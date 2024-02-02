2024比亚迪王朝系列发力在即，元UP和秦L相继曝光！

极度内卷的2023年刚刚过去，但趋势并没有缓和的迹象，反而有着加剧的可能。要想在这样一场以价格为主导的贴身肉搏中脱颖而出，除了要有雄厚的实力之外，充足的弹药也是车企冲出重围的关键。目前占据新能源头部绝对地位的比亚迪，就准备在王朝系列全面发力，带来两款全新车型。

比亚迪元UP：e平台3.0首款A0级SUV

1月下旬，比亚迪官宣王朝系列元家族即将迎来全新车型元UP。最近，这款新车又曝光了全新的谍照。

从此前的工信部数据来看，元UP定位于元Pro和元Plus之间，将会采用比亚迪全新的先锋龙颜美学设计，配备封闭式前格栅。中央加入小篆字体的元LOGO，配合两侧狭长大灯组，层次感突出。

整车观感偏硬，颇有越野的元素。其中车侧通过两条线条勾勒出轮眉的轮廓，也使得整车更具肌肉感。

元UP尾部则是新能源车型中常见的贯穿式尾灯设计，整车三围4310/1830/1675mm，轴距达到2620mm，是一款妥妥的小型SUV车型。

从最新谍照来看，元UP配备一块超大尺寸的悬浮式中控屏以及全液晶仪表盘，同时保留了大量实用的物理按键，整车设计极具科技感，并且兼顾了实用性。同时方向盘采用与宋L相似的三幅式设计，只是中间的Logo变成了元。

核心配置方面，元UP将搭载由比亚迪生产的磷酸铁锂刀片电池，纯电续航里程将超过400km。同时搭载45度电池的版本也将提供301km的入门级别续航，与比亚迪海鸥的低配续航里程相同。动力方面，元UP将提供两种规格的电机，峰值功率分别为70kW和130kW。

目前比亚迪的主销产品分别是王朝网和海洋网两大系列，王朝的市场份额高于海洋。其中，元家族在售车型为元PLUS和元Pro两款车型，前者定位紧凑型SUV，后者定位小型SUV。不过，元PLUS是整个元家族的销量担当，全年累计交付31万辆，元Pro仅有1.1万辆。

元UP虽然定位介于两者之间，但总体看来还是要接过元Pro的衣钵，扛起销量大旗。毕竟元PLUS是e平台3.0首款紧凑型SUV车型，元UP就是这一平台下首款小型SUV，填补了比亚迪在A0级市场的空缺。

秦L：DM 5.0+CTB一体化车身

有数据统计，2023年，比亚迪汽车全年交付270.6万辆，同比增长50%，其中秦PLUS新能源、宋PLUS新能源、元PLUS销量分别位居前三，销量分别为43.4万辆、39.0万辆、31.0万辆，三款车型合计销量113.4万辆，占比亚迪汽车总销量41.9%。

在元UP谍照曝光之后，秦L的谍照紧随其后，而这也是王朝系列在今年准备打出的第二张牌，对于比亚迪而言是牵一发而动全身的一款重要车型。从官方图片来看，新车延续了王朝系列加速是设计，与宋L类似。

新车前脸采用大尺寸中网设计，原先秦PLUS上车头的银色饰板也在秦L中变成了亮黑色饰板，下方则拥有一个巨大开口，极具攻击性。相比秦PLUS更加注重家用而忽略了个性化的设计，秦L则更加强调运动感和时尚性，外观上给人眼前一亮的感觉。

同时秦L车身比例更加协调，采用溜背式的轿跑车身结构，视觉效果也比秦PLUS更加流畅。其他方面，新车取消传统门把手，采用隐藏式门把手，并且配备双五辐的V型轮圈。根据目前的信息，新车将定位中型轿车，以填补秦PLUS与汉之间的空白。

动力方面，有消息称秦L将会采用比亚迪的第五代DM混动技术，也就是DM 5.0。从专利信息来看，这项技术拥有两组行星齿轮，分别与两个电机相连接，支持两档调节，拥有尺寸小、成本低、模式切换快等特点。

秦L将会使用1.5L插混动力系统，并有望使用代号为P5的全新混动底盘，发动机排量为1498ml。拥有15.874kWh和10.08kWh两种电池可供选择，纯电续航里程分别为90km和60km。

除此之外，有传言称CTB一体化技术也有望上车，并将推出EV版本，拥有单电机和双电机两个版本。其中四驱版拥有前后两个电机，最大功率分别为150/230/380kW，单电机是最大功率为230kW。

作为王朝系列的重磅车型，秦L定价或将介于秦PLUS和宋L之间，最有可能从13万元起售。对于比亚迪而言，这样一款车型在2024年绝对有望让15万元左右的新能源市场面临洗牌，面对蜂拥而至的后来者们使出最强一击。