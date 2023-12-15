连续3个月交付3000辆，小鹏X9底气何在？

MPV领域一直被看作是新能源市场的下一个增长点，自主品牌接连入局，但不同于其他车型的是，纯电MPV始终无法迎来自己的发力时刻，销量与声量都落后混动MPV一个量级。如此背景下，小鹏推出全新旗舰MPV小鹏X9，在此前外界广泛不看好的情况下，甚至内部上调了新车的交付目标。

广州车展大放异彩

小鹏汽车今年的路走得并不平坦，上半年销量下滑严重甚至一度到了生死存亡时刻。结局如今大众皆已知晓，凭借小鹏G6的强势表现以及后续改款车型的推出，小鹏如愿起死回生，重回正轨。但早在小鹏G6上市之前，小鹏就已经规划好了小鹏X9未来的路。

今年5月份，何小鹏在朋友圈中写道，「除了G6，最近一直在打磨全新MPV――X9，我们会用这款产品打开“年轻态”MPV市场」。

彼时MPV市场仍由商务定位的燃油或混动MPV为主导，小鹏X9明牌打家庭定位，不被看好也属理所当然。更何况是尚未恢复元气的小鹏汽车， X9究竟能有几分胜算，谁也没有把握。

转机来自于今年11月份的广州车展，在那之前，小鹏公布小鹏X9的部分信息，与此同时，理想旗下的首款纯电MPV理想MEGA也提前曝光。双方给出的宣传话语分别是「打造下一代家的格局」与「重新定义纯电技术」，但让人感到意外的是，前者出自小鹏之口，后者来自理想。

作为小鹏第二款重家庭属性的车型，前一款小鹏G9上市之初表现并不好，甚至就和小鹏G6上市之前的情况如出一辙，没有人看好小鹏X9能够成功。

可在广州车展媒体日上，出乎所有人意料的是，小鹏X9的展台被围得水泄不通。「世界首款标配后轮转向的MPV」、「第三排电动放倒」等优势，吸引了大量目光。相比理想MEGA继续保留内饰的悬念，小鹏方面则加快宣发节奏，12月8日起，小鹏X9展车陆续到店，提供给消费者体验。

尽管目前小鹏仍未召开发布会，外界对于小鹏X9上市后能否起量表现出两极分化的态度，但小鹏汽车内部却将上调了小鹏X9的月交付目标，甚至喊出连续三个月交付3000辆的口号

小鹏的底气来自哪里

广州车展结束后，小鹏汽车能够如此自信，小鹏X9强大的产品力是关键。

在立项之处，小鹏内部就针对MPV车型的痛点进行了分析，其中最重要的一项就是大车的灵活性。经过调研，小鹏团队发现，像MPV这样的大型车，司机需要来回打方向盘，经常需要两把才能顺利掉头。

为了解决这个问题，小鹏X9所标配的主动后轮转向应运而生。作为一款三围达到5293/1988/1785mm的大型MPV，小鹏X9能够在街头巷尾灵活穿梭，主动后轮转向功不可没，转弯直径达到同级最小的10.8m，相比其他MPV车型更加灵活，不仅操控更灵敏，也提升了驾驶安全，减少车辆剐蹭、追尾等情况。

家庭定位的MPV，舒适性也是小鹏团队优先考虑的问题。

理想成功证明了「冰箱彩电大沙发」对于家庭用户的吸引力，小鹏X9在确立坐标系后，就能带来最佳舒适性。首先小鹏第二排座椅前方配备一块可调节倾斜角的21.4寸大屏，同时考虑到乘客需求，并没有完全将操控方式交给语音和手势，而是额外配备遥控器。

小鹏X9还提供两种不同配置，一款第二排配备航空级零重力座椅，另一款第二排带有一个过道，方便乘客进入第三排，将选择权交由用户，而不是替用户决定。

最重要的是，小鹏X9支持第三排电动躺倒，座椅收起后可以获得一个巨大的后备厢空间。但这并不意味着小鹏X9会牺牲第三排座椅的舒适性，小鹏同样为乘客提供了足以媲美头等舱的舒适空间。第三排座椅还支持电动靠背调节和电动头枕调节。

对于一向以技术能力示人的小鹏而言，小鹏X9最大的优势就是智能化。

在发布会上，小鹏就宣布，小鹏X9将首发XOS天玑智能座舱操作系统，搭载高通最新的8295芯片，采用5nm工艺制程打造，CPU算力较8155提升2.2倍达到200K DMIPS，GPU算力提升3.1倍，超过3000 GFLOPS，其中NPU的AI算力更是提升8倍至多，达到30TOPS。

在智能化感知最强的车机上，虽然小鹏没有透露更多细节，但在硬件上已经给到当下最强配置。并且在之前就广受褒奖的语音能力上，小鹏也进一步升级，小鹏X9的语音助手可识别前后6个音区，极大提升MPV用户的驾乘体验。

