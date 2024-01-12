ÖÜÏúÁ¿¾ÅÁ¬¹Ú£¬ÖÇ¼ºLS6Æ¾É¶Âô±¬ÁË£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
±¬¿î¶ÔÓÚÒ»¼ÒÐÂÊÆÁ¦×ß½øÖ÷Á÷ÊÐ³¡µÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£ÈçÃ»ÓÐÁÔ×°001¾ÍºÜÄÑÓÐ¼«ë´Æ·ÅÆ½ñÌì¾ªÈËµÄ³É³¤ËÙ¶È;Ã»ÓÐLÏµÁÐ¾Í²»»áÓÐÀíÏëÔÂÏúÆÆ5ÍòÁ¾µÄÀúÊ·ÐÂ×³¾Ù¡£Í¬Ñù£¬»¹ÓÐºÜ¶àÐÂÊÆÁ¦Æ·ÅÆÈ±ÉÙÊôÓÚËüÃÇµÄÒ»Ì¨¡¸±¬¿î³µÐÍ¡¹£¬ÀýÈç°¢Î¬Ëþ¡¢ÖÇ¼º¡¢·É·²µÈµÈ¡£
Í¬Ñù£¬±¬¿îÒ²²»ÊÇËµÓÐ¾ÍÓÐ£¬ËüµÄ±³ºóÊÇ³µÆóÖÆÔìµ×ÔÌ¡¢×éÖ¯Ð§ÂÊ¡¢²úÆ·¶¨Òå¡¢ÊÐ³¡¶´²ì¡¢ÒÔ¼°ÓÃ»§ÐèÇóÂú×ãµÈµÈµÄÈ«Ãæ¿¼Ñé¡£ÖÇ¼º×÷ÎªÉÏÆûÔÚÐÂÄÜÔ´Ê±´úµÄ¡°Ò»ºÅ¹¤³Ì¡±£¬×Ôµ®ÉúÆð±ã±»¼ÄÓè´òÔìºÀ»ª´¿µçÆû³µÆ·ÅÆµÄºñÍû£¬È»¶ø³ÉÁ¢3ÄêÄÚ¹²ÍÆ³ö3¿î³µÐÍ£¬Ç°Á½¿î¾ùÊÐ³¡·´ÏìÆ½Æ½£¬ÏúÁ¿ÄÑµÇ´óÑÅÖ®ÌÃ¡£
Ò²¾ÍÊÇÔÚµÚÈý¿î¼´LS6ÉíÉÏ£¬ÖÇ¼ºÇåÐÑµØÈÏÊ¶µ½Ö®Ç°µÄÊ§Îó£¬ÄÃ³öºËÐÄ¼¼Êõ¾«»ª£¬²¢·ÅµÍÉí¶Î£¬ÖÕÓÚÂô³ÉÁË¡°±¬¿î¡±¡£
ÔÚ2024¿ªÄêÊ×ÖÜÏúÁ¿Í³¼Æ°ñÖÐ£¬ÖÇ¼ºLS6µ¥ÖÜÂôÁË1452Á¾£¬×øÎÈ20ÍòÔªÒÔÉÏÈ«Æ·Àà´¿µçÏúÁ¿¹Ú¾ü±¦×ù£¬Í¬Ê±Ò²³ÖÐø²õÁª´¿µçÖÐ´óÐÍSUVÏúÁ¿¾ÅÁ¬¹Ú£¬¼´±ãÃæ¶Ô¼Û¸ñÕ½Óú·¢¼¤ÁÒµÄÊÐ³¡»·¾³£¬ÖÇ¼ºLS6ÒÀÈ»ÎÈÄÃÖÜ¹Ú£¬ÌåÏÖ³öÁËÆäÇ¿´óÓÕÈËµÄ²úÆ·¾ºÕùÁ¦¡£
Æ¾½èLS6ÏúÁ¿µÄ³ÖÐø³å¸ß£¬ÖÇ¼ºÆ·ÅÆÔÂÏúÁ¿Ò²ÂÅÂÅ´òÆÆÀúÊ·×îºÃ¼ÇÂ¼£¬²¢ÖÕÓÚ¼·½øÃ¿ÖÜµÄÐÂÊÆÁ¦Æ·ÅÆÏúÁ¿Top10°ñµ¥ÖÐ£¬ÎÞÂÛÊÇÆ·ÅÆÓ°ÏìÁ¦»¹ÊÇÓÃ»§ÈÏ¿É¶ÈÏà±ÈÒÔÇ°¶¼ÓÐÖÊµÄÌáÉý¡£
