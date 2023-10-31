11月9日正式开启预售，智界S7能复刻问界新M7的销量神话吗？

华为与奇瑞合作智选首款车型LUXEED智界S7即将于11月9日正式开启预售，作为全新的华为智选车型，智界S7在问界新M7大火之后也赚足流量，让人期待值拉满。

在8月底的华为秋季全场景新品发布会上，华为智能汽车解决方案BU 董事长余承东公开宣布，华为智选与奇瑞合作的首款车型智界S7正式公布，并将成为首款搭载Harmony OS 4车机系统的车型。随着上市时间临近，更多有关新车的消息也不断释出。

根据奇瑞汽车执行副总经理高新华的说法，智界品牌主打运动与智能，余承东将该品牌首款车型智界S7称为华为智选车业务首款纯电轿跑。

从之前的工信部信息来看，智界S7长宽高分别为4971×1963×1474mm，轴距2950mm。官方之前放出了黑白双拼两种车漆新车图片，整体呈流线型，前格栅使用封闭式设计，泪眼式前贯穿灯设计加上前脸线条，神似保时捷Taycan以及Model S，奢华感油然而生。

车身侧面过渡平滑简单，采用运动轿跑的车身结构，带来极强的层次感。与此同时，智界S7还配备了轻量化21英寸双五辐式轮圈、Brembo刹车卡钳及隐藏式的门把手，进一步凸显了车辆的运动气息。

车尾采用贯穿式尾灯，微微上翘的尾翼增添了些许时尚感，此外在车尾两侧分别有奇瑞汽车的标识和智界S7的字样。

内饰根据之前曝光的谍照来看，智界S7将会采用全新设计风格，主打简约智能。中控台拥有大面积皮质包裹，并且与时下流行的多联屏设计不同，依然采用悬浮式液晶仪表和中控大屏分离式设计。副驾猜测采用了反转屏幕，从泄露的文档来看，应该是叫光场屏。

三辐式方向盘体积更小，同时营造出更强的运动感和科技属性。而在中控屏上方拥有一个类似于蔚来NOMI的情感交互小屏幕，从华为将其智能化作为主要卖点之一猜测，不排除这款屏幕会成为华为智慧语音助手「小艺」的可视化交互。

扶手箱区域则是常见的杯架和手机充电面板，具体功率尚不可知，但猜测应该也是50W。怀档隐隐散发出金属质感，也十分符合其豪华定位。前舱座椅采用一体式设计，从定位来看，应该采用了真皮设计，品质感凸显。

除此之外，智界S7最大的亮点莫过于首发搭载Harmony OS 4车机系统，全新交互设计，延续手机上的操作习惯，带来更多丰富应用生态，并且支持智慧语音，大大提升座舱体验。

智驾方面毫无疑问会搭载问界新M7上的同款ADS 2.0智驾系统，根据华为的计划，年底将实现全国范围内不依赖高精地图的高阶智能辅助驾驶，可以说整车智能化都拉满了。

核心动力配置上，智界S7同样延续了智能化的极致。从工信部已有信息来看，智界S7将提供单电机两驱以及双电机四驱两种动力版本，两驱车型搭载的驱动电机最大输出功率为215KW，四驱版车型的前后电机最大功率分别为150kW和215kW。

并且拥有702km、550km和630km三种续航版本，电池容量分别为60kWh和80kWh。考虑到与智界S7一母同胞的星纪元ES用上了800V SiC高压平台，有理由相信智界S7也基于这一平台打造，在电耗和续航上会有更多惊喜。

网传智界S7的价格在20-30万元左右，将整体对标比亚迪汉以及特斯拉Model 3车型，如果价格为真，以目前配置来看，智界S7优势相当大，更何况还有空悬加持。

从已有信息来看，智界S7可以说一身黑科技加持，几乎是这个价位的智能天花板级别产品，遥遥领先于同级产品。

不过这些都还只是根据已有信息的猜测，在具体上市之前仍有变化。智界S7作为华为智能化拉满的轿车车型，面对SUV火热的市场，或许能出奇制胜，在问界新M7成功震撼SUV市场之后，为新能源轿车市场带来一点惊喜。