ÔÚ²Æ±¨µç»°»áÉÏ£¬Àî±ó±íÊ¾Ó©»ð³æ½«³ÉÎªÊ×¸öÍ¨¹ýºÏ×÷»ï°éÍØÕ¹º£ÍâÊÐ³¡µÄÆ·ÅÆ£¬²úÆ·»áÂ½Ðø½øÈëÅ·ÖÞ¡¢ÑÇÖÞ¡¢ÖÐ¶«ºÍÄÏÃÀµÈ¶à¸öµØÇø£¬È»ºóÊÇÀÖµÀÆ·ÅÆ£¬×îºó²ÅÊÇÎµÀ´Ö÷Æ·ÅÆ³µÐÍ¡£
Ò»·½Ãæ£¬Ó©»ð³æ±¾¾ÍÊÇÃæÏòÈ«Çò±ê×¼ºÍÊÐ³¡ÑÐ·¢µÄ³µÐÍ£¬Èç½ñÈ´ÒâÍâÊµÏÖÁË¡°Ç½Íâ¿ª»¨Ç½ÄÚÏã¡±µÄ±¬¿î×ËÌ¬£¬Î´À´´óÓÐÏ£Íû×öµ½È«Ãæ¿ª»¨¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬ÓëÇ°Ð©ÄêµÄ¡°Í·Ìú¡±²»Í¬£¬ÎµÀ´¸Ä±äÁË¼ûÐ§Âý¡¢³É±¾¹óµÄÅ·ÖÞÖ±ÓªÄ£Ê½£¬¸ÄÎªÓëµ±µØÁúÍ·¾ÏúÉÌºÏ×÷£¬ÓÃ×î¼òµ¥Ö±½ÓµÄ·½Ê½×î¿ì´ò¿ªÊÐ³¡¡£
ÁíÍâ£¬¾ÝÔçÏÈÃ½Ìå±¨µÀ£¬ÓÉÎµÀ´×ÔÑÐµÄ¸ß½×ÖÇÄÜÐ¾Æ¬ÉñçáNX9031ÒÑÆô¶¯¼¼Êõ¶ÔÍâÊÚÈ¨¡£Í¨¹ýÐ¾Æ¬ÊÚÈ¨µÈºÏ×÷£¬Ò²ÄÜ°ïÖúÎµÀ´¿ìËÙÆðÁ¿£¬Ìî²¹Ç°ÆÚºËÐÄ¼¼Êõ¾Þ¶îÑÐ·¢Í¶Èë£¬ÊµÏÖ¶àÔª»¯ÓªÊÕ£¬×îÖÕÖúÁ¦ÊµÏÖ¹«Ë¾Ó¯ÀûÄ¿±ê¡£
Àî±óÔø¾Ì¹ÑÔ£º¡°ÏÖÔÚºÜ¶àÓÃ»§ÈÏ¿ÉÎÒÃÇµÄ³µ¡¢·þÎñºÍ¼¼Êõ£¬²»ÂòÎÒÃÇ³µµÄÔÒòÖÁÉÙ30%-40%ÊÇÒòÎªµ£ÐÄÎµÀ´»á²»»áµ¹¡£¡±Òò´Ë£¬Ó¯Àû¶ÔÎµÀ´¶øÑÔ²»½öÊÇÒ»¸ö²ÆÎñÊý×Ö£¬¸üÊÇÓÃ»§ÐÅÐÄÓëÊÐ³¡ÐÅÈÎµÄ²©ÞÄ¡£¶øÏÖÔÚ£¬¿´À´ÎµÀ´¼´½«ÎªÕâ¸öÃÕµ×»®ÉÏÒ»¸öÔ²ÂúÃÀºÃµÄ´ð°¸¡£
