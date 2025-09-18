17.38ÍòÔªÆð£¬ÒøºÓM9ÉÏÊÐ£¬¼ªÀûË¢ÐÂ´óÁù×ùSUV¼Û¸ñ¡°ÏÂÏÞ¡±£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
½ñÄêÐÂÄÜÔ´´óÁù×ùSUVÊÐ³¡·Ç³£ÈÈÄÖ£¬ÀÖµÀL90Æ¾½èÒ»²½µ½Î»µÄ²úÆ·Á¦ÒýÁìÈ«ÃñÈÈ³±£¬¼ªÀûÒøºÓM9Èç½ñÓÖÔÙ¶ÈË¢ÐÂÁËÐÐÒµ¶¨¼Û¡°ÏÂÏÞ¡±¡£
9ÔÂ17ÈÕÍí£¬¼ªÀûÒøºÓM9ÔÚº¼ÖÝÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£ÐÂ³µ¶¨¼Û18.38-24.88ÍòÔª£¬ÉÏÊÐÏÞÊ±ÓÅ»Ý¼Û17.38-23.88ÍòÔª£¬Ïà½ÏÖ®Ç°Ô¤ÊÛ¼ÛÔÙ±ãÒËÁË2ÍòÔª×óÓÒ£¬³ÉÎªÖ÷Á÷³µÆóÆ·ÅÆÖÐÊÛ¼Û×îµÍµÄÐÂÄÜÔ´´óÁù×ùSUVÖ®Ò»¡£
Èç´Ë¶¨¼Û²ßÂÔÒÑ¾²»ÄÜÓÃ¡°¼¤½ø¡±ÐÎÈÝ£¬¶¥Åä+Ë«Ç»¿ÕÐüÑ¡×°°ü²»µ½25ÍòÔªµÄÂäµØ¼Û£¬¶Ô±ÈÀíÏëL7¡¢ÎÊ½çM7¡¢ºÍÉîÀ¶S09µÈ¾ºÆ·£¬ÓÐ×Å5¡«10ÍòÔªµÄ¼Û¸ñÂä²îÓÅÊÆ¡£¼´Ê¹ÔÚ¼ªÀû¼¯ÍÅÄÚ²¿£¬¸Ã¶¨¼ÛÒ²¼«¾ß¾ºÕùÁ¦¡£Ïà±ÈÁì¿Ë900(28.99ÍòÔªÆð)£¬ÒøºÓM9ÒÔµÍ½ü10ÍòÔªµÄ¼Û¸ñÌá¹©ÁË¿ÉæÇÃÀµÄÓ²¼þÅäÖÃ¡£
ÒøºÓÔÚ¼ªÀûÄÚ²¿¶¨Î»ÓÚ´óÖÚÆ·ÅÆ£¬M9×÷ÎªÆäÆì½¢SUVºÜÃ÷ÏÔÒªÒÔ¡°¸ß¼ÛµÍÅä¡±Ã÷ÅÆ²ßÂÔ£¬ÔÚÖÐ¹úÖ÷Á÷¼ÒÍ¥ÓÃ»§ÊÐ³¡¶áµÃÒ»Ï¯Ö®µØ¡£
¡°ÈýÅÅÆ½È¨¡±µÄÊæÊÊ¿Õ¼äÉè¼Æ
´óÁù×ùÈ«³ß´çSUVÒ»µ©Âôµ½20ÍòÔªÒÔÏÂ£¬¿ÉÄÜ»áÓÐÓÃ»§ÖÊÒÉÆä²úÆ·Á¦£¬±Ï¾¹Ò»·ÖÇ®Ò»·Ö»õµÄÕæÀíÊ¼ÖÕ´æÔÚ¡£ÄÇÃ´£¬¼ªÀûÊÇÈçºÎ×öµ½µÄÄØ£¿
ÆäÊµ¶ÔÓÚÖÐ¹úÏû·ÑÕßµÄÉóÃÀÏ°¹ß£¬Ò»Ïò½²¾¿¡°´ó¼´ÊÇ×ð£¬´ó¼´ºÀ»ª¡±µÄ»ù±¾ÔÔò£¬ËùÒÔ¹ýÈ¥È«³ß´çÁù×ùSUVÖ®ËùÒÔÂô¼Û°º¹ó£¬Å×¿ª¸üÉÝ»ªµÄÓÃÁÏ²ÄÖÊ¡¢¸üÇ¿º·µÄÈýµçÅäÖÃµÈ£¬ÓÐºÜ´óÒ»²¿·ÖÔÒòÔÚÓÚ¡°Òç¼ÛÐ§Ó¦¡±¡£
