问界新M7十月销量遥遥领先，爆火之下也暗藏「危机」

整个10月份，新能源市场彻底疯狂，自主品牌销量屡创新高，尤其是改款归来的问界新M7，在万众期待下交出1.05万辆的惊人成绩，宣告着问界的王者归来。

然而，爆火之后，交付以及品牌上探的压力也随之而来，要想将这股气势延续到问界全新超级旗舰M9上，华为和赛力斯所要面临的挑战还有很多。

逆风翻盘

作为新能源市场的标杆车型，特斯拉Model Y的大热让不少自主品牌将目光瞄准SUV领域，并开启惨烈的抢滩登陆战，这其中就包括华为智选车业务加持下的问界。

2021年底，问界带着首款车型问界M5强势入场，前期一度销量领先。随后，问界M7以更高定位冲入市场，凭借领先的智能配置以及合理的价格，迎来自己的高光时刻，甚至被李想认为是“打残”理想ONE的「元凶」。

但随后问界M7却遭遇销量滑铁卢，车身空间尺寸、安全等问题成为困扰M7的梦魇。随着2023年初特斯拉带头打响价格战，问界M7的销量跌入谷底，就此陷入一点沉寂期。

当问界高调宣布问界新M7归来时，这款全面改款的豪华智驾中大型SUV成为问界的救命稻草，不容有失。为此，问界将M7的安全放在首位，据悉华为升级这款车型花费了5亿人民币，其中2.8亿就被用于安全性提升。

M7全车进行重新开模，改造焊装产线，车身采用潜艇级材质，其中超过80%都是高强钢和铝合金。同时重新审视定位，从原先的7座改成大5座，极大改善内部空间。加上华为ADS 2.0智驾系统上车，问界新M7完全体就此诞生。最终，将价格控制在25万元以内，为问界新M7的爆火打下了基础。

借由彼时华为Mate 60系列突然上市带来的强大流量，加上问界新M7自身优秀的素质，华为「遥遥领先」的口号响彻整个十月，捷报频传，才能创下新车上市首个完整销售月交付达到1.05万辆的惊人数据。

实力铸就好口碑

问界新M7之所以一上市就能彻底点燃新能源市场，一个重要的原因就是口口相传的口碑。根据第三方调查机构益普索的调研结果，问界新M7车主净推荐值高达80.1%，这一点在问界M5上早有体现，后者的车主净推荐值高达86.4%，远超行业平均水平。

愿意购买问界品牌车型的用户中，有很大一部分华为用户。这部分用户本身就非常信赖华为的技术，同时这部分用户年纪普遍高于35岁，对于新能源汽车基本都持怀疑甚至不看好的态度，华为的进场很大程度上消解了这部分用户的担忧。

这对于其他新能源品牌而言是大问题，但对于华为却是个契机。要知道，35岁以上人群的新能源市场就是一片尚未开发完全的蓝海。华为出圈，以及其自身特殊属性，让这部分用户看到了新能源汽车对同价位车型「降维打击」的产品力，愿意去尝试，并向身边有相同顾虑的朋友推荐。

当然，问界新M7本身素质就十分优秀。其中华为ADS 2.0智驾系统，已经是目前行业内首屈一指的技术，而今年用户对于智驾能力的关注度前所未有的高。作为技术大厂的小鹏，同样迎来自己的发力时刻，无论是小鹏G6还是新款小鹏G9，智驾版本的比例远远高于普通版本，这也说明智驾已经成为用户选购新能源车型的重要参考依据。

在这个前提下，华为就公布年底ADS 2.0将开通全国范围内不依赖高精地图的NCA城市智驾功能，而同期小鹏只开放了四座城市，年底开通50城;理想年底开通100城。华为遥遥领先的技术，是取代用户信赖的根本，也是铸就良好口碑的原因。

甜蜜背后的「危机」

上市50天后，问界新M7的大单量定格在8万辆，纵观整个十月都是当之无愧的流量担当，持续暴涨的数据已经让不少厂商感受到了威胁，并且纷纷出策应对。

与此同时，问界面对疯狂涌入的订单量，产能也会成为自己甜蜜的「负担」。从10月份的交付数据来看，可以推测出这就是问界目前能够交付的产能极限，那么按照8万存量大定单计算，意味着最迟下单的用户足足需要等等大半年才能等来新车交付。

这种情况下，已经有不少品牌针对这部分准问界新M7车主，推出转购自家品牌报销大定5000元的活动。同时也存在部分用户由于等待时间过长，主动放弃大定资金，转而选择其他品牌的情况。但饿了这么久的问界，好不容易可以大快朵颐，又岂能让这「汤汁」落入其他品牌之手呢？

对此，问界官方推出200元/天，最高1万元的延迟交付补贴，同时通过抖音直播生产过程，邀请网友「督工」稳定大定用户的「军心」，也能起到宣传作用，一举两得。

不过，问题的关键还是要解决产能爬坡问题。

为保障交付，赛力斯汽车也对智慧功能加速产能提升，开启22小时工作制，工人两班倒。以物联网、数字化、智能化为核心的赛力斯汽车智慧工厂有超过1000台机器人协同运作，已经实现实现了整车关键工序100%自动化、100%全时在线检测，平均每2分钟就可下线一辆成品车。

但尽管如此，面对疯狂暴涨的订单量，问界仍然需要一段时间去消化。

问界胜券在握？

问界新M7的火热，也让问界有重回高光之势，被外界无限看好，前路能一片坦荡吗？

从产品层面来看，问界新M7弥补了问界产品力的不足。当初问界M5和问界M7的诞生，一定程度上给同样走增程路线的理想造成了不小的麻烦，凭借单一车型无法与问界匹敌。后来理想先后推出L7、L8、L9等产品，导致问界产品力不足的问题开始凸显。

在价格战下，问界新M7的改款可谓空前成功，不断攀升的大定量就是最好的佐证。不过问界也同样面临着理想的问题，只指望这样一款单一车型，依然难以长久。

因此对于华为和问界而言，后续产品更加突出的车型也要无缝衔接延续新M7的热度，同时针对消费者细分领域开发更多车型。其中问界后续的超级旗舰M9已经不断在网上刷屏，有关于新车搭载的智慧车灯引发了一波热议。

问界新M7的爆火只能说问界迎来了阶段性胜利，问界品牌能否继续上探，最关键的还得看问界M9。从目前的信息来看，问界M9在新M7基础上，全面搭载华为最新技术，包括AI大模型、AR HUD、空气弹簧+CDC减震，在华为鸿蒙生态的全面加持下，M9有望再次撬动高端市场，复刻新M7的销量神话。

以目前的趋势看，问界明年势必会向头部品牌发起最猛烈的冲锋，给新能源市场再带来一点小小的震撼，新M7显然已经给了问界获得重回高光时刻的砝码，就看问界能否继续加码，将胜券牢牢抓住。

总结

问界新M7实实在在的交付数据证明了大定单的含金量，不仅让所有质疑的人都闭上了嘴，也为问界日后的品牌升维奠定了基础。不过还有很多问题亟需问界着手解决，尤其是产能，只要到位，问界新M7后劲依然十分强劲。

面对来势汹汹的问界新M7，其他品牌怕了吗？没关系，后面还有问界M9。