小鹏引以为傲的智驾系统，也在小鹏X9上迎来进化，基于扶摇架构2.0打造的X9具备XNGP能力，但不同的是，新车取消两个前向角雷达。小鹏表示，目前已经做到用软件取代硬件，也证明最新的XNGP将拥有更强感知能力。

随着全场景智驾的普及，小鹏X9这样的大型车不仅可以降低司机长时间驾驶带来的疲劳，也能一定程度上解决大车不好停车的困扰，全都交由自动泊车助手。

最后，小鹏X9就纯电场景中给出了自己的理解。之所以纯电MPV无法获得市场更多关注，续航与补能是关键。

为了解决这一问题，小鹏X9基于全域800V SiC高压平台开发，最快能够实现充电10分钟，最高增加续航里程300km，从30%充至80%仅需16分钟。

这些优势让小鹏X9得以在广州车展上脱颖而出，成功吸引到外界目光。尽管预售价格38.8万元，但在开启预定之后48小时内订单数量就已经突破8000台，远超外界预期，也给了小鹏极大的信心与底气。

小鹏X9的对手是谁

作为一款重家庭属性的「年轻态」MPV，能够与小鹏X9相提并论的车型屈指可数。

在此之前，MPV市场还没有一款完全意义上针对家庭用户而打造的车型，商务仍然是MPV的主要使用场景。而其中的佼佼者别克GL8更是MPV市场中无可辩驳的霸主，另一款声量不小的MPV车型埃尔法也是代表车型。

这两款车型虽然主打商务场景，但也能兼顾家用。别克GL8凭借单月破万的销量一直遥遥领先，埃尔法则是通过硬朗的外观，巨大的车内空间以及大七座布局，轻松满足用户商务外出、家庭旅游等需求。

但更多时候，埃尔法在中国市场为用户提供的还是一种身份象征。要知道，一辆丰田埃尔法在日本的起售价折合人民币不到30万元，但在国内的起售价却超过80万元。甚至因为其在国内施行饥饿营销策略，导致价格不断被市场哄抬，加价十几万都是常态。

尽管如此，这两款车型依然是MPV市场中无可撼动的存在。直到腾势D9与极氪009的到来，前者是首次掀翻别克GL8销量的存在，凭借比亚迪出色的DM-i混动技术以及33.58万元起售的价格，成为国内新能源MPV市场中一颗冉冉升起的新星。

后者则是极氪打造的首款超豪华纯电MPV，拥有49.9万元和58.8万元两款配置，在三电技术上带来革新，成为50万元左右的埃尔法平替，吸引力不少埃尔法的增\换购用户。这两款车型进入MPV领域，也是自主品牌在MPV市场打响的第一炮。

腾势D9用混动打消用户的续航焦虑，再通过自身极强的产品力和性价比，与别克GL8打得有来有回;而极氪009则是通过纯电与越级的舒适性配置与埃尔法贴身肉搏，实现虹吸埃尔法的目标群体。

在一些业内人士看来，小鹏X9的策略更加激进，通过自身过剩的产品力去吸引其他MPV车型的目标用户。甚至在一定程度上还会对腾势D9形成威胁，一方面是两者的价格区间有所重叠，另一方面，小鹏X9更强的三电技术以及智能化和舒适性配置，都是目前腾势D9的弱势项。

除此之外，还有看法认为，小鹏X9一定程度上也会对大型SUV形成威胁。换言之，小鹏X9要对MPV和SUV市场进行「无差别扫射」。X9凭借自身极强的产品力，为家庭用户带来远超大型SUV的乘坐空间，以及媲美后者的驾驶灵活性，这样的看法确实值得探讨。

总结

如今MPV市场依然充满着续航焦虑，腾势D9能够脱颖而出，混动绝对是功臣之一，毕竟腾势D9混动与纯电的销量占比达到惊人的9:1，可见消费者还是更愿意接受混动。虽然极氪009是时下销量最出色的纯电MPV，但每月销量也只有1500-2000辆，纯电的续航和补能问题仍是当下用户心中过不去的一道坎。

尽管小鹏X9在补能效率和续航上做出了自己的努力，但市场的接受度会有多高仍不确定，而这也是为何初期小鹏将月销目标定在2000辆的原因，或许在小鹏自己看来，可以达到极氪009的高度已属不易。

但将其目标扩大至整个SUV市场，在新能源SUV市场的狂轰滥炸之下，这部分用户对于续航的担忧会小很多，因此小鹏X9的目标人群定位也会更广泛。从这个角度来看，小鹏X9连续三个与月交付3000辆的目标，还是定保守了。但结果究竟如何，上市之后一见分晓。