Äã»á·¢ÏÖ£¬¼ªÀûÔÚÒøºÓM9ÉíÉÏÃ»ÓÐÈÎºÎµÄìÅ¼¼³É·Ö´æÔÚ£¬ÓÃ×îÆÓËØÊµÔÚµÄ·½Ê½´òÔì³öÁËÒ»Á¾Áù×ùSUV¡£³µ³¤5205mm¿í1999mm¸ß1800mm£¬Öá¾à3030mm£¬±ê×¼2+2+2³Ë×ø²¼¾Ö+ÖÐ¹æÖÐ¾ØµÄ³ÉÊìÍâÐÎÉè¼Æ£¬¶þÅÅË«¶ÀÁ¢×ùÒÎ´øÍÈÍÐÍ¨·ç¼ÓÈÈ°´Ä¦£¬ÈýÅÅÖ§³Ö150¡ãÌÉµ¹£¬ÓÃ´¿Æ½µØ°åÊµÏÖ¡°ÈýÅÅÆ½È¨¡±¡£
ÐÂ³µ´îÔØÀ×ÉñEM-P AIµç»ìÏµÍ³£¬ÓÉ1.5TËÄ¸×·¢¶¯»úºÍÈýµç»ú×é³É²åµçÊ½»ì¶¯£¬×ÛºÏÐøº½Àï³Ì¿É³¬1500¹«Àï£¬°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ½ö4.8L¡£ÁíÍâ´îÔØ18.4¶ÈºÍ41.46¶ÈÁ½ÖÖÉñ¶Üµç³Ø°ü£¬CLTC´¿µçÐøº½Ìá¹©100km¡¢210kmºÍ230kmÈýÖÖÑ¡Ôñ¡£
ËµÊµ»°£¬ÎÞÂÛÊÇÍâÐÎ£¬ÄÚÊÎ£¬»¹ÊÇ¶¯Á¦²ÎÊý£¬ÒøºÓM9¶¼¿´ÆðÀ´±È½ÏÆÕÍ¨£¬ÊôÓÚÊÐÃæÉÏÇ§ÆªÒ»ÂÉµÄ´æÔÚ£¬µ«Õâ»òÐíÇ¡ºÃÊÇ¼ªÀûÏëÒªµÄ£¬ÒòÎªÕâÐ©¶«Î÷ÊÇ¾¹ýÊÐ³¡³¤ÆÚ¼ìÑé¹ý£¬ÄÜÂú×ãÓÃ»§ÕæÕýºËÐÄÐèÇóµÄÌåÑé¡£
ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬½áºÏ×î´Ì¼¤µÄ¶¨¼ÛºÍÈ«ÓòAIÖÇÄÜ£¬²Å³É¾ÍÁËÒøºÓM9Ë¢ÐÂÐÐÒµµ×ÏßµÄ½ñÌì¡£
Èý´óAI¿Æ¼¼¸³ÄÜ£¬M9Ê×µ£¼ªÀû¡°ÖÇÄÜ¡±´óÆì
»Ø¹éÒ»¸ö¼ªÀûÕ½ÂÔºó£¬Íâ½ç¶¼ÆÚ´ý¼ªÀûÄÜÔÚÖÇÄÜ»¯·½Ãæ²úÉúÍÉ±ä¡£
ÒøºÓM9ÔòÊÇÊ×¿î¼ªÀûÖÇÄÜ»¯Õ½ÂÔ³µÐÍ£¬Ëü¼¯³ÉÁË¡°AIÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢AIÊý×Öµ×ÅÌ¡¢AI¸¨Öú¼ÝÊ»¡±Èý´óÈ«ÓòAI¼¼Êõ¡£
×ù²Õ·½Ãæ£¬M9Ê×·¢´îÔØFlyme Auto 2ÏµÍ³£¬Åä±¸¸ßÍ¨æçÁú8295PÐ¾Æ¬£¬ÐÂÏµÍ³»ùÓÚÎå²ãAI×ù²ÕÔÉú¼Ü¹¹´òÔì£¬ÈÚºÏÔÆ¶ËÓë³µ¶ËË«ÄÔÐÍ¬Ìå£¬ÊµÏÖ´Ó¹¦ÄÜÖ´ÐÐµ½Ö÷¶¯·þÎñµÄÖÊ±ä¡£ÍÆ³öÍ³Ò»ÖÇÄÜÌåEva£¬ÒÀÍÐ¶Ëµ½¶ËÓïÒô´óÄ£ÐÍ£¬¿ÉÉú³É³¬×ÔÈ»Óïµ÷£¬ÄÚÖÃÄâÈË¼¶Çé¸ÐÒýÇæÌá¹©Ö÷¶¯¹Ø»³;