ÄÇÃ´£¬ÖÇ¼ºLS6¾¿¾¹ÓµÓÐÔõÑùµÄ²úÆ·¡°Ä§Á¦¡±£¬ÄÜ¹»Íì¿ñÀ½ÓÚ¼Èµ¹£¬·ö´óÏÃÓÚ½«ÇãµÄÄØ£¿
×÷ÎªÉÏÆû¼¯ÍÅAll inÐÂÄÜÔ´µÄ¸ß¶ËÆ·ÅÆ£¬ÖÇ¼ºÏÔÈ»ÊÇÒ»Î»²»ÕÛ²»¿ÛµÄ¡°¸»¶þ´ú¡±£¬ËüµÄÔì³µµ×ÔÌÔ¶³¬ÆäËûÒ»°ãÐÂÊÆÁ¦¡£´ÓÊ×Ì¨L7µÄ¡°Îª¼ÝÊ»Õß¶øÉú¡±£¬µ½LS7µÄ¡°È«ÄÜÆì½¢¡±£¬ÆäÓÅÒìµÄ»úÐµËØÖÊºÍÓ²¼þ¶ÑÁÏ£¬¶¼ÔÚÒµÄÚ¹ãÊÜÈÏ¿É¡£
µ±ÖÇ¼ºLS6Ð¯´ø×Å×îÇ¿ÈýµçÀ´ÁÙµÄÊ±ºò£¬´ó³§ÊµÁ¦±ãÓÈÎªÕðº³ÖÚÈË¡£ÐÐÒµÄÚÊ×¸ö×¼900VË«Ì¼»¯¹è¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬¶î¶¨µçÑ¹751V£¬×î´ó¹¤×÷µçÑ¹875V;ÐÐÒµÄÚ×î¸ß¹¦ÂÊºóÇýµç»ú£¬·åÖµ¹¦ÂÊ¸ß´ï375kW£¬×î¸ß×ªËÙ21000rpm£¬Áã°Ù¼ÓËÙ3.48s£¬×î¸ßÊ±ËÙ252km/h;ÒÔ¼°±¶ÄÍÁ¦PNCS¾²ÒôÃÞÂÖÌ¥¡¢BremboÖÆ¶¯ÅÌ¡¢´óÂ½ËÄ»îÈû¿¨Ç¯¡¢ÌìÄÉ¿Ë¼õÕðÆ÷µÈÐÐÒµ¶¥¼¶¹©Ó¦ÉÌµ×ÅÌÓ²¼þ¡£
ÕâÐ©Êµ´òÊµµÄ¶ÑÁÏ¼ÓÉÏ²»Ë×µÄµ÷½Ì£¬ÈÃÖÇ¼ºLS6µÄ»úÐµËØÖÊ±íÏÖÔÚÍ¬¼¶ÄÚ´ïµ½ÁìÏÈË®×¼£¬¼È¼æ¹Ë²Ù¿ØÓÖ·ûºÏ¼ÒÓÃÊæÊÊÐÔ¡£ÌØ±ðÊÇÁìÏÈÍ¬¼¶µÄÖÐ´óÐÍSUV³ß´ç£¬³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª4904x1988x1669mm£¬Öá¾à2950mm£¬¸üÊÇÃëÉ±¾ºÕù¶ÔÊÖÐ¡ÅôG6¡£
¶øÔÚÓÑÉÌºËÐÄÓÅÊÆÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬ÖÇ¼ºLS6Ò»¸Ä¹ýÈ¥¸ßµÍÅä½ÌÑµ£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï+OrinX¸ß½×ÖÇ¼ÝÓ²¼þ£¬ÔÚÈ¥Äê12ÔÂ·ÝÊµÏÖÁËÈ«¹ú¸ßËÙ¼°¸ß¼ÜÎÞÍ¼Áìº½¸¨Öú¼ÝÊ»£¬½üÈÕÖÇ¼º¸ß²ã»¹Í¸Â¶ÁËÕýÔÚÉÏº£¹«²â³ÇÊÐÁìº½¸¨Öú¼ÝÊ»µÄÏûÏ¢£¬Èí¼þËã·¨½ô½ôÒ§×¡ÐÂÊÆÁ¦µÚÒ»ÌÝ¶Ó¡£
ÖÇÄÜ×ù²Õ²¿·Ö£¬ÖÇ¼ºÒ»Ö±×öµÄÆÄÓÐÌØÉ«£¬Ò»ÌåÊ½¹á´©ÆÁºÜÈÝÒ×Ò»ÑÛÎüÒý×¡ÓÃ»§£¬Ê×´´µÄÖÇÄÜ²¹Ã¤Ó°ÏñÒÑ¾³ÉÎªÐÐÒµÖ÷Á÷¹¦ÄÜ£¬AI´óÄ£ÐÍÉÏ³µ¡¢Ò»¼ü²´³µ¡¢Ò»¼üÌù±ßµÈ·Ç³£ÊµÓÃÇÒ¾ß±¸ÁÁµã£¬
×îºó£¬ÖÇ¼º¸ø³öÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÉÏÊÐµ×¼Û£¬21.49-27.69ÍòÔªµÄ¼Û¸ñ£¬²»½öÄÜÈÃÓÃ»§ÓµÓÐÒ»Ì¨´¿µçÖÐ´óÐÍSUV£¬²¢ÇÒÔÚÈýµç¡¢ÖÇ¼Ý¡¢ÖÇÄÜ»¯µÈ·½Ãæ¶¼´ïµ½ÐÐÒµÁìÏÈË®×¼£¬Î´À´3ÄêÄÚ²»»áÂäºó£¬Í×Í×µØÒÔ¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈÕ÷·þÊÐ³¡£¬ÕâÒ²ÊÇLS6×ÔÉÏÊÐÖÁ½ñÄÜ¹»ÊµÏÖÏúÁ¿¾ÅÁ¬¹ÚµÄÔÒòËùÔÚ¡£
ÐÂ³µÐÍÏúÁ¿´ó»ñ³É¹¦Ïë±ØÈÃÖÇ¼ºÖÕÓÚ´óºôÒ»¿ÚÆø£¬µ«±¬¿îÖ»ÊÇÇÃ¿ªÖ÷Á÷ÊÐ³¡µÄ¿ªÃÅ×©£¬ÖÇ¼ºLS6Ò²²¢·ÇÃ»ÓÐÈ±µã¡£Æä¹ýÓÚÔ²»¬µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆÊ¹µÃÓÃ»§ÆÀ¼Û³öÏÖ¼«¶ËÁ½¼«·Ö»¯£¬Ï²»¶µÄÈËÏ²»¶£¬²»Ï²»¶µÄÈËÒ»ÑÛÆú£¬ÔÙ¼ÓÉÏ±»ÍÂ²Û¹ý¶àµÄ¡°´óÔ²´½¡±¹á´©Î²µÆ£¬ËäÈ»ºóÆÚOTA¹²´´¸üÐÂ£¬µ«ÒÀÈ»ºÜÄÑËµÊÇºÃ¿´¡£
ÁíÍâ£¬ÕâÁ¾³µÔÚÒ»Ð©ÄÚÊÎÏ¸½Ú·½ÃæÒ²²»¹»ÓÐÆ·ÖÊ¸Ð£¬±ÈÈçÉÔÏÔÁ®¼ÛµÄÄÚºóÊÓ¾µ¡¢Ê®·Ö¼¦ÀßµÄÖÐ¿ØÑÛ¾¦ºÐÉè¼Æ¡¢ºóÅÅÃ»ÓÐ·ÕÎ§µÆ¡¢Ö¯Îï¶¥ÅïµÈµÈ£¬ËäÈ»ÕûÌåÐÔ¼Û±È·Ç³£Í»³ö£¬µ«Ëæ×Å¶ÔÊÖ¾ºÕùÑ¹Á¦ÓëÈÕ¾ãÔö£¬ÕâÐ©Ð¡È±µãÒ²Öð½¥µØ±»·Å´ó¡£
ËùÒÔ£¬²»ÖªµÀ´ó¼ÒÓÐÃ»ÓÐÈ¥¿´¹ýÖÇ¼ºLS6Êµ³µ£¬Äã¾õµÃÔÚÈç½ñµÄÖ÷Á÷ÊÐ³¡Àï£¬ÖÇ¼ºLS6ÊÇ·ñÈÔÊÇ20-30ÍòÔª¼ÛÎ»¶ÎÄÚµÄÐÔ¼Û±ÈÍõÕßÄØ£¿
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â