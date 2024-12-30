盘点车企年终OTA重磅更新：第一梯队名单愈发明朗！

2024年将近尾声，在明年真正“决赛”打响前夕，也是检验各家车企是否备足粮草的最后机会。回顾国内新能源发展这三年，从野草丛生到淘汰洗礼，一些新品牌已经悄然消失;从杂音纷扰到震耳发聩，智能化达到行业共识......大江东去浪淘尽，如今仍留在牌桌的，未来还能否屹立不倒呢？

上半场的电动化的积累，为下半场的智能化打下坚实的土壤。今年年底，各大车企都极为默契地准备了年终重磅OTA更新内容，旨在25年彻底来临之际，做好品牌宣发与用户体验上的全面备战。

我们来看看，有哪些车企发力出色呢？

理想：800万Clips、AI大模型可视化推理

没有永远的领先，只有时刻保持领先。理想在端到端AI智驾方面可谓是一刻不敢松懈。

自从今年理想端出“E2E+VLM”这道组合菜后，量产端到端智驾行业第一的地位得到了广泛认可。一百二十多天快速迭代三十个多版本，平均不到四天一个模型，从用户千人内测到行业首个车位-车位全量推送，理想NOA保持着明显行业领先地位。

但这还不够。近期年底，理想又在OTA 7.0版本中行业首发「可视化大模型AI推理」，即通过车机中控屏直观呈现端到端+VLM模型的思考过程，包含Attention注意力系统、E2E端到端模型行驶轨迹输出展示、VLM视觉语言模型图文介绍等三大系统，实时真实体现出理想AD Max的行驶决策意图，不仅让驾驶者更安心，也直观反应理想智驾系统的强大。

在OTA 7.0中，理想进一步强化端到端大模型性能，成为国内首个将高速NOA升级为端到端模型支持，完成全场景端到端+VLM覆盖，确保系统架构统一，用户体验统一。

不得不说，「可视化大模型AI推理」的展示作用虽然看似比较“花瓶”，但这种将科幻照进现实的感觉，着实十分酷炫。

与此同时，理想汽车还针对内测用户发布了8.12.18-preview版本，基于800万clips基础上迭代的第33个版本，增加了通让变道数据配比，提升避让他车理解能力，轨迹更拟人; 提升高速变道平顺度，体感更舒适;提升超车理解能力，减少不合理变道 ;据用户实际体验反馈相比之前版本有明显的进步提升。

25年将是国内智驾量产“端到端+VLM”架构的爆发元年，而理想显然早早就领先一大步。

华为：车位-车位全量推送

不亚于理想，华为乾智驾3.0也在年底面向所有车型推送行业首创的“车位到车位”。支持从车位P档激活智驾，车辆可以自主泊出车位、自主驶出停车场、自主过闸机、自主城区和高速领航，并泊入终点车位，全程无断点、零接管。

华为还表示，与行业其他竞争对手相比，乾智驾3.0的“车位到车位”功能具备四大领先优势。首先，无需事先记忆，面对陌生商场停车库首次驶入即可用;其次，不受车位限制，起点和终点车位无需固定车位，即便车位被占也可智能漫游泊入;另外，支持自主学习进化，拥有群体进化特点，规模越大，体验越来越好;最后，支持自由车位到自由车位，从车位到路边，从路边到车位，从车位到车位，自由选择，无缝切换。

毫无疑问，从用户体验角度出发，华为乾智驾3.0依旧是目前国内最强智驾。

而除了“车位到车位”全量推送以外，本月还将更新NCA施工场景避障换道能力提升、拥堵场景换道能力提升、新增P档激活智驾、全球首发商用VPD泊车代驾、新增ESA紧急转向辅助功能、ADS 3D视图模型增加、后视摄像头清洗提示、AR-HUD智驾减速动效、智能车灯泊车灯语等功能。

极氪：全系车型6.3 OS更新，NZP无图城市上车

极氪在年终也准备6.3 OS重磅大版本更新，覆盖新001、007、009、7X等车型，还为老001、009等推送了5.3 OS版本，为所有用户带来了新年惊喜礼物。

6.3 OS版本更新力度空前巨大。智能驾驶方面，带来NZP无图城市领航全量推送，实现“全国都能开，有路就能开”，升级端到端大模型架构，能力跻身行业第一梯队。另外，还新增离车泊入、最高120km/h前向AEB+、后向RAEB、加速踏板防误踩ACPE、轮毂防剐蹭AWW等主动安全;

智能座舱全面升级Kr大模型，AI Eva更好用，支持车外看大世界;上线无麦K歌功能，支持行业最低时延，深度优化混音表现，达到目前市面上体验最好的无麦K歌表现;新增QQ音乐臻品全景声、臻品音质2.0;导航地图加入熟路模式;极视App的SR界面引入实时天气动效、同步增加导航地图，支持便捷切换;手机钥匙支持苹果UWB等等。

据官方介绍，这次6.3 OS更新总计覆盖五大领域，带来155项新增功能及优化，其中浩瀚智驾无图城市NZP和AI Eva座舱交互的全面上线，帮助极氪智能化迈进崭新阶段。

小鹏XOS天玑5.5.0和蔚来Banyan 3.1.0开启招募

小鹏XOS天玑5.5.0也在近期开启招募，预计1月份内正式推送。作为端到端大模型全面升级上车的重大版本更新，5.5.0将带来车位到车位一段式端到端智驾、XNGP端到端模型升级、高速NGP优化、AI泊车智能出库、转向补盲影像仪表屏显示、倒车影像轮毂视角、主动安全功能优化、SR模型新增及界面优化等。

XOS天玑5.5.0的上线，也正式宣告小鹏成为继理想和华为之后，行业第三家向用户全量推送“车位到车位”功能的车企。

蔚来也在12月底正式开启Banyan 3.1.0用户领航团内测，预计会在春节前开启全量推送。

在Banyan 3.1.0中，蔚来NOP+全域领航辅助主要集中在主动安全层面，新增「自动紧急避让AES」，激活区间80-150km/h，覆盖罕见的「前后防夹」场景，在遇到刹车又急又猛，后车可能追尾的情况下车辆自动打转向驶出;全面升级通用障碍物预警及辅助GOA，采用行业首个大模型能力赋能。

Banyan3.1.0针对主动安全能力的全面大幅升级，旨在春节期间尽可能为用户提供安全省心的长途驾驶。

另外，新系统在自动泊车能力也有明显升级，泊入能力更强，支持智能泊出、仪表泊车界面显示及方向盘按键快捷控制;App车控互联延迟大幅降低;NOMI能力优化，支持车外看世界、文生图等;

Banyan 3.1.0系统上线，预示着蔚来车端世界模型取得了阶段性进展。李斌曾表示，蔚来会在明年1月份正式推送端到端架构NOP+，届时蔚来将成为行业首个采用世界模型打造的量产高阶智驾车企。

最后，比亚迪也在12月24日正式宣布高阶智能辅助系统“天神之眼”在全国范围内开通无图城市领航(CNOA)功能，实现“全国都能开，有路都好开”。

可以说，在25年智能化竞赛进入白热化阶段之前，各家动作频频，都提前打好基础，为后面的冲刺做准备。让我们一同期待明年国内新能源汽车市场的变革与腾飞吧。