µ×ÅÌ²¿·Ö£¬ÒøºÓM9ÓÉÂ·ÌØË¹¹¤³Ìµ÷Ð££¬²ÉÓÃÇ°Ë«²æ±Û+ºóÎåÁ¬¸ËÐü¼Ü×éºÏ£¬¿ÉÑ¡×°Ë«Ç»±ÕÊ½¿ÕÆøÐü¼ÜºÍCCDÁ¬Ðø¿É±ä×èÄá¼õÕðÆ÷£¬¶¥Åä²ÉÓÃ·Ö²¼Ê½Èýµç»ú¶¯Á¦ÐÎÊ½£¬²»½öÌá¹©4.5sÁã°Ù¼ÓËÙÐÔÄÜ£¬»¹¿ÉÊµÏÖ»ª¶û×ÈÊ½µôÍ·¡¢3.45Ã××îÐ¡×ªÍä°ë¾¶¡¢Æ¯ÒÆ²´³µµÈ¼«ÖÂ²Ù¿ØÌåÑé;
¸¨Öú¼ÝÊ»ÉÏ£¬ÒøºÓM9´îÔØ¼ªÀûÇ§ÀïºÆå«H5·½°¸£¬²ÉÓÃ¼¤¹âÀ×´ïÈÚºÏ¸ÐÖªÓ²¼þ£¬Ö§³Ö³µÎ»µ½³µÎ»µÄÈ«³¡¾°¶Ëµ½¶ËÁìº½¸¨Öú·½°¸£¬²¢Ö§³ÖAES½ô¼±×ªÏò±ÜÈÃ¡¢È«³¡¾°±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆµÈ¸ß½×Ö÷¶¯°²È«¹¦ÄÜ£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§ÈÕ³£Ê¹ÓÃ¡£
¶¨¼ÛºÍÔìÒ»Á¾ºÃ³µÊÇ¼ªÀûµÄ¡°³ÔÀÏ±¾¡±ÓÅÊÆ£¬ÄÇÃ´M9´Ë´ÎÊ×·¢´îÔØµÄÈ«ÓòAIÏµÍ³¸³ÄÜ£¬¾ÍÊÇ¼ªÀû¶ÔÓÚÖÇÄÜµç¶¯³µÊ±´úµÄÖØ°õ»ØÓ¦¡£
2025ÄêÉÏ°ëÄê£¬ÖÐ´óÐÍSUVÀÛ¼ÆÏúÁ¿Ô¼120ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤28%£¬Õ¼SUV×ÜÏúÁ¿µÄ22%£¬ÆäÖÐ³¬70%µÄÏúÁ¿À´×ÔÁù×ù³µÐÍ£¬Ï¸·ÖÊÐ³¡ÐèÇó»ð±¬£¬ÐÂÆ·³ÊÏÖ¾®ÅçÊ½±¬·¢¡£
ÏëÒªÔÚºìº£ÖÐÉ±³öÖØÎ§£¬¼ªÀûÔÚÒøºÓM9ÉíÉÏ¸ø³öµÄ´ð°¸ÊÇ¡°È«Ãæ¾ùºâµÄ²úÆ·Á¦+¼«¾ß¾ºÕùÁ¦µÄ¶¨¼Û¡±£¬Õâ¶ÔÓÚÒ»Ì¨´óÖÚÖ÷Á÷Áù×ùSUVÒÑ¾Ê®·Ö¾ªÏ²¡£ÖÁÓÚËùÎ½µÄ¡°ºÀ»ª¡±ºÍ¡°×ð¡±£¬½»¸øÍ¬¼¯ÍÅÄÚµÄÁì¿Ë900ºÍ¼«ë´9XÔÙºÃ²»¹ý¡£
ÒøºÓM9ÆÓËØµÄ±³ºó£¬¿ÉÄÜÊÇÉ±±¬ÐÐÒµµÄ°ÔµÀÊµÁ¦